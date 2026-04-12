El calendario de los próximos partidos de Tigres UANL tras golear 4-1 a Chivas

El Club Tigres UANL recibió la visita de las Chivas Rayadas del Guadalajara, para el partido correspondiente a la jornada número 14 por el torneo de Clausura 2026. Con doblete de Juan Brunetta, un gol de Rodrigo; el 'Búfalo' Aguirre y otro más de Ángel Correa, la escuadra nicolaíta goleó 4-1 a Chivas, quien descontó por conducto de Daniel Aguirre.

A continuación, te dejamos el calendario de los próximos cinco compromisos del conjunto dirigido por Guido Pizarro, que buscará brillar en la justa intercontinental y seguir con vida en el torneo local.

Seattle Sounders vs Tigres UANL - CONCACAF, Cuartos de Final

Minnesota United FC v Seattle Sounders FC | David Berding/GettyImages

¿Cuándo?: 15 de abril

Lugar: Seattle, Washington

Estadio: Lumen Field

Hora: 23:30 horas (Estados Unidos), 21:30 horas (México), 04:30 horas (España)

Tigres UANL atraviesa por un momento complicado en la Liga MX. A la espera de un cierre de torneo que raye en lo perfecto, la CONCACAF Champions CUP aparece como una competencia que podría medianamente rescatar el primer semestre de un 2026 para el olvido en San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

Necaxa vs Tigres UANL - Liga MX, Jornada 15

Necaxa vs Tigres UANL | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo?: 18 de abril

Lugar: Aguascalientes, Aguascalientes

Estadio: Victoria

Hora: 19:00 horas (EE. UU.), 17:00 horas (México), 00:00 horas (España)

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número 13 por el torneo de Apertura 2025 y el encuentro acabó 5-3 en favor de los dirigidos por Guido Pizarro.

Atlas vs Tigres UANL - Liga MX, Jornada 16

Toluca v Atlas - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

¿Cuándo?: 22 de abril

Lugar: Jalisco

Estadio: Jalisco

Hora: 21:00 horas (EE. UU.), 19:00 horas (México), 02:00 horas (España)

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número 10 por el torneo de Apertura 2025, y el encuentro acabó 2-0 en favor del conjunto felino. Dicho compromiso se llevó a cabo en la cancha del 'Volcán' Universitario.

Tigres UANL vs Mazatlán- Liga MX, Jornada 17

Necaxa v Mazatlan FC - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo?: 25 de abril

Lugar: San Nicolás de los Garza, Nuevo León

Estadio: Universitario

Hora: 19:00 horas (Estados Unidos), 17:00 horas (México), 00:00 horas (España)

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número seis por el torneo de Apertura 2025, y el duelo acabó con un entretenido empate a dos goles. Dicho compromiso se llevó a cabo en la cancha del Mazatlán.

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