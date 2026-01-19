Sports Illustrated Fútbol

El calendario de los próximos cinco partidos de América tras empatar 0-0 contra el Pachuca

La escuadra capitalina continúa sin ganar en el Clausura 2026
Benjamín Guerra|
El calendario de los próximos partidos de América
El calendario de los próximos partidos de América | Jam Media/GettyImages

El Club América visitó al Club Pachuca en la correspondiente Jornada 3 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX desde el Estadio Hidalgo, con el objetivo de conseguir su primer triunfo del certamen.

Sin embargo, en un duelo manchado por la polémica arbitral, por un penal no marcado en favor de los azulcremas, el conjunto capitalino empató 0-0 contra el Pachuca, continuando así con su mala racha en el certamen; apenas dos puntos de nueve posibles.

A continuación, te dejamos el calendario de los cinco próximos compromisos del conjunto dirigido por André Jardine, que aspira a meter una vez más a las Águilas entre los mejores ocho clubes del torneo.

América vs Necaxa - Liga MX

Alvaro Fidalgo, Agustin Palavecino
América vs Necaxa | Jam Media/GettyImages
  • ¿Cuándo?: 31 de enero
  • Lugar: Ciudad de México
  • Estadio: Ciudad de los Deportes
  • Hora: 22:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México), 04:00 horas (España)

Olimpia vs América - Concacaf Champions Cup 2026

Alejandro Zendejas
Olimpia vs América | Manuel Velasquez/GettyImages
  • ¿Cuándo?: 3 de febrero
  • Lugar: Tegucigalpa, Francisco Morazán
  • Estadio: Nacional "Chelato Uclés"
  • Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 20:00 horas (México), 03:00 horas (España)

América vs Monterrey - Liga MX

Oliver Torres, Israel Reyes
América vs Monterrey | Jam Media/GettyImages
  • ¿Cuándo?: 7 de febrero
  • Lugar: Ciudad de México
  • Estadio: Ciudad de los Deportes
  • Hora: 22:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México), 04:00 horas (España)

América vs Olimpia - Concacaf Champions Cup 2026

Alejandro Zendejas
América vs Olimpia | Manuel Velasquez/GettyImages
  • ¿Cuándo?: 11 de febrero
  • Lugar: Ciudad de México
  • Estadio: Ciudad de los Deportes
  • Hora: 20:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México), 02:00horas (España)

Chivas vs América - Liga MX

Roberto Alvarado, Alvaro Fidalgo
Chivas vs América - | Hector Vivas/GettyImages
  • ¿Cuándo?: 14 de febrero
  • Lugar: Zapopan, Jalisco
  • Estadio: Akron
  • Hora: 22:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México), 04:00 horas (España)

