El calendario de los próximos cinco partidos de Tigres UANL tras empatar 0-0 contra el Toluca

El Club Tigres UANL recibió al Deportivo Toluca FC en la correspondiente Jornada 3 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX desde el Estadio Universitario.

Luego de un primer tiempo sufrido, en donde Toluca pudo irse con la ventaja, pero les faltó contundencia, en la segunta mitad, Tigres mostró notables mejorías. Incluso después de quedarse con 10 hombres, cuando expulsaron a Sánchez Purata por doble tarjeta amarilla, el conjunto regiomontano no dejó de luchar por el gol del triunfo, y lo habían encontrado en el tiempo agregado, con un golazo de Juan Brunetta. No obstante, el árbitro lo anuló por una falta previa al disparo y el encuentro acabó 0-0.

A continuación, te dejamos el calendario de los próximos cinco compromisos del conjunto dirigido por Guido Pizarro, que aspira a meterse de nuevo a la Liguilla y volver a competir por el campeonato mexicano de Primera División.

León vs Tigres UANL - Liga MX

León vs Tigres UANL | Azael Rodriguez/GettyImages

¿Cuándo?: 31 de enero

Lugar: San Nicolás de los Garza, Nuevo León

Estadio: Universitario

Hora: 20:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México), 02:00 horas (España)

Forge FC vs Tigres UANL - Concacaf Champions Cup 2026

Forge FC vs Tigres UANL | Azael Rodriguez/GettyImages

¿Cuándo?: 3 de febrero

Lugar: Hamilton, Ontario

Estadio: Tim Hortons Field

Hora: 19:00horas (Estados Unidos), 18:00horas (México), 01:00horas (España)

Tigres UANL vs Santos Laguna - Liga MX

Tigres UANL vs Santos Laguna | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo?: 6 de febrero

Lugar: San Nicolás de los Garza, Nuevo León

Estadio: Universitario

Hora: 20:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México), 02:00 horas (España)

Tigres UANL vs Forge FC - Concacaf Champions Cup 2026

Tigres UANL vs Forge FC - | Azael Rodriguez/GettyImages

¿Cuándo?: 10 de febrero

Lugar: San Nicolás de los Garza, Nuevo León

Estadio: Universitario

Hora: 22:00horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México), 04:00horas (España)

Cruz Azul vs Tigres UANL - Liga MX

Cruz Azul vs Tigres UANL | Azael Rodriguez/GettyImages

¿Cuándo?: 15 de febrero

Lugar: Puebla, Puebla

Estadio: Cuauhtémoc

Hora: 20:00 horas (EE. UU.), 19:00 horas (México), 02:00 horas (España)

