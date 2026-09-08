El calendario de los próximos 5 partidos del Real Madrid tras ganarle 2-1 al Inter de Milán
El Real Madrid se complicó el partido al final, pero logró los primeros tres puntos en la Fase de Grupos en la Champions League 2026-27. La víctima: el Inter de Milán que cayó 2-1 ante el equipo dirigido por José Mourinho.
A continuación, los próximos cinco partidos del Real Madrid.
Real Madrid vs Rayo Vallecano, jornada 5 de LaLiga
Luego del compromiso por la UEFA Champions League, el Real Madrid vuelve a jugar en condición de local. En sus diez enfrentamientos más recientes, el Real Madrid suma cinco victorias, cuatro empates y solamente una derrota.
- 13/09/2026: Real Madrid vs Rayo Vallecano - LaLiga - (14:00 USA ET, 13:00 MEX, 21:00 ESP)
Elche vs Real Madrid, jornada 6 de LaLiga
Más tarde, a la semana siguiente, viajarán a Alicante para visitar al Elche en el Martínez Valero. El Real Madrid suma una increíble racha de 19 partidos sin perder ante este club. Su última derrota ante este club fue en la lejana temporada 1978, cuando cayeron por marcador de 3-1.
- 16/09/2026: Elche vs Real Madrid - LaLiga - (14:30 USA ET, 13:30 MEX, 21:30 ESP)
Atlético de Madrid vs Real Madrid, jornada 7 de LaLiga
La jornada 7 de LaLiga traerá consigo el primer derbi madrileño de la temporada, que tendrá lugar en el Metropolitano el fin de semana del 20 de septiembre. Estos dos equipos buscarán ser protagonistas en la temporada y saben que deben vencerse entre si para lograrlo.
- 20/09/2026: Atlético de Madrid vs Real Madrid - LaLiga - (09:15 USA, 08:15 MEX, 16:15 ESP)
Real Madrid vs Villarreal, jornada 8 de LaLiga
Luego del parón internacional de fines de septiembre y principios de octubre, el Real Madrid volverá a la actividad ligera jugando en casa frente al Villarreal, que al igual que ellos tendrá compromiso de UEFA Champions League en los días siguientes a este choque.
- 11/10/2026: Real Madrid vs Villarreal - LaLiga - (Horario por definirse)
AS Roma vs Real Madrid, jornada 2 de la UEFA Champions League
La continuidad de la competencia internacional tras el parón tendrá lugar en la capital italiana para el Real Madrid, donde se medirá con la Roma de Gian Piero Gasperini en el Olímpico. El equipo romano viene con un gran andar en la Serie A.
- 14/10/2026: AS Roma vs Real Madrid - UEFA Champions League - (14:00 USA ET, 13:00 MEX, 21:00 ESP)
El calendario del Real Madrid
Rival
Día
Hora
TV
Rayo Vallecano
13/09/2026
14:00 USA
USA: ESPN+
Elche
16/09/2026
14:30 USA
USA: ESPN+
Atlético de Madrid
20/09/2026
09:15 USA
USA: ESPN+
Villarreal
11/10/2026
A confirmar
USA: ESPN+
AS Roma
14/10/2026
14:00 USA
USA: Paramount
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Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo