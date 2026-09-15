El calendario de los próximos 5 partidos del Real Madrid tras vencer 3-2 al Elche
El Real Madrid se impuso al Elche por marcador de 3-2 en la jornada 6 de LaLiga. Los merengues iban 2-0 al minuto 70, con autogol de Matías Dituro y gol de Kylian Mbappé, sin embargo, los franjiverdes empataron con anotaciones de Abiel Osorio y Fer Niño. Carlos Espí apareció al 90+1 para rescatar el triunfo blanco en un duelo más parejo de los esperado en el Estadio Martínez Valero.
A continuación, los próximos cinco partidos del Real Madrid.
Atlético de Madrid vs Real Madrid, jornada 7 de LaLiga
La jornada 7 de LaLiga traerá consigo el primer derbi madrileño de la temporada, que tendrá lugar en el Metropolitano el fin de semana del 20 de septiembre. Estos dos equipos buscarán ser protagonistas en la temporada y saben que deben vencerse entre si para lograrlo.
- 20/09/2026: Atlético de Madrid vs Real Madrid - LaLiga - (09:15 USA, 08:15 MEX, 16:15 ESP)
Real Madrid vs Villarreal, jornada 8 de LaLiga
Luego del parón internacional de fines de septiembre y principios de octubre, el Real Madrid volverá a la actividad ligera jugando en casa frente al Villarreal, que al igual que ellos tendrá compromiso de UEFA Champions League en los días siguientes a este choque.
- 11/10/2026: Real Madrid vs Villarreal - LaLiga - (14:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP)
AS Roma vs Real Madrid, jornada 2 de la UEFA Champions League
La continuidad de la competencia internacional tras el parón tendrá lugar en la capital italiana para el Real Madrid, donde se medirá con la Roma de Gian Piero Gasperini en el Olímpico. El equipo romano viene con un gran andar en la Serie A.
- 14/10/2026: AS Roma vs Real Madrid - UEFA Champions League - (14:00 USA ET, 13:00 MEX, 21:00 ESP)
Real Madrid vs Sevilla, jornada 9 de LaLiga
El Merengue volverá a jugar en casa por el campeonato español de Primera División tras la visita al Olímpico de Roma, donde intentará continuar con puntaje ideal en la etapa de liguilla de la UEFA Champions League. Los de Nervión buscarán un triunfo resonante para demostrar que, a diferencia de la temporada pasad, están para pelear por cosas importantes.
- 18/10/2026: Real Madrid vs Sevilla - LaLiga - (Horario por definirse)
Real Madrid vs RB Leipzig, jornada 3 de la UEFA Champions League
La tercera jornada llegará rápido para el Real Madrid, que solamente tendrá el duelo frente al Sevilla antes de este compromiso respecto de la visita a la Roma. El club alemán será el encargado de visitar el Bernabéu para continuar con la actividad copera.
- 21/10/2026: Real Madrid vs RB Leipzig - UEFA Champions League - (14:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP)
El calendario del Real Madrid
Rival
Día
Hora
TV
Atlético de Madrid
20/09/2026
09:15 USA
USA: ESPN+
Villarreal
11/10/2026
14:00 USA
USA: ESPN+
AS Roma
14/10/2026
14:00 USA
USA: Paramount
Sevilla
18/10/2026
A confirmar
USA: ESPN+
RB Leipzig
21/10/2026
14:00 USA
USA: Paramount
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo