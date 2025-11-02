El calendario de los próximos partidos de América tras vencer 2-0 al León

El Club América viene de enfrentarse al Club León en el Ciudad de los Deportes en la correspondiente Jornada 16 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX con el firme objetivo de sumar para mantenerse dentro de los mejores cuatro equipos de la clasificación general previo a su último compromiso del certamen regular ante el Deportivo Toluca FC en la revancha de la final del torneo pasado.

Con un gol de Allan Saint-Maximin al minuto 58 y otro más de Rodrgido Aguirre al 84, la Águilas del América vencieron 2-0 a los Panzas Verdes de León en la penúltima fecha por el campeonato mexicano.

Ante los Diablos Rojos de Toluca, los dirigidos por André Jardiné intentarán cerrar la temporada regular como punteros del Apertura 2025.

A continuación, te dejamos con el calendario del último compromiso del conjunto dirigido por André Jardine.

Toluca vs América - Liga MX

Toluca vs América | Hector Vivas/GettyImages

¿Cuándo?: 8 de noviembre

Lugar: Estado de México

Estadio: Nemesio Diez