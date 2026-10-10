El calendario de los próximos 5 partidos del Real Madrid tras vencer 1-0 al Villareal

El Real Madrid ganó ante el Villarreal por la mínima diferencia en su regreso a LaLiga luego del parón internacional. El cuadro merengue se impuso gracias al primer gol de Yan Diomande con el jersey blanco.

Ahora, los dirigidos por José Mourinho se preparan para viajar a Italia, donde enfrentarán a la Roma por la segunda jornada de la Champions League con el objetivo de sumar tres puntos y mejorar su ubicación en la fase de liga.

El Merengue necesita mejorar su rendimiento y recuperar protagonismo en las competiciones, después de dos temporadas consecutivas sin ganar títulos.

Roma vs Real Madrid, jornada 2 de la Champions League

Paulo Dybala, Roma | NurPhoto/GettyImages

El Merengue va a viajar a Italia para su segundo partido de la Champions, esta vez contra la Roma de Gian Piero Gasperini. Los Giallorossi son líderes en la Serie A y en el torneo europeo van a buscar aprovechar su localía en el Estadio Olímpico.

14/10/2026: Roma vs Real Madrid - Champions League - USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00

Real Madrid vs Sevilla, fecha 9 de LaLiga

Youssouf Fofana, Sevilla | NurPhoto/GettyImages

Después del partido europeo, el Merengue vuelve a Madrid para recibir al Sevilla por la fecha 9 de LaLiga. Los de Mourinho buscarán quedarse con los tres puntos en casa para poder subir posiciones en la tabla.

18/10/2026: Real Madrid vs Sevilla - LaLiga - USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00

Real Madrid vs Leipzig, jornada 3 de la Champions League

Antonio Nusa, Leipzig | ANP/GettyImages

Apenas tres días después del enfrentamiento con los Blanquirrojos, el Madrid volverá a ser anfitrión. Esta vez, será el Leipzig quien viaje a la capital española para disputar la tercera fecha de la fase de liga de la Champions.

21/10/2026: Real Madrid vs Leipzig - Champions League - USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00

Barcelona vs Real Madrid, fecha 10 de LaLiga

Lamine Yamal, Barcelona | Soccrates Images/GettyImages

El primer Clásico se disputará el 25 de octubre. El Barcelona recibirá al Merengue por la décima jornada liguera. Va a ser el primer partido oficial entre los dos grandes de España en gigantes españoles en esta temporada.

25/10/2026: Barcelona vs Real Madrid - LaLiga - USA: 16:00, MEX: 14:00, ESP: 22:00

Racing de Santander vs Real Madrid, jornada 11 de LaLiga

Yassir Zabiri, Racing de Santander | Jose Manuel Alvarez Rey/GettyImages

Noviembre empieza con un partido que, en teoría, no debería ser complicado para los de Mourinho. El Racing de Santander no está teniendo buenos resultados desde que ascendió, pero buscará dar el golpe de local cuando reciba al Merengue en Cantabria.

1/11/2026: Racing de Santander vs Real Madrid - LaLiga - USA: 11:15, MEX: 9:15, ESP: 17:15

Rival Fecha Hora Competición TV / Streaming Roma 14/10/2026 USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00 Champions League USA: Paramount+, TUDN USA, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX, MEX: FOX One, ESP: Movistar+, Movistar Liga de Campeones Sevilla 18/10/2026 USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00 LaLiga USA: ESPN+, fuboTV, ESPN App, MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, ESP: LaLiga TV Bar HD Leipzig 21/10/2026 USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00 Champions League TBD Barcelona 25/10/2026 USA: 16:00, MEX: 14:00, ESP: 22:00 LaLiga USA: ESPN+, fuboTV, ESPN App, MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, ESP: LaLiga TV Bar HD Racing de Santander 1/11/2026 USA: 11:15, MEX: 9:15, ESP: 17:15 LaLiga USA: ESPN+, fuboTV, ESPN App, MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, ESP: LaLiga TV Bar HD