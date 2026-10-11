El Manchester City, a pesar del escándalo por irregularidades financieras, mantiene su paso perfecto en la temporada 2026/2027 de la Premier League. Los Citizens se impusieron ante el Liverpool este fin de semana por marcador de 3-0, con goles de Erling Haaland, Jéremy Doku y Rayan Cherki. Con este resultado, el equipo de Enzo Maresca se mantiene en la cima del futbol inglés con 18 puntos en seis partidos.

El Manchester City salta de desafío en desafío. Luego de su visita al Liverpool este domingo en Anfield, los dirigidos por Enzo Maresca tendrán apenas tres días de descanso antes de su próximo partido, que será nada más y nada menos que contra el PSG por la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League. A partir de ahí, el calendario no da respiro, con otros compromisos por la Premier League y la competencia europea, además del cruce contra el Brighton por la Carabao Cup sobre el cierre de octubre.

A continuación, el calendario de los próximos partidos del City.

Manchester City vs PSG, jornada 2 de la Champions League

Khvicha Kvaratskhelia, PSG | FRANCK FIFE/GettyImages

El Etihad va a ser la sede de uno de los partidos más esperados de la segunda jornada de la Champions. Los Citizens recibirán al PSG. Va a ser un enfrentamiento entre dos aspirantes al título europeo que pondrá a prueba las aspiraciones de los dirigidos por Maresca.

14/10/2026: Manchester City vs PSG - Champions League - USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00

Manchester City vs Ipswich Town, fecha 7 de la Premier League

Exequiel Palacios, Ipswich Town | Visionhaus/GettyImages

Sin salir de Manchester, el City retomará sus obligaciones por la Premier ante el Ipswich, que consiguió regresar a la primera división inglesa esta temporada.

17/10/2026: Manchester City vs Ipswich Town - Premier League - USA: 10:00, MEX: 8:00, ESP: 16:00

Manchester City vs AEK Atenas, jornada 3 de la Champions League

Luka Jovic, AEK Atenas | Milos Bicanski/GettyImages

La tercera presentación del City en la Champions también va a ser en el Etihad, esta vez ante el AEK Atenas. El vigente campeón de Grecia llegará a Inglaterra después de comenzar su participación europea con un triunfo por 1-0 sobre el LASK Linz.

20/10/2026: Manchester City vs AEK Atenas - Champions League - USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00

Aston Villa vs Manchester City, fecha 8 de la Premier League

Johan Manzambi, Aston Villa | Visionhaus/GettyImages

Después de tres partidos de local, tocará un viaje a Birmingham para enfrentarse al Aston Villa. Los de Maresca van a intentar sacar provecho de las debilidades de su rival para quedarse con los tres puntos en Villa Park.

24/10/2026: Aston Villa vs Manchester City - Premier League - USA: 7:30, MEX: 5:30, ESP: 13:30

Manchester City vs Brighton, cuarta ronda de la Carabao Cup

Maxim De Cuyper, Brighton | Stu Forster/GettyImages

Las Gaviotas tienen fama de hacerle frente a los grandes equipos de Inglaterra. De hecho, llegan a esta instancia de la Carabao Cup luego de eliminar al Manchester United. Por eso, los de Maresca van a tener que estar enfocados para quedarse con la victoria y clasificar a la siguiente ronda.

28/10/2026: Manchester City vs Brighton - Carabao Cup - USA: 15:30, MEX: 13:30, ESP: 21:30

El calendario de los próximos cinco partidos del Manchester City

Rival Fecha Horario Competición TV / Streaming PSG 14/10/2026 USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00 Champions League USA: Paramount+, DAZN USA, MEX: Max México, ESP: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3 Ipswich 17/10/2026 USA: 10:00, MEX: 8:00, ESP: 16:00 Premier League USA: fuboTV, USA Network, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, MEX: TBD, ESP: DAZN Spain AEK Atenas 20/10/2026 USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00 Champions League TBD Aston Villa 24/10/2026 USA: 7:30, MEX: 5:30, ESP: 13:30 Premier League USA: fuboTV, USA Network, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, MEX: TBD, ESP: DAZN Spain Brighton 28/10/2026 USA: 15:30, MEX: 13:30, ESP: 21:30 Carabao Cup TBD