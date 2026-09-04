El calendario de los próximos 5 partidos del Real Madrid tras perder 1-0 frente al Real Betis

El Real Madrid tuvo una noche de pesadilla en La Cartuja: no aprovechó sus oportunidades, a Carlos Espí le anularon un golazo de chilena y Kylian Mbappé malogró un penal en el adicional del segundo tiempo. Troy Parrott fue el héroe de los béticos en una noche inolvidable.

A continuación te presentamos los próximos cinco partidos del Real Madrid, que incluirán el debut Merengue en la UEFA Champions League 2026/27.

Real Madrid vs Inter de Milán, jornada 1 de la UEFA Champions League

Real Madrid C.F. v Arsenal FC - UEFA Champions League 2024/25 Quarter Final Second Leg | Alex Caparros - UEFA/GettyImages

El camino del Real Madrid en la UEFA Champions League iniciará de local frente al vigente campeón de la Serie A, el Inter de Milán. La última vez que se vieron las caras fue en la fase de grupos de la edición 2021/22, cuando el Merengue se impuso 2-0 en el Bernabéu por la sexta jornada con goles de Toni Kroos y Marco Asensio.

08/09/2026: Real Madrid vs Inter de Milán - UEFA Champions League - (14:00 USA ET, 13:00 MEX, 21:00 ESP)

Real Madrid vs Rayo Vallecano, jornada 5 de LaLiga

Real Madrid CF v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

En sus diez enfrentamientos más recientes, el Real Madrid suma cinco victorias, cuatro empates y solamente una derrota.

13/09/2026: Real Madrid vs Rayo Vallecano - LaLiga - (14:00 USA ET, 13:00 MEX, 21:00 ESP)

Elche vs Real Madrid, jornada 6 de LaLiga

Elche CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27 | Denis Doyle/GettyImages

El Real Madrid suma una increíble racha de 19 partidos sin perder ante el Elche. Su última derrota ante este club fue en la lejana temporada 1978, cuando cayeron por marcador de 3-1.

16/09/2026: Elche vs Real Madrid - LaLiga - (14:30 USA ET, 13:30 MEX, 21:30 ESP)

Atlético de Madrid vs Real Madrid, jornada 7 de LaLiga

Atletico Madrid v Malaga - La Liga | David Ramos/GettyImages

La jornada 7 de LaLiga traerá consigo el primer derbi madrileño de la temporada, que tendrá lugar en el Metropolitano el fin de semana del 20 de septiembre. Estos dos equipos buscarán ser protagonistas en la temporada y saben que deben vencerse entre si para lograrlo.

20/09/2026: Atlético de Madrid vs Real Madrid - LaLiga - (09:15 USA, 08:15 MEX, 16:15 ESP)

Real Madrid vs Villarreal, jornada 8 de LaLiga

Real Madrid v Malaga CF - LaLiga EA Sports 2026/27 | Angel Martinez/GettyImages

Luego del parón internacional de fines de septiembre y principios de octubre, el Real Madrid volverá a la actividad ligera jugando en casa frente al Villarreal, que al igual que ellos tendrá compromiso de UEFA Champions League en los días siguientes a este choque.

11/10/2026: Real Madrid vs Villarreal - LaLiga - (Horario por definirse)

El calendario del Real Madrid

Rival Día Hora TV Inter de Milán 08/09/2026 14:00 USA

13:00 MEX

21:00 ESP USA: Telemundo

MEX: TNT Sports

ESP: Movistar Liga de Campeones Rayo Vallecano 13/09/2026 14:00 USA

13:00 MEX

21:00 ESP USA: ESPN+

MEX: Sky Sports

ESP: Movistar+ Elche 16/09/2026 14:30 USA

13:30 MEX

21:30 ESP USA: ESPN+

MEX: Sky Sports

ESP: Movistar+ Atlético de Madrid 20/09/2026 09:15 USA

08:15 MEX

16:15 ESP USA: ESPN+

MEX: Sky Sports

ESP: Movistar+ Villarreal 11/10/2026 A confirmar USA: ESPN+

MEX: Sky Sports

ESP: Movistar+