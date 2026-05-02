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Sports Illustrated

El calendario de los próximos partidos del Barcelona tras vencer 2-1 al Osasuna

El equipo de Hansi Flick llegó a 88 puntos y está a nada de conseguir el bicampeonato de LaLiga
Bruno Pernigotti|
CA Osasuna v FC Barcelona - LaLiga EA Sports
CA Osasuna v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

El FC Barcelona dio otro paso importante en la búsqueda por asegurar el título de LaLiga: este sábado 2 de mayo, los blaugranas se impusieron por marcador de 2-1 al Osasuna y llegaron a 88 puntos en LaLiga, prácticamente asegurante el bicampeonato.

Con la atención situada en el Clásico de la jornada 35, estos son los próximos partidos del equipo de Hansi Flick.

FC Barcelona vs Real Madrid, jornada 35 de LaLiga

FBL-KSA-SUPERCUP-BARCELONA-REAL MADRID
Federico Valverde, Real Madrid; Lamine Yamal, Barcelona | FADEL SENNA/GettyImages

Lo que pase el 10 de mayo puede ser histórico. El Barcelona, dependiendo lo que pase en los partidos ya mencionados, puede asegurar el título de LaLiga en su estadio si llega con ventaja suficiente. En los últimos cinco enfrentamientos suma cuatro victorias frente a una del Real Madrid, incluido el 3-2 en la Supercopa de Arabia Saudita.

  • 10/5/2026: FC Barcelona vs Real Madrid - LaLiga - (15:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP)

Alavés vs FC Barcelona, jornada 36 de LaLiga

Victor Laguardia
Deportivo Alaves v Levante - La Liga | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

Los de Hansi Flick continúan jugando en casa recibiendo al Alavés, rival al que ha dominado en los últimos enfrentamientos. Acumula cinco triunfos consecutivos, con el 3-1 de noviembre como último antecedente. A dos fechas de finalizar el torneo, el equipo catalán buscará mantener esa superioridad y no tener ningun traspié.

  • 13/5/2026 : Alavés vs FC Barcelona - LaLiga - (10:00 USA, 08:15 MEX, 15:00 ESP)

FC Barcelona vs Real Betis, jornada 37 de LaLiga

FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg
FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

El FC Barcelona cerrará su temporada como local recibiendo al Betis en la anteúltima jornada de una Liga que, de no mediar ningún problema, ya lo tendrá como campeón a esta altura del calendario.

  • 17/5/2026: FC Barcelona vs Real Betis - LaLiga - a confirmar

Valencia vs FC Barcelona, jornada 38 de LaLiga

Valencia Cf V Real Betis Balompie - La Liga Ea Sport
Valencia Cf V Real Betis Balompie - La Liga Ea Sport | Europa Press Sports/GettyImages

El FC Barcelona cerrará su temporada en Valencia, visitando al equipo Che en Mestalla a fines de mayo todavía con día y horario a confirmar. El Valencia puede llegar a este partido con chances de perder la categoría, aunque de momento está lejos y con varios clubes en el medio.

  • 24/5/2026 : Valencia vs FC Barcelona - LaLiga - a confirmar

Calendario con los 5 próximos partidos del Barcelona

Rival

Fecha

Hora

Competencia

TV / Streaming

Real Madrid

10/5/2026

15:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP

LaLiga

USA: ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV, ESPN App, MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, ESP: DAZN, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

Alavés

13/5/2026

10:00 USA, 08:15 MEX, 15:00 ESP

LaLiga

USA: ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV, ESPN App, MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, ESP: DAZN, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

Real Betis

17/5/2026

A confirmar

LaLiga

USA: ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV, ESPN App, MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, ESP: DAZN, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

Valencia

24/5/2026

A confirmar

LaLiga

USA: ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV, ESPN App, MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, ESP: DAZN, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

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Published | Modified
Bruno Pernigotti
BRUNO PERNIGOTTI

Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo

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