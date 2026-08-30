El Real Madrid derrotó al Málaga por marcador de 4-0 en partido de la jornada 3 de LaLiga. Los merengues se impusieron gracias a los goles de Jude Bellingham, Kylian Mbappé y Arda Güler, además de un autogol de Alfonso Herrero. Con este resultado, el equipo de José Mourinho se ubica en el primer lugar de la tabla con tres triunfos en tres encuentros.

A continuación te presentamos los próximos cinco partidos del Real Madrid, que incluirán el debut Merengue en la UEFA Champions League 2026/27.

Real Betis vs Real Madrid, jornada 4 de LaLiga

Real Betis Balompie v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27 | Fran Santiago/GettyImages

El Betis se ha convertido en un hueso difícil de roer para el Real Madrid en las últimas temporadas. En sus cinco partidos más recientes, los merengues suman dos victorias, dos empates y una derrota ante el cuadro de Heliópolis.

04/09/2026: Real Betis vs Real Madrid - LaLiga - (14:00 USA ET, 13:00 MEX, 21:00 ESP)

Real Madrid vs Inter de Milán, jornada 1 de la UEFA Champions League

Real Madrid C.F. v Arsenal FC - UEFA Champions League 2024/25 Quarter Final Second Leg | Alex Caparros - UEFA/GettyImages

El camino del Real Madrid en la UEFA Champions League iniciará de local frente al vigente campeón de la Serie A, el Inter de Milán. La última vez que se vieron las caras fue en la fase de grupos de la edición 2021/22, cuando el Merengue se impuso 2-0 en el Bernabéu por la sexta jornada con goles de Toni Kroos y Marco Asensio.

08/09/2026: Real Madrid vs Inter de Milán - UEFA Champions League - (14:00 USA ET, 13:00 MEX, 21:00 ESP)

Real Madrid vs Rayo Vallecano, jornada 5 de LaLiga

Real Madrid CF v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

En sus diez enfrentamientos más recientes, el Real Madrid suma cinco victorias, cuatro empates y solamente una derrota.

13/09/2026: Real Madrid vs Rayo Vallecano - LaLiga - (Horario por definirse)

Elche vs Real Madrid, jornada 6 de LaLiga

Elche CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27 | Denis Doyle/GettyImages

El Real Madrid suma una increíble racha de 19 partidos sin perder ante el Elche. Su última derrota ante este club fue en la lejana temporada 1978, cuando cayeron por marcador de 3-1.

16/09/2026: Elche vs Real Madrid - LaLiga - (Horario por definirse)

Atlético de Madrid vs Real Madrid, jornada 7 de LaLiga

Atletico Madrid v Malaga - La Liga | David Ramos/GettyImages

La jornada 7 de LaLiga traerá consigo el primer derbi madrileño de la temporada, que tendrá lugar en el Metropolitano el fin de semana del 20 de septiembre. Estos dos equipos buscarán ser protagonistas en la temporada y saben que deben vencerse entre si para lograrlo.

20/09/2026: Atlético de Madrid vs Real Madrid - LaLiga - (Horario por definirse)

El calendario del Real Madrid

Rival Día Hora TV Real Betis 04/09/2026 14:00 USA

13:00 MEX

21:00 ESP USA: ESPN+

MEX: Sky Sports

ESP: Movistar+ Inter de Milán 08/09/2026 14:00 USA

13:00 MEX

21:00 ESP USA: Telemundo

MEX: TNT Sports

ESP: Movistar Liga de Campeones Rayo Vallecano 13/09/2026 A confirmar USA: ESPN+

MEX: Sky Sports

ESP: Movistar+ Elche 16/09/2026 A confirmar USA: ESPN+

MEX: Sky Sports

ESP: Movistar+ Atlético de Madrid 20/09/2026 A confirmar USA: ESPN+

MEX: Sky Sports

ESP: Movistar+