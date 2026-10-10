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Sports Illustrated

El calendario de los próximos 5 partidos del Real Madrid tras vencer 1-0 al Villareal

El conjunto merengue sigue sin convencer en el arranque de LaLiga
Sofia Lucena|
Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27
Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27 | Mateo Villalba/GettyImages

El Real Madrid ganó ante el Villarreal por la mínima diferencia en su regreso a LaLiga luego del parón internacional. El cuadro merengue se impuso gracias al primer gol de Yan Diomande con el jersey blanco.

Ahora, los dirigidos por José Mourinho se preparan para viajar a Italia, donde enfrentarán a la Roma por la segunda jornada de la Champions League con el objetivo de sumar tres puntos y mejorar su ubicación en la fase de liga.

El Merengue necesita mejorar su rendimiento y recuperar protagonismo en las competiciones, después de dos temporadas consecutivas sin ganar títulos.

Roma vs Real Madrid, jornada 2 de la Champions League

Paulo Dybala, Roma
Paulo Dybala, Roma | NurPhoto/GettyImages

El Merengue va a viajar a Italia para su segundo partido de la Champions, esta vez contra la Roma de Gian Piero Gasperini. Los Giallorossi son líderes en la Serie A y en el torneo europeo van a buscar aprovechar su localía en el Estadio Olímpico.

  • 14/10/2026: Roma vs Real Madrid - Champions League - USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00

Real Madrid vs Sevilla, fecha 9 de LaLiga

Youssouf Fofana, Sevilla
Youssouf Fofana, Sevilla | NurPhoto/GettyImages

Después del partido europeo, el Merengue vuelve a Madrid para recibir al Sevilla por la fecha 9 de LaLiga. Los de Mourinho buscarán quedarse con los tres puntos en casa para poder subir posiciones en la tabla.

  • 18/10/2026: Real Madrid vs Sevilla - LaLiga - USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00

Real Madrid vs Leipzig, jornada 3 de la Champions League

Antonio Nusa, Leipzig
Antonio Nusa, Leipzig | ANP/GettyImages

Apenas tres días después del enfrentamiento con los Blanquirrojos, el Madrid volverá a ser anfitrión. Esta vez, será el Leipzig quien viaje a la capital española para disputar la tercera fecha de la fase de liga de la Champions.

  • 21/10/2026: Real Madrid vs Leipzig - Champions League - USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00

Barcelona vs Real Madrid, fecha 10 de LaLiga

Lamine Yamal, Barcelona
Lamine Yamal, Barcelona | Soccrates Images/GettyImages

El primer Clásico se disputará el 25 de octubre. El Barcelona recibirá al Merengue por la décima jornada liguera. Va a ser el primer partido oficial entre los dos grandes de España en gigantes españoles en esta temporada.

  • 25/10/2026: Barcelona vs Real Madrid - LaLiga - USA: 16:00, MEX: 14:00, ESP: 22:00

Racing de Santander vs Real Madrid, jornada 11 de LaLiga

Yassir Zabiri, Racing de Santander
Yassir Zabiri, Racing de Santander | Jose Manuel Alvarez Rey/GettyImages

Noviembre empieza con un partido que, en teoría, no debería ser complicado para los de Mourinho. El Racing de Santander no está teniendo buenos resultados desde que ascendió, pero buscará dar el golpe de local cuando reciba al Merengue en Cantabria.

  • 1/11/2026: Racing de Santander vs Real Madrid - LaLiga - USA: 11:15, MEX: 9:15, ESP: 17:15

Rival

Fecha

Hora

Competición

TV / Streaming

Roma

14/10/2026

USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00

Champions League

USA: Paramount+, TUDN USA, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX, MEX: FOX One, ESP: Movistar+, Movistar Liga de Campeones

Sevilla

18/10/2026

USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00

LaLiga

USA: ESPN+, fuboTV, ESPN App, MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, ESP: LaLiga TV Bar HD

Leipzig

21/10/2026

USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00

Champions League

TBD

Barcelona

25/10/2026

USA: 16:00, MEX: 14:00, ESP: 22:00

LaLiga

USA: ESPN+, fuboTV, ESPN App, MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, ESP: LaLiga TV Bar HD

Racing de Santander

1/11/2026

USA: 11:15, MEX: 9:15, ESP: 17:15

LaLiga

USA: ESPN+, fuboTV, ESPN App, MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, ESP: LaLiga TV Bar HD

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Published | Modified
Sofia Lucena
SOFIA LUCENA

María Sofía Lucena es redactora de SI Fútbol. Cuenta con más de tres años de experiencia en medios de comunicación, donde trabajó en coberturas presenciales de fútbol y rugby, redacción de crónicas, trabajos de investigación y entrevistas. Es licenciada en Ciencias Políticas y realizó el Programa Internacional FIFA/CIES de Gestión Deportiva. Actualmente cursa la Maestría en Periodismo de la Universidad de San Andrés, en Buenos Aires. Se especializa en fútbol argentino y europeo, y cuenta con experiencia en Mundiales y Eliminatorias Sudamericanas.

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