El Real Madrid cayó ante el Atlético de Madrid por marcador de 2-1 en la jornada 7 de LaLiga. Los Colchoneros se impusieron con goles de Alejandro Grimaldo, de penalti, y Jonathan David; por parte de los merengues descontó Antonio Rüdiger. Esta es la segunda derrota del equipo de José Mourinho en la temporada; tras este resultado, el conjunto blanco cayó a la tercera posición de la tabla general.

A continuación, los próximos cinco partidos del Real Madrid.

Real Madrid vs Villarreal, jornada 8 de LaLiga

Real Madrid v Malaga CF - LaLiga EA Sports 2026/27 | Angel Martinez/GettyImages

Luego del parón internacional de fines de septiembre y principios de octubre, el Real Madrid volverá a la actividad ligera jugando en casa frente al Villarreal, que al igual que ellos tendrá compromiso de UEFA Champions League en los días siguientes a este choque.

11/10/2026: Real Madrid vs Villarreal - LaLiga - (14:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP)

AS Roma vs Real Madrid, jornada 2 de la UEFA Champions League

AS Roma v Feyenoord: Knockout Round Play-offs Second Leg - UEFA Europa League 2023/24 | Fabio Rossi/GettyImages

La continuidad de la competencia internacional tras el parón tendrá lugar en la capital italiana para el Real Madrid, donde se medirá con la Roma de Gian Piero Gasperini en el Olímpico. El equipo romano viene con un gran andar en la Serie A.

14/10/2026: AS Roma vs Real Madrid - UEFA Champions League - (14:00 USA ET, 13:00 MEX, 21:00 ESP)

Real Madrid vs Sevilla, jornada 9 de LaLiga

Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1 | Angel Martinez/GettyImages

El Merengue volverá a jugar en casa por el campeonato español de Primera División tras la visita al Olímpico de Roma, donde intentará continuar con puntaje ideal en la etapa de liguilla de la UEFA Champions League. Los de Nervión buscarán un triunfo resonante para demostrar que, a diferencia de la temporada pasad, están para pelear por cosas importantes.

18/10/2026: Real Madrid vs Sevilla - LaLiga - (Horario por definirse)

Real Madrid vs RB Leipzig, jornada 3 de la UEFA Champions League

Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

La tercera jornada llegará rápido para el Real Madrid, que solamente tendrá el duelo frente al Sevilla antes de este compromiso respecto de la visita a la Roma. El club alemán será el encargado de visitar el Bernabéu para continuar con la actividad copera.

21/10/2026: Real Madrid vs RB Leipzig - UEFA Champions League - (14:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP)

FC Barcelona vs Real Madrid, jornada 10 de LaLiga

FC Barcelona Open Training Session in Spotify Camp Nou | David Ramos/GettyImages

El Clásico, capítulo I: el gran partido del fútbol español tendrá el próximo 25 de octubre su primera parada en la temporada 2026/27, con la promesa de un partidazo que seguramente repercuta en la clasificación de LaLiga.

25/10/2026: FC Barcelona vs Real Madrid - LaLiga - (15:00 USA, 14:00 MEX, 22:00 ESP)

El calendario del Real Madrid

Rival Día Hora TV Villarreal 11/10/2026 14:00 USA

13:00 MEX

21:00 ESP USA: ESPN+

MEX: Sky Sports

ESP: Movistar+ AS Roma 14/10/2026 14:00 USA

13:00 MEX

21:00 ESP USA: Paramount

MEX: TNT Sports

ESP: Movistar Liga de Campeones Sevilla 18/10/2026 14:00 USA

13:00 MEX

21:00 ESP USA: ESPN+

MEX: Sky Sports

ESP: Movistar+ RB Leipzig 21/10/2026 14:00 USA

13:00 MEX

21:00 ESP USA: Paramount

MEX: TNT Sports

ESP: Movistar Liga de Campeones FC Barcelona 25/10/2026 15:00 USA

14:00 MEX

22:00 ESP USA: ESPN+

MEX: Sky Sports

ESP: Movistar+