El calendario de los próximos partidos de Chivas tras golear 4-1 al Atlas

El Club Deportivo Guadalajara recibió al Atlas FC en la correspondiente Jornada 15 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX desde el Estadio Akron en una edición más del Clásico Tapatío con el objetivo de sumar para colarse entre los primeros seis lugares de la tabla general.

El equipo dirigido por Gabriel Milito mostró autoridad desde el inicio, dominando el encuentro con intensidad y precisión. Desde los primeros minutos, las Chivas impusieron condiciones, presionando alto y aprovechando los errores del rival.

La figura de la noche fue la ‘Hormiga’ González, quien se lució con un triplete que encendió las tribunas del Estadio Akron y encaminó una goleada que reafirma el buen momento del conjunto rojiblanco. Luis Romo complementó la actuación con un cuarto tanto que selló el 4-1 definitivo a favor de las Chivas Rayadas del Guadalajara.

TOPSHOT-FBL-MEX-GUADALAJARA-ATLAS | ULISES RUIZ/GettyImages

Por parte del Atlas, el descuento llegó al minuto 63 gracias a Mateo García, quien aprovechó un descuido defensivo para marcar el único tanto de los rojinegros,

Con este resultado, las Chivas Rayadas del Guadalajara se consolidan en zona de clasificación y encaran con optimismo la recta final del torneo, conscientes de que cada punto será clave para asegurar su lugar en la siguiente fase.

A continuación, te dejamos el calendario de los dos últimos compromisos del conjunto dirigido por Gabriel Milito, que aspira a meter al Rebaño Sagrado a la fiesta grande por el fútbol mexicano sin tener que jugar la llave por el play-in.

Pachuca vs Chivas - Liga MX

Pachuca vs Chivas | Agustin Cuevas/GettyImages

¿Cuándo?: 2 de noviembre

Lugar: Pachuca, Hidalgo

Estadio: Hidalgo

Hora: 20:00 horas (EE. UU.), 18:00 horas (México), 02:00 horas (España)

Chivas vs Monterrey - Liga MX

Chivas vs Monterrey | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo?: 8 de noviembre

Lugar: Zapopan, Jalisco

Estadio: Akron