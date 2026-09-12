El calendario de los próximos 5 partidos del Real Madrid tras vencer 4-1 al Rayo Vallecano
El Real Madrid derrotó al Rayo Vallecano por marcador de 4-1 en el partido de la jornada cinco de LaLiga. Los merengues se impusieron con doblete de Kylian Mbappé, además de goles de Jude Bellingham y Álvaro Carreras. Con este resultado empataron al Barcelona con 12 puntos, pero los blaugranas cuentan con mejor diferencia de goles y un partido pendiente.
A continuación, los próximos cinco partidos del Real Madrid.
Elche vs Real Madrid, jornada 6 de LaLiga
Más tarde, a la semana siguiente, viajarán a Alicante para visitar al Elche en el Martínez Valero. El Real Madrid suma una increíble racha de 19 partidos sin perder ante este club. Su última derrota ante este club fue en la lejana temporada 1978, cuando cayeron por marcador de 3-1.
- 16/09/2026: Elche vs Real Madrid - LaLiga - (14:30 USA ET, 13:30 MEX, 21:30 ESP)
Atlético de Madrid vs Real Madrid, jornada 7 de LaLiga
La jornada 7 de LaLiga traerá consigo el primer derbi madrileño de la temporada, que tendrá lugar en el Metropolitano el fin de semana del 20 de septiembre. Estos dos equipos buscarán ser protagonistas en la temporada y saben que deben vencerse entre si para lograrlo.
- 20/09/2026: Atlético de Madrid vs Real Madrid - LaLiga - (09:15 USA, 08:15 MEX, 16:15 ESP)
Real Madrid vs Villarreal, jornada 8 de LaLiga
Luego del parón internacional de fines de septiembre y principios de octubre, el Real Madrid volverá a la actividad ligera jugando en casa frente al Villarreal, que al igual que ellos tendrá compromiso de UEFA Champions League en los días siguientes a este choque.
- 11/10/2026: Real Madrid vs Villarreal - LaLiga - (Horario por definirse)
AS Roma vs Real Madrid, jornada 2 de la UEFA Champions League
La continuidad de la competencia internacional tras el parón tendrá lugar en la capital italiana para el Real Madrid, donde se medirá con la Roma de Gian Piero Gasperini en el Olímpico. El equipo romano viene con un gran andar en la Serie A.
- 14/10/2026: AS Roma vs Real Madrid - UEFA Champions League - (14:00 USA ET, 13:00 MEX, 21:00 ESP)
Real Madrid vs Sevilla, jornada 9 de LaLiga
El Merengue volverá a jugar en casa por el campeonato español de Primera División tras la visita al Olímpico de Roma, donde intentará continuar con puntaje ideal en la etapa de liguilla de la UEFA Champions League. Los de Nervión buscarán un triunfo resonante para demostrar que, a diferencia de la temporada pasad, están para pelear por cosas importantes.
- 18/10/2026: Real Madrid vs Sevilla - LaLiga - (Horario por definirse)
El calendario del Real Madrid
Rival
Día
Hora
TV
Elche
16/09/2026
14:30 USA
USA: ESPN+
Atlético de Madrid
20/09/2026
09:15 USA
USA: ESPN+
Villarreal
11/10/2026
A confirmar
USA: ESPN+
AS Roma
14/10/2026
14:00 USA
USA: Paramount
Sevilla
18/10/2026
A confirmar
USA: ESPN+
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo