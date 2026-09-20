El calendario de los siguientes 5 partidos de Chivas tras empatar 2-2 ante el América

La noche del sábado 19 de septiembre, en la cancha del estadio Banorte, las Chivas Rayadas de Guadalajara y las Águilas del América protagonizaron una nueva edición del clásico nacional.

El encuentro culminó con un emocionante empate a dos goles. El Rebaño Sagrado se había puesto al frente en el marcador, pero América lo empató, con dos goles del delantero colombiano, Miguel Borja.

A continuación te dejamos el calendario con los próximos cinco partidos del Rebaño Sagrado:

Chivas vs Querétaro

Sábado, 26 de septiembre

Estadio Akron

Jornada 10, Liga MX

Horario: 16:07 h (EEUU ET), 17:07 h (México)

Diego Reyes | Francisco Vega/GettyImages

El Rebaño regresa a La Fortaleza para recibir a Gallos Blancos, quienes esta jornada le pegaron a Xolos por la mínima en la frontera. Los queretanos han hecho un torneo aceptable gracias a la continuidad brindada al chileno Esteban González, pues aparecen en el quinto peldaño con 13 unidades. Ya mostraron que de visita tienen argumentos, así que podrían complicar al Guadalajara. El semestre pasado, Guadalajara ganó 2-1 en casa tras los tantos de La Hormiga y El Piojo.

Atlas vs Chivas

Sábado, 10 de octubre

Estadio Jalisco

Jornada 11, Liga MX

Horario: 18 h (EEUU ET), 19 h (México)

Florian Monzón | Agustin Cuevas/GettyImages

El Clásico Tapatío se celebrará en el Coloso de la Calzada Independencia. Los Rojinegros tienen un buen proyecto debido a sus nuevos dueños, apareciendo en el octavo escalón con 13 unidades. Sin embargo, no son imparables, ya que acaban de ser goleados 5-2 por el Toluca. El semestre pasado se jugó dicho en el citado inmueble y El Rebaño Sagrado se llevó los tres puntos al vencer 1-2 tras las dianas de La Hormiga y Ángel Sepúlveda.

Chivas vs Tigres

Sábado, 17 de octubre

Estadio Akron

Jornada 12, Liga MX

Horario: 16 h (EEUU ET), 17 h (México)

Nahuel Guzmán | Azael Rodriguez/GettyImages

La Fortaleza servirá de sede para recibir a los felinos, los cuales están lejos del nivel acostumbrado porque apenas ha logrado una victoria tras ocho jornadas, consiguiendo cuatro empates y tres derrotas. Apenas este fin de semana, los universitarios sacaron la igualada sin anotaciones contra Monterrey en el Clásico Regio, lo que dejó un grato sabor de boca en Víctor Manuel Vucetich. Los dos chocaron en los cuartos de final del Clausura 2026, con los tapatíos avanzando al dejar 3-3 el global y avanzar por su mejor posición en la tabla, gracias a un doblete del Negrito Sandoval.

Chivas vs Necaxa

Martes, 20 de octubre

Estadio Akron

Jornada 13, Liga MX

Horario: 17:07 h (EEUU ET), 18:07 h (México)

Juan Torres | Leopoldo Smith/GettyImages

Los Rayos están hechos un desastre, tanto que este mismo fin de semana decidieron darle las gracias al técnico uruguayo Martín Varini, luego de perder frente al Puebla en Aguascalientes por la mínima. El charrúa deja a los hidrocálidos en la treceava posición de la clasificación con solamente dos juegos ganados, por dos empates y cuatro tropiezos. El nuevo sucesor para dirigir es el peruano Juan Reynoso. Apenas el semestre pasado, los dos igualaron sin tantos en el Estadio Victoria.

Monterrey vs Chivas

Sábado, 24 de octubre

Estadio BBVA

Jornada 14, Liga MX

Horario: 18 h (EEUU ET), 19 h (México)

Club America v Monterrey - Leagues Cup Semifinal | Luiza Moraes - Leagues Cup/GettyImages

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número 12 del torneo de Clausura 2026, y el encuentro acabó 3-2 en favor del Rebaño Sagrado.

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