El Manchester City se impuso al Chelsea por marcador de 3-0 en Stamford Bridge, con goles de Nico O'Reilly, Marc Guéhi y Jérémy Doku. Con este resultado, los Citizens llegaron a 64 puntos y se colocaron a seis unidades del Arsenal, con un partido pendiente por disputarse.

En la recta final de la temporada, tras el encuentro ante el Chelsea correspondiente a la jornada 32 de la liga, el Manchester City disputa la punta de la Premier League con el Arsenal, mientras que en la FA Cups aparece una oportunidad concreta de sumar un nuevo título.

El calendario lo obliga a sostener el ritmo en una seguidilla de partidos que combinan exigencias físicas, viajes y duelos ante equipos con objetivos propios.

A continuación, los próximos compromisos del conjunto de Pep Guardiola:

🚨 𝗥𝗘𝗠𝗜𝗡𝗗𝗘𝗥: Manchester City can close the gap with Arsenal down to 6 points if they beat Chelsea today, with still ANOTHER game in hand! pic.twitter.com/DdlgfK7R7j — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) April 12, 2026

Manchester City vs Arsenal, jornada 31 de la Premier League

Un choque directo por la cima del campeonato. Arsenal llega como líder, mientras que el City lo hace como principal perseguidor. Más que tres puntos, el partido puede marcar el rumbo del título en la temporada. En los últimos 10 enfrentamientos entre ambos, los Citizens acumulan cuatro victorias y tres derrotas, con tres empates.

19/04/26: Manchester City vs Arsenal - Premier League - (10:30 USA, 09:30 MEX, 16:30 ESP)

Burnley vs Manchester City, jornada 32 de la Premier League

El Burnley buscará hacerse fuerte en casa, aunque el antecedente es contundente: el City ha ganado los últimos 10 enfrentamientos ligueros entre ambos. Aun así, el desgaste de la seguidilla puede equilibrar el duelo.

22/04/26: Burnley vs Manchester City - Premier League - (08:00 USA, 07:00 MEX, 15:00 ESP)

Manchester City vs Southampton, Semifinal FA Cup

En un cruce eliminatorio, el Southampton aparece como un rival incómodo en un partido que no admite errores. El City apunta a instalarse en una nueva final, con la obligación de sostener su jerarquía en instancias decisivas. En el historial reciente, los de Guardiola se impusieron seis veces, con tres empates y tan solo una derrota.

25/04/26: Manchester City vs Southampton - Semifinal FA Cup - (12:30 USA, 10:30 MEX, 18:30 ESP)

Everton vs Manchester City, jornada 33 de la Premier League

Everton atraviesa un buen momento en la Premier y sueña con volver a competiciones europeas. En ese contexto, intentará aprovechar su localía ante un City que podría seguir peleando el campeonato punto a punto; sin embargo, los Citizens han ganado 8 de los últimos diez encuentros entre ambos, con dos empates.

04/05/26: Everton vs Manchester City - Premier League - (14:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP)

Arsenal v Manchester City - Carabao Cup Final | Nigel French/Allstar/GettyImages

Manchester City vs Brentford, jornada 34 de la Premier League

El Brentford llega con aspiraciones de clasificación internacional y con la intención de dar el golpe. Para el City, será otra prueba en un calendario que no da respiro y que puede definir toda la temporada. Recientemente, los de Guardiola acumulan siete victorias, un empate y dos derrotas ante los Bees.

09/05/26: Manchester City vs Brentford - Premier League - (14:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP)

Calendario de los próximos 5 partidos del Manchester City