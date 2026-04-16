El calendario de los próximos partidos de Tigres UANL tras caer 3-1 ante el Seattle Sounders

El Club Tigres UANL visitó al Seattle Sounders para el partido correspondiente a la vuelta por los cuartos de final de la CONCACAF Champions CUP 2026. El duelo de ida acabó 2-0 en favor del conjunto felino, por lo tanto, los dirigidos por Guido Pizarro podían darse el lujo de perder por un gol, o incluso por diferencia de dos (siempre y cuando ellos también anotaran) y avanzar de igual manera a la ronda de semifinales.

El encuentro acabó 3-1 en favor del Seattle Sounders. Tigres UANL avanzó a las semifinales de la CONCACAF Champions CUP gracias a la regla del gol de visitante, pero el funcionamiento rendido en el duelo de vuelta ante el Seattle Sounders siembra dudas entre los aficionados de la 'U' de Nuevo León.

A continuación, te dejamos el calendario de los próximos compromisos del conjunto dirigido por Guido Pizarro.

Necaxa vs Tigres UANL - Liga MX, Jornada 15

Necaxa vs Tigres UANL | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo?: 18 de abril

Lugar: Aguascalientes, Aguascalientes

Estadio: Victoria

Hora: 19:00 horas (EE. UU.), 17:00 horas (México), 00:00 horas (España)

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número 13 por el torneo de Apertura 2025 y el encuentro acabó 5-3 en favor de los dirigidos por Guido Pizarro.

Atlas vs Tigres UANL - Liga MX, Jornada 16

Toluca v Atlas - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

¿Cuándo?: 22 de abril

Lugar: Jalisco

Estadio: Jalisco

Hora: 21:00 horas (EE. UU.), 19:00 horas (México), 02:00 horas (España)

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número 10 por el torneo de Apertura 2025, y el encuentro acabó 2-0 en favor del conjunto felino. Dicho compromiso se llevó a cabo en la cancha del 'Volcán' Universitario.

Tigres UANL vs Mazatlán- Liga MX, Jornada 17

Necaxa v Mazatlan FC - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo?: 25 de abril

Lugar: San Nicolás de los Garza, Nuevo León

Estadio: Universitario

Hora: 19:00 horas (Estados Unidos), 17:00 horas (México), 00:00 horas (España)

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número seis por el torneo de Apertura 2025, y el duelo acabó con un entretenido empate a dos goles. Dicho compromiso se llevó a cabo en la cancha del Mazatlán.

La fecha y hora del partido de ida entre el Nashville SC y los Tigres UANL por las semifinales de la CONCACAF Champions CUP se hará del conocimiento público en los próximos días.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX