El calendario de los próximos cinco partidos de América tras empatar 0-0 contra el Pachuca

El Club América visitó al Club Pachuca en la correspondiente Jornada 3 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX desde el Estadio Hidalgo, con el objetivo de conseguir su primer triunfo del certamen.

Sin embargo, en un duelo manchado por la polémica arbitral, por un penal no marcado en favor de los azulcremas, el conjunto capitalino empató 0-0 contra el Pachuca, continuando así con su mala racha en el certamen; apenas dos puntos de nueve posibles.

A continuación, te dejamos el calendario de los cinco próximos compromisos del conjunto dirigido por André Jardine, que aspira a meter una vez más a las Águilas entre los mejores ocho clubes del torneo.

América vs Necaxa - Liga MX

América vs Necaxa | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo?: 31 de enero

Lugar: Ciudad de México

Estadio: Ciudad de los Deportes

Hora: 22:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México), 04:00 horas (España)

Olimpia vs América - Concacaf Champions Cup 2026

Olimpia vs América | Manuel Velasquez/GettyImages

¿Cuándo?: 3 de febrero

Lugar: Tegucigalpa, Francisco Morazán

Estadio: Nacional "Chelato Uclés"

Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 20:00 horas (México), 03:00 horas (España)

América vs Monterrey - Liga MX

América vs Monterrey | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo?: 7 de febrero

Lugar: Ciudad de México

Estadio: Ciudad de los Deportes

Hora: 22:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México), 04:00 horas (España)

América vs Olimpia - Concacaf Champions Cup 2026

América vs Olimpia | Manuel Velasquez/GettyImages

¿Cuándo?: 11 de febrero

Lugar: Ciudad de México

Estadio: Ciudad de los Deportes

Hora: 20:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México), 02:00horas (España)

Chivas vs América - Liga MX

Chivas vs América - | Hector Vivas/GettyImages

¿Cuándo?: 14 de febrero

Lugar: Zapopan, Jalisco

Estadio: Akron

Hora: 22:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México), 04:00 horas (España)

