El calendario de los próximos 5 partidos del Real Madrid tras vencer 4-0 al Málaga
El Real Madrid derrotó al Málaga por marcador de 4-0 en partido de la jornada 3 de LaLiga. Los merengues se impusieron gracias a los goles de Jude Bellingham, Kylian Mbappé y Arda Güler, además de un autogol de Alfonso Herrero. Con este resultado, el equipo de José Mourinho se ubica en el primer lugar de la tabla con tres triunfos en tres encuentros.
A continuación te presentamos los próximos cinco partidos del Real Madrid, que incluirán el debut Merengue en la UEFA Champions League 2026/27.
Real Betis vs Real Madrid, jornada 4 de LaLiga
El Betis se ha convertido en un hueso difícil de roer para el Real Madrid en las últimas temporadas. En sus cinco partidos más recientes, los merengues suman dos victorias, dos empates y una derrota ante el cuadro de Heliópolis.
- 04/09/2026: Real Betis vs Real Madrid - LaLiga - (14:00 USA ET, 13:00 MEX, 21:00 ESP)
Real Madrid vs Inter de Milán, jornada 1 de la UEFA Champions League
El camino del Real Madrid en la UEFA Champions League iniciará de local frente al vigente campeón de la Serie A, el Inter de Milán. La última vez que se vieron las caras fue en la fase de grupos de la edición 2021/22, cuando el Merengue se impuso 2-0 en el Bernabéu por la sexta jornada con goles de Toni Kroos y Marco Asensio.
- 08/09/2026: Real Madrid vs Inter de Milán - UEFA Champions League - (14:00 USA ET, 13:00 MEX, 21:00 ESP)
Real Madrid vs Rayo Vallecano, jornada 5 de LaLiga
En sus diez enfrentamientos más recientes, el Real Madrid suma cinco victorias, cuatro empates y solamente una derrota.
- 13/09/2026: Real Madrid vs Rayo Vallecano - LaLiga - (Horario por definirse)
Elche vs Real Madrid, jornada 6 de LaLiga
El Real Madrid suma una increíble racha de 19 partidos sin perder ante el Elche. Su última derrota ante este club fue en la lejana temporada 1978, cuando cayeron por marcador de 3-1.
- 16/09/2026: Elche vs Real Madrid - LaLiga - (Horario por definirse)
Atlético de Madrid vs Real Madrid, jornada 7 de LaLiga
La jornada 7 de LaLiga traerá consigo el primer derbi madrileño de la temporada, que tendrá lugar en el Metropolitano el fin de semana del 20 de septiembre. Estos dos equipos buscarán ser protagonistas en la temporada y saben que deben vencerse entre si para lograrlo.
- 20/09/2026: Atlético de Madrid vs Real Madrid - LaLiga - (Horario por definirse)
El calendario del Real Madrid
Rival
Día
Hora
TV
Real Betis
04/09/2026
14:00 USA
USA: ESPN+
Inter de Milán
08/09/2026
14:00 USA
USA: Telemundo
Rayo Vallecano
13/09/2026
A confirmar
USA: ESPN+
Elche
16/09/2026
A confirmar
USA: ESPN+
Atlético de Madrid
20/09/2026
A confirmar
USA: ESPN+
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo