El FC Barcelona dio otro paso importante en la búsqueda por asegurar el título de LaLiga: este sábado 2 de mayo, los blaugranas se impusieron por marcador de 2-1 al Osasuna y llegaron a 88 puntos en LaLiga, prácticamente asegurante el bicampeonato.

Con la atención situada en el Clásico de la jornada 35, estos son los próximos partidos del equipo de Hansi Flick.

FC Barcelona vs Real Madrid, jornada 35 de LaLiga

Federico Valverde, Real Madrid; Lamine Yamal, Barcelona | FADEL SENNA/GettyImages

Lo que pase el 10 de mayo puede ser histórico. El Barcelona, dependiendo lo que pase en los partidos ya mencionados, puede asegurar el título de LaLiga en su estadio si llega con ventaja suficiente. En los últimos cinco enfrentamientos suma cuatro victorias frente a una del Real Madrid, incluido el 3-2 en la Supercopa de Arabia Saudita.

10/5/2026: FC Barcelona vs Real Madrid - LaLiga - (15:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP)

Alavés vs FC Barcelona, jornada 36 de LaLiga

Deportivo Alaves v Levante - La Liga | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

Los de Hansi Flick continúan jugando en casa recibiendo al Alavés, rival al que ha dominado en los últimos enfrentamientos. Acumula cinco triunfos consecutivos, con el 3-1 de noviembre como último antecedente. A dos fechas de finalizar el torneo, el equipo catalán buscará mantener esa superioridad y no tener ningun traspié.

13/5/2026 : Alavés vs FC Barcelona - LaLiga - (10:00 USA, 08:15 MEX, 15:00 ESP)

FC Barcelona vs Real Betis, jornada 37 de LaLiga

FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

El FC Barcelona cerrará su temporada como local recibiendo al Betis en la anteúltima jornada de una Liga que, de no mediar ningún problema, ya lo tendrá como campeón a esta altura del calendario.

17/5/2026: FC Barcelona vs Real Betis - LaLiga - a confirmar

Valencia vs FC Barcelona, jornada 38 de LaLiga

Valencia Cf V Real Betis Balompie - La Liga Ea Sport | Europa Press Sports/GettyImages

El FC Barcelona cerrará su temporada en Valencia, visitando al equipo Che en Mestalla a fines de mayo todavía con día y horario a confirmar. El Valencia puede llegar a este partido con chances de perder la categoría, aunque de momento está lejos y con varios clubes en el medio.

24/5/2026 : Valencia vs FC Barcelona - LaLiga - a confirmar

Calendario con los 5 próximos partidos del Barcelona

Rival Fecha Hora Competencia TV / Streaming Real Madrid 10/5/2026 15:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP LaLiga USA: ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV, ESPN App, MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, ESP: DAZN, Movistar+, LaLiga TV Bar HD Alavés 13/5/2026 10:00 USA, 08:15 MEX, 15:00 ESP LaLiga USA: ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV, ESPN App, MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, ESP: DAZN, Movistar+, LaLiga TV Bar HD Real Betis 17/5/2026 A confirmar LaLiga USA: ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV, ESPN App, MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, ESP: DAZN, Movistar+, LaLiga TV Bar HD Valencia 24/5/2026 A confirmar LaLiga USA: ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV, ESPN App, MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, ESP: DAZN, Movistar+, LaLiga TV Bar HD