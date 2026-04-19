El calendario de los próximos partidos del Monterrey tras perder 3-1 ante el Pachuca

El Club de Fútbol Monterrey ha vivido un verdadero calvario en el torneo de Clausura 2026. Con tan solo 15 puntos cosechados, el conjunto albiazul ha quedado fuera de la liguilla por el campeonato mexicano.

En el duelo correspondiente a la jornada número 15 por el torneo de Clausura 2026, el conjunto dirigido por Nicolás Sánchez recibió la visita de los Tuzos del Pachuca, en la cancha del estadio BBVA.

Lucas Ocampos adelantó al conjunto regiomontano al minuto 21, por la vía del penal. Sin embargo, los Tuzos del Pachuca le dieron vuelta al marcador, con goles de Kenedy al 54, Alán Bautista al 72 y de Enner Valencia al 83.

Con este resultado, el conjunto albiazul ha quedado eliminado de la liguilla por el campeonato mexicano.

De esa manera, te dejamos el calendario de los siguientes compromisos del conjunto dirigido por Nicolás Sánchez para tratar de cerrar de la mejor manera el torneo.

Monterrey vs Puebla - Liga MX, Jornada 16

Monterrey vs Puebla | Hector Vivas/GettyImages

¿Cuándo?: 21 de abril

Lugar: Monterrey, Nuevo León

Estadio: BBVA

Hora: 23:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (Ciudad de México), 04:00 horas (España)

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número siete por el torneo de Apertura 2025, y el encuentro acabó 4-2 en favor de la Pandilla. Dicho compromiso se llevó a cabo en la cancha del estadio Cuauhtémoc, en Puebla.

Santos Laguna vs Monterrey - Liga MX, Jornada 17

Santos Laguna vs Monterrey | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo?: 26 de abril

Lugar: Torreón, Coahuila

Estadio: Corona

Hora: 19:00 horas (Estados Unidos), 17:00 horas (Ciudad de México), 00:00 horas (España)

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número 11 por el torneo de Apertura 2025. El encuentro acabó 1-0 en favor de la Pandilla; dicho compromiso se llevó a cabo en la cancha del estadio BBVA.

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