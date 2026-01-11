El calendario de los próximos cinco partidos de Cruz Azul tras caer 2-1 ante León

Arrancó el Clausura 2026, de la Liga MX, pero no fue un feliz inicio para La Máquina Celeste de la Cruz Azul, ya que fue derrotada 2-1 por León en el Estadio Nou Camp, con tantos del panameño Ismael Díaz y Bryan Colula, siendo el nuevo fichaje celeste, el argentino Agustín Palavecino, el encargado de descontar.



Sin duda alguna, el trabajo del argentino Nicolás Larcamón comenzará a ser criticado por la afición, pero lo bueno es que el semestre apenas va iniciando. No hay tiempo para lamentarse, ya que habrá jornada doble y tienen que ponerse a pensar en sus siguientes dos contrincantes.



Aquí está el calendario de los siguientes cinco juegos de Cruz Azul:

EL CALENDARIO DE CRUZ AZUL

Cruz Azul vs Atlas

Estadio Cuauhtémoc

Miércoles, 14 de enero

Jornada 2, Liga MX

18:00 horas (Estados Unidos), 17 h (México)

Rápidamente llega la primera jornada doble del campeonato. La Máquina estrenará un nuevo recinto, luego que no pudiera continuar este semestre en el Olímpico Universitario, esperando repetir en territorio poblano lo hecho en suelo capitalino. Su rival es el cuadro rojinegro, que arrancó con el pie derecho el torneo al vencer por la mínima a La Franja del Puebla.

Aldo Rocho y Lorenzo Faravelli | Simon Barber/GettyImages

Cruz Azul vs Puebla

Estadio Cuauhtémoc

Sábado, 17 de enero

Jornada 3, Liga MX

22:00 horas (Estados Unidos), 21 h (México)

Por ahora no ha habido noticia sobre si realmente La Máquina podrá ser local frente a La Franja, ya que el estadio pertenece al equipo de la ciudad. De cualquier forma, sea local o visitante, la tarea de Nicolás Larcamón y compañía es sacar los tres puntos. Los camoteros, con una nueva era bajo el mando del español Albert Espigares, iniciaron perdiendo y está claro que será un torneo difícil para ellos, ya que son una plantilla muy discreta.

José Paradela y Emiliano Gómez | Jam Media/GettyImages

Cruz Azul vs Atlas

Dignity Health Sports Park

Domingo, 25 de enero

Amistoso

16:30 horas (Estados Unidos), 15:30 h (México)

Debido al parón de la Liga MX por los amistosos que encarará la selección mexicana pensando en el Mundial 2026, los clubes de la liga no quieren perder ritmo por eso llevarán a cabo choques de preparación. Los de La Noria viajarán al país vecino para verse nuevamente con su rival de la Fecha 2, en un duelo denominado “Choque de Campeones” debido a que es el actual monarca de la Concachampions contra uno de los últimos bicampeones del balompié azteca.

Juárez vs Cruz Azul

Estadio Olímpico Benito Juárez

Viernes, 30 de enero

Jornada 4, Liga MX

22:06 horas (Estados Unidos), 21:06 h (México)

Tras la pausa, el Clausura 2026 regresa con el enfrentamiento entre los fronterizos y los celestes en Ciudad Juárez. Esto marcará un nuevo reencuentro, ya que el portugués Pedro Caixinha, actual estratega de los Bravos, se verá las caras con uno de los clubes que dirigió en el pasado. El proyecto de los verdes inició bien porque sumaron de a tres en la primera jornada al vencer 1-2 a Mazatlán.

Erik Lira y Rodolfo Pizarro | Hector Vivas/GettyImages

Vancouver Whitecaps vs Cruz Azul

Willoughby Community Park-Langley Events Centre

Miércoles, 4 de febrero

Ronda Uno, Concachampions

22:00 horas (Estados Unidos), 21 h (México)

La Máquina arranca su participación en la Liga Campeones de la CONCACAF, con la firme meta de refrendar su corona. Su rival son los Caps, curiosamente a los que derrotó 5-0 para hacerse con el trofeo, con anotaciones de jugadores que acaban de irse como Ángel Sepúlveda (doblete), el capitán uruguayo Ignacio Rivero y el argentino Lorenzo Faravelli, además del polaco Mateusz Bogusz, quien está por marcharse.. Los canadienses no serán un rival sencillo porque en la temporada 2025 de la MLS lograron llegar hasta la gran final de la Conferencia Oeste, donde cayeron con el Inter Miami, que culminó como campeón de la MLS Cup 2025.