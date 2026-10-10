El calendario de los próximos 5 partidos del Real Madrid tras vencer 1-0 al Villareal
El Real Madrid ganó ante el Villarreal por la mínima diferencia en su regreso a LaLiga luego del parón internacional. El cuadro merengue se impuso gracias al primer gol de Yan Diomande con el jersey blanco.
Ahora, los dirigidos por José Mourinho se preparan para viajar a Italia, donde enfrentarán a la Roma por la segunda jornada de la Champions League con el objetivo de sumar tres puntos y mejorar su ubicación en la fase de liga.
El Merengue necesita mejorar su rendimiento y recuperar protagonismo en las competiciones, después de dos temporadas consecutivas sin ganar títulos.
Roma vs Real Madrid, jornada 2 de la Champions League
El Merengue va a viajar a Italia para su segundo partido de la Champions, esta vez contra la Roma de Gian Piero Gasperini. Los Giallorossi son líderes en la Serie A y en el torneo europeo van a buscar aprovechar su localía en el Estadio Olímpico.
- 14/10/2026: Roma vs Real Madrid - Champions League - USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00
Real Madrid vs Sevilla, fecha 9 de LaLiga
Después del partido europeo, el Merengue vuelve a Madrid para recibir al Sevilla por la fecha 9 de LaLiga. Los de Mourinho buscarán quedarse con los tres puntos en casa para poder subir posiciones en la tabla.
- 18/10/2026: Real Madrid vs Sevilla - LaLiga - USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00
Real Madrid vs Leipzig, jornada 3 de la Champions League
Apenas tres días después del enfrentamiento con los Blanquirrojos, el Madrid volverá a ser anfitrión. Esta vez, será el Leipzig quien viaje a la capital española para disputar la tercera fecha de la fase de liga de la Champions.
- 21/10/2026: Real Madrid vs Leipzig - Champions League - USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00
Barcelona vs Real Madrid, fecha 10 de LaLiga
El primer Clásico se disputará el 25 de octubre. El Barcelona recibirá al Merengue por la décima jornada liguera. Va a ser el primer partido oficial entre los dos grandes de España en gigantes españoles en esta temporada.
- 25/10/2026: Barcelona vs Real Madrid - LaLiga - USA: 16:00, MEX: 14:00, ESP: 22:00
Racing de Santander vs Real Madrid, jornada 11 de LaLiga
Noviembre empieza con un partido que, en teoría, no debería ser complicado para los de Mourinho. El Racing de Santander no está teniendo buenos resultados desde que ascendió, pero buscará dar el golpe de local cuando reciba al Merengue en Cantabria.
- 1/11/2026: Racing de Santander vs Real Madrid - LaLiga - USA: 11:15, MEX: 9:15, ESP: 17:15
Rival
Fecha
Hora
Competición
TV / Streaming
Roma
14/10/2026
USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00
Champions League
USA: Paramount+, TUDN USA, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX, MEX: FOX One, ESP: Movistar+, Movistar Liga de Campeones
Sevilla
18/10/2026
USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00
LaLiga
USA: ESPN+, fuboTV, ESPN App, MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, ESP: LaLiga TV Bar HD
Leipzig
21/10/2026
USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00
Champions League
TBD
Barcelona
25/10/2026
USA: 16:00, MEX: 14:00, ESP: 22:00
LaLiga
USA: ESPN+, fuboTV, ESPN App, MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, ESP: LaLiga TV Bar HD
Racing de Santander
1/11/2026
USA: 11:15, MEX: 9:15, ESP: 17:15
LaLiga
USA: ESPN+, fuboTV, ESPN App, MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, ESP: LaLiga TV Bar HD
María Sofía Lucena es redactora de SI Fútbol. Cuenta con más de tres años de experiencia en medios de comunicación, donde trabajó en coberturas presenciales de fútbol y rugby, redacción de crónicas, trabajos de investigación y entrevistas. Es licenciada en Ciencias Políticas y realizó el Programa Internacional FIFA/CIES de Gestión Deportiva. Actualmente cursa la Maestría en Periodismo de la Universidad de San Andrés, en Buenos Aires. Se especializa en fútbol argentino y europeo, y cuenta con experiencia en Mundiales y Eliminatorias Sudamericanas.