El calendario de los próximos 5 partidos del Real Madrid tras perder 1-0 frente al Real Betis
El Real Madrid tuvo una noche de pesadilla en La Cartuja: no aprovechó sus oportunidades, a Carlos Espí le anularon un golazo de chilena y Kylian Mbappé malogró un penal en el adicional del segundo tiempo. Troy Parrott fue el héroe de los béticos en una noche inolvidable.
A continuación te presentamos los próximos cinco partidos del Real Madrid, que incluirán el debut Merengue en la UEFA Champions League 2026/27.
Real Madrid vs Inter de Milán, jornada 1 de la UEFA Champions League
El camino del Real Madrid en la UEFA Champions League iniciará de local frente al vigente campeón de la Serie A, el Inter de Milán. La última vez que se vieron las caras fue en la fase de grupos de la edición 2021/22, cuando el Merengue se impuso 2-0 en el Bernabéu por la sexta jornada con goles de Toni Kroos y Marco Asensio.
- 08/09/2026: Real Madrid vs Inter de Milán - UEFA Champions League - (14:00 USA ET, 13:00 MEX, 21:00 ESP)
Real Madrid vs Rayo Vallecano, jornada 5 de LaLiga
En sus diez enfrentamientos más recientes, el Real Madrid suma cinco victorias, cuatro empates y solamente una derrota.
- 13/09/2026: Real Madrid vs Rayo Vallecano - LaLiga - (14:00 USA ET, 13:00 MEX, 21:00 ESP)
Elche vs Real Madrid, jornada 6 de LaLiga
El Real Madrid suma una increíble racha de 19 partidos sin perder ante el Elche. Su última derrota ante este club fue en la lejana temporada 1978, cuando cayeron por marcador de 3-1.
- 16/09/2026: Elche vs Real Madrid - LaLiga - (14:30 USA ET, 13:30 MEX, 21:30 ESP)
Atlético de Madrid vs Real Madrid, jornada 7 de LaLiga
La jornada 7 de LaLiga traerá consigo el primer derbi madrileño de la temporada, que tendrá lugar en el Metropolitano el fin de semana del 20 de septiembre. Estos dos equipos buscarán ser protagonistas en la temporada y saben que deben vencerse entre si para lograrlo.
- 20/09/2026: Atlético de Madrid vs Real Madrid - LaLiga - (09:15 USA, 08:15 MEX, 16:15 ESP)
Real Madrid vs Villarreal, jornada 8 de LaLiga
Luego del parón internacional de fines de septiembre y principios de octubre, el Real Madrid volverá a la actividad ligera jugando en casa frente al Villarreal, que al igual que ellos tendrá compromiso de UEFA Champions League en los días siguientes a este choque.
- 11/10/2026: Real Madrid vs Villarreal - LaLiga - (Horario por definirse)
El calendario del Real Madrid
Rival
Día
Hora
TV
Inter de Milán
08/09/2026
14:00 USA
USA: Telemundo
Rayo Vallecano
13/09/2026
14:00 USA
USA: ESPN+
Elche
16/09/2026
14:30 USA
USA: ESPN+
Atlético de Madrid
20/09/2026
09:15 USA
USA: ESPN+
Villarreal
11/10/2026
A confirmar
USA: ESPN+
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Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo