El calendario de los próximos partidos de Tigres UANL tras golear 4-1 a Chivas
El Club Tigres UANL recibió la visita de las Chivas Rayadas del Guadalajara, para el partido correspondiente a la jornada número 14 por el torneo de Clausura 2026. Con doblete de Juan Brunetta, un gol de Rodrigo; el 'Búfalo' Aguirre y otro más de Ángel Correa, la escuadra nicolaíta goleó 4-1 a Chivas, quien descontó por conducto de Daniel Aguirre.
A continuación, te dejamos el calendario de los próximos cinco compromisos del conjunto dirigido por Guido Pizarro, que buscará brillar en la justa intercontinental y seguir con vida en el torneo local.
Seattle Sounders vs Tigres UANL - CONCACAF, Cuartos de Final
- ¿Cuándo?: 15 de abril
- Lugar: Seattle, Washington
- Estadio: Lumen Field
- Hora: 23:30 horas (Estados Unidos), 21:30 horas (México), 04:30 horas (España)
Tigres UANL atraviesa por un momento complicado en la Liga MX. A la espera de un cierre de torneo que raye en lo perfecto, la CONCACAF Champions CUP aparece como una competencia que podría medianamente rescatar el primer semestre de un 2026 para el olvido en San Nicolás de los Garza, Nuevo León.
Necaxa vs Tigres UANL - Liga MX, Jornada 15
- ¿Cuándo?: 18 de abril
- Lugar: Aguascalientes, Aguascalientes
- Estadio: Victoria
- Hora: 19:00 horas (EE. UU.), 17:00 horas (México), 00:00 horas (España)
La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número 13 por el torneo de Apertura 2025 y el encuentro acabó 5-3 en favor de los dirigidos por Guido Pizarro.
Atlas vs Tigres UANL - Liga MX, Jornada 16
- ¿Cuándo?: 22 de abril
- Lugar: Jalisco
- Estadio: Jalisco
- Hora: 21:00 horas (EE. UU.), 19:00 horas (México), 02:00 horas (España)
La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número 10 por el torneo de Apertura 2025, y el encuentro acabó 2-0 en favor del conjunto felino. Dicho compromiso se llevó a cabo en la cancha del 'Volcán' Universitario.
Tigres UANL vs Mazatlán- Liga MX, Jornada 17
- ¿Cuándo?: 25 de abril
- Lugar: San Nicolás de los Garza, Nuevo León
- Estadio: Universitario
- Hora: 19:00 horas (Estados Unidos), 17:00 horas (México), 00:00 horas (España)
La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número seis por el torneo de Apertura 2025, y el duelo acabó con un entretenido empate a dos goles. Dicho compromiso se llevó a cabo en la cancha del Mazatlán.
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Redactor web y Editor para SI Fútbol. Liga MX y fútbol internacional. La vida, como una pelota de fútbol, da muchas vueltas. Mi trabajo consiste en relatar lo que ocurre mientras rueda.