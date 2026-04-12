El calendario de los próximos partidos del Monterrey tras empatar 0-0 ante el Atlas

El Club de Fútbol Monterrey sigue sin poder levantar en este primer semestre del 2026. Quedaron eliminados de la CONCACAF Champions CUP y en el torneo de Clausura 2026 están fuera de zona de clasificación. En la jornada número 14 por la Liga MX, empataron 0-0 ante el Atlas de Guadalajara, y la fiesta grande aparece como un sueño casi inalcanzable.

De esa manera, te dejamos el calendario de los siguientes compromisos del conjunto dirigido por Nicolás Sánchez para tratar de cerrar de la mejor manera el torneo.

Monterrey vs Pachuca - Liga MX, Jornada 15

Monterrey vs Pachuca | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo?: 18 de abril

Lugar: Monterrey, Nuevo León

Estadio: BBVA

Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (Ciudad de México), 02:00 horas (España)

Será el antepenúltimo juego de la fase regular para estos dos equipos y a estas alturas seguramente se estarán disputando un lugar en la Liguilla para meterse entre los mejores ocho equipos del torneo, por lo que serpa un duelo muy reñido y competido.

Monterrey vs Puebla - Liga MX, Jornada 16

Monterrey vs Puebla | Hector Vivas/GettyImages

¿Cuándo?: 21 de abril

Lugar: Monterrey, Nuevo León

Estadio: BBVA

Hora: 23:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (Ciudad de México), 04:00 horas (España)

En la penúltima fecha del torneo el cuadro regiomontano recibirá a la Franja y probablemente tendrán la encomienda de derrotarlos para poder meterse a la Liguilla, cabe recordar que el cuadro blanquiazul es de los clubes más endebles, por lo que debería ser un juego a "modo".

Santos Laguna vs Monterrey - Liga MX, Jornada 17

Santos Laguna vs Monterrey | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo?: 26 de abril

Lugar: Torreón, Coahuila

Estadio: Corona

Hora: 19:00 horas (Estados Unidos), 17:00 horas (Ciudad de México), 00:00 horas (España)

Este será el último compromiso de la Pandilla previo a la Liguilla, se enfrentarán ante el peor equipo del certamen y debería ser un juego muy ganable y asegurar los tres puntos para meterse a la 'Fiesta Grande' y no depender de varios resultados.

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