El calendario de los próximos 5 partidos del Real Madrid tras ganarle 2-1 al Inter de Milán

El Real Madrid se complicó el partido al final, pero logró los primeros tres puntos en la Fase de Grupos en la Champions League 2026-27. La víctima: el Inter de Milán que cayó 2-1 ante el equipo dirigido por José Mourinho.

A continuación, los próximos cinco partidos del Real Madrid.

Real Madrid vs Rayo Vallecano, jornada 5 de LaLiga

Real Madrid CF v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

Luego del compromiso por la UEFA Champions League, el Real Madrid vuelve a jugar en condición de local. En sus diez enfrentamientos más recientes, el Real Madrid suma cinco victorias, cuatro empates y solamente una derrota.

13/09/2026: Real Madrid vs Rayo Vallecano - LaLiga - (14:00 USA ET, 13:00 MEX, 21:00 ESP)

Elche vs Real Madrid, jornada 6 de LaLiga

Elche CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27 | Denis Doyle/GettyImages

Más tarde, a la semana siguiente, viajarán a Alicante para visitar al Elche en el Martínez Valero. El Real Madrid suma una increíble racha de 19 partidos sin perder ante este club. Su última derrota ante este club fue en la lejana temporada 1978, cuando cayeron por marcador de 3-1.

16/09/2026: Elche vs Real Madrid - LaLiga - (14:30 USA ET, 13:30 MEX, 21:30 ESP)

Atlético de Madrid vs Real Madrid, jornada 7 de LaLiga

Atletico Madrid v Malaga - La Liga | David Ramos/GettyImages

La jornada 7 de LaLiga traerá consigo el primer derbi madrileño de la temporada, que tendrá lugar en el Metropolitano el fin de semana del 20 de septiembre. Estos dos equipos buscarán ser protagonistas en la temporada y saben que deben vencerse entre si para lograrlo.

20/09/2026: Atlético de Madrid vs Real Madrid - LaLiga - (09:15 USA, 08:15 MEX, 16:15 ESP)

Real Madrid vs Villarreal, jornada 8 de LaLiga

Real Madrid v Malaga CF - LaLiga EA Sports 2026/27 | Angel Martinez/GettyImages

Luego del parón internacional de fines de septiembre y principios de octubre, el Real Madrid volverá a la actividad ligera jugando en casa frente al Villarreal, que al igual que ellos tendrá compromiso de UEFA Champions League en los días siguientes a este choque.

11/10/2026: Real Madrid vs Villarreal - LaLiga - (Horario por definirse)

AS Roma vs Real Madrid, jornada 2 de la UEFA Champions League

AS Roma v Feyenoord: Knockout Round Play-offs Second Leg - UEFA Europa League 2023/24 | Fabio Rossi/GettyImages

La continuidad de la competencia internacional tras el parón tendrá lugar en la capital italiana para el Real Madrid, donde se medirá con la Roma de Gian Piero Gasperini en el Olímpico. El equipo romano viene con un gran andar en la Serie A.

14/10/2026: AS Roma vs Real Madrid - UEFA Champions League - (14:00 USA ET, 13:00 MEX, 21:00 ESP)

El calendario del Real Madrid

Rival Día Hora TV Rayo Vallecano 13/09/2026 14:00 USA

13:00 MEX

21:00 ESP USA: ESPN+

MEX: Sky Sports

ESP: Movistar+ Elche 16/09/2026 14:30 USA

13:30 MEX

21:30 ESP USA: ESPN+

MEX: Sky Sports

ESP: Movistar+ Atlético de Madrid 20/09/2026 09:15 USA

08:15 MEX

16:15 ESP USA: ESPN+

MEX: Sky Sports

ESP: Movistar+ Villarreal 11/10/2026 A confirmar USA: ESPN+

MEX: Sky Sports

ESP: Movistar+ AS Roma 14/10/2026 14:00 USA

13:00 MEX

21:00 ESP USA: Paramount

MEX: TNT Sports

ESP: Movistar Liga de Campeones