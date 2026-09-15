El calendario de los próximos 5 partidos del Real Madrid tras vencer 3-2 al Elche

El Real Madrid se impuso al Elche por marcador de 3-2 en la jornada 6 de LaLiga. Los merengues iban 2-0 al minuto 70, con autogol de Matías Dituro y gol de Kylian Mbappé, sin embargo, los franjiverdes empataron con anotaciones de Abiel Osorio y Fer Niño. Carlos Espí apareció al 90+1 para rescatar el triunfo blanco en un duelo más parejo de los esperado en el Estadio Martínez Valero.

A continuación, los próximos cinco partidos del Real Madrid.

Atlético de Madrid vs Real Madrid, jornada 7 de LaLiga

Atletico Madrid v Malaga - La Liga | David Ramos/GettyImages

La jornada 7 de LaLiga traerá consigo el primer derbi madrileño de la temporada, que tendrá lugar en el Metropolitano el fin de semana del 20 de septiembre. Estos dos equipos buscarán ser protagonistas en la temporada y saben que deben vencerse entre si para lograrlo.

20/09/2026: Atlético de Madrid vs Real Madrid - LaLiga - (09:15 USA, 08:15 MEX, 16:15 ESP)

Real Madrid vs Villarreal, jornada 8 de LaLiga

Real Madrid v Malaga CF - LaLiga EA Sports 2026/27 | Angel Martinez/GettyImages

Luego del parón internacional de fines de septiembre y principios de octubre, el Real Madrid volverá a la actividad ligera jugando en casa frente al Villarreal, que al igual que ellos tendrá compromiso de UEFA Champions League en los días siguientes a este choque.

11/10/2026: Real Madrid vs Villarreal - LaLiga - (14:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP)

AS Roma vs Real Madrid, jornada 2 de la UEFA Champions League

AS Roma v Feyenoord: Knockout Round Play-offs Second Leg - UEFA Europa League 2023/24 | Fabio Rossi/GettyImages

La continuidad de la competencia internacional tras el parón tendrá lugar en la capital italiana para el Real Madrid, donde se medirá con la Roma de Gian Piero Gasperini en el Olímpico. El equipo romano viene con un gran andar en la Serie A.

14/10/2026: AS Roma vs Real Madrid - UEFA Champions League - (14:00 USA ET, 13:00 MEX, 21:00 ESP)

Real Madrid vs Sevilla, jornada 9 de LaLiga

Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1 | Angel Martinez/GettyImages

El Merengue volverá a jugar en casa por el campeonato español de Primera División tras la visita al Olímpico de Roma, donde intentará continuar con puntaje ideal en la etapa de liguilla de la UEFA Champions League. Los de Nervión buscarán un triunfo resonante para demostrar que, a diferencia de la temporada pasad, están para pelear por cosas importantes.

18/10/2026: Real Madrid vs Sevilla - LaLiga - (Horario por definirse)

Real Madrid vs RB Leipzig, jornada 3 de la UEFA Champions League

Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

La tercera jornada llegará rápido para el Real Madrid, que solamente tendrá el duelo frente al Sevilla antes de este compromiso respecto de la visita a la Roma. El club alemán será el encargado de visitar el Bernabéu para continuar con la actividad copera.

21/10/2026: Real Madrid vs RB Leipzig - UEFA Champions League - (14:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP)

El calendario del Real Madrid

Rival Día Hora TV Atlético de Madrid 20/09/2026 09:15 USA

08:15 MEX

16:15 ESP USA: ESPN+

MEX: Sky Sports

ESP: Movistar+ Villarreal 11/10/2026 14:00 USA

13:00 MEX

21:00 ESP USA: ESPN+

MEX: Sky Sports

ESP: Movistar+ AS Roma 14/10/2026 14:00 USA

13:00 MEX

21:00 ESP USA: Paramount

MEX: TNT Sports

ESP: Movistar Liga de Campeones Sevilla 18/10/2026 A confirmar USA: ESPN+

MEX: Sky Sports

ESP: Movistar+ RB Leipzig 21/10/2026 14:00 USA

13:00 MEX

21:00 ESP USA: Paramount

MEX: TNT Sports

ESP: Movistar Liga de Campeones