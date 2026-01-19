El calendario de los próximos cinco partidos de América tras empatar 0-0 contra el Pachuca
El Club América visitó al Club Pachuca en la correspondiente Jornada 3 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX desde el Estadio Hidalgo, con el objetivo de conseguir su primer triunfo del certamen.
Sin embargo, en un duelo manchado por la polémica arbitral, por un penal no marcado en favor de los azulcremas, el conjunto capitalino empató 0-0 contra el Pachuca, continuando así con su mala racha en el certamen; apenas dos puntos de nueve posibles.
A continuación, te dejamos el calendario de los cinco próximos compromisos del conjunto dirigido por André Jardine, que aspira a meter una vez más a las Águilas entre los mejores ocho clubes del torneo.
América vs Necaxa - Liga MX
- ¿Cuándo?: 31 de enero
- Lugar: Ciudad de México
- Estadio: Ciudad de los Deportes
- Hora: 22:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México), 04:00 horas (España)
Olimpia vs América - Concacaf Champions Cup 2026
- ¿Cuándo?: 3 de febrero
- Lugar: Tegucigalpa, Francisco Morazán
- Estadio: Nacional "Chelato Uclés"
- Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 20:00 horas (México), 03:00 horas (España)
América vs Monterrey - Liga MX
- ¿Cuándo?: 7 de febrero
- Lugar: Ciudad de México
- Estadio: Ciudad de los Deportes
- Hora: 22:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México), 04:00 horas (España)
América vs Olimpia - Concacaf Champions Cup 2026
- ¿Cuándo?: 11 de febrero
- Lugar: Ciudad de México
- Estadio: Ciudad de los Deportes
- Hora: 20:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México), 02:00horas (España)
Chivas vs América - Liga MX
- ¿Cuándo?: 14 de febrero
- Lugar: Zapopan, Jalisco
- Estadio: Akron
- Hora: 22:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México), 04:00 horas (España)
MÁS NOTICIAS SOBRE EL AMÉRICA
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.