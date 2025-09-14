El calendario de los siguientes 5 partidos de Chivas tras vencer 2-1 al América
Chivas de Guadalajara dio la gran sorpresa de la jornada 8 del torneo Apertura 2025 y derrotó al Club América. El Rebaño Sagrado se impuso gracias a los goles de Roberto Alvarado y Armando González.
A continuación te contamos cuáles serán los siguientes compromisos del equipo de Gabriel Milito en la Liga MX.
Chivas vs Tigres | Jornada 1 | Apertura 2025
Chivas vs Tigres
Miércoles, 17 de septiembre
Estadio Akron
Jornada 1, Liga MX
19:05 horas (México), 21:05 horas (ET)
Chivas está atravesando la parte más compleja de su calendario. Tras perder ante Cruz Azul y ganarl al América, el equipo de Milito tendrá que medirse ante los poderosos Tigres de la UANL. ¿Podrán dar la sorpresa y quedarse con los tres puntos?
Chivas vs Toluca | Jornada 9 | Apertura 2025
Chivas vs Toluca
Sábado, 20 de septiembre
Estadio Akron
Jornada 9, Liga MX
19:07 horas (México), 21:07 horas (ET)
Chivas tuvo que medirse de manera consecutiva a tres de los máximos candidatos al título. Esta racha de duelos complejos terminará cuando se enfrente ante Toluca, el actual campeón de la Liga MX. En el papel, el Rebaño no saldrá como favorito.
Chivas vs Necaxa | Jornada 10 | Apertura 2025
Chivas vs Necaxa
Martes, 23 de septiembre
Estadio Akron
Jornada 10, Liga MX
19:07 horas (México), 21:07 horas (ET)
Este duelo tendrá un sabor especial. Fernando Gago se enfrentará por primera vez a Chivas de Guadalajara tras su polémica salida para firmar con Boca Juniors. El conjunto rojiblanco saldrá como amplio favorito para llevarse la victoria.
Puebla vs Chivas | Jornada 11 | Apertura 2025
Puebla vs Chivas
Viernes, 26 de septiembre
Estadio Cuauhtémoc
Jornada 11, Liga MX
21:00 horas (México), 23:00 horas (ET)
Después de ligar cuatro duelos contra algunos de los equipos más poderosos y peligrosos de la competencia, Chivas visitará al Puebla, uno de los más modestos y frágiles.
Pumas vs Chivas | Jornada 12 | Apertura 2025
Pumas vs Chivas
5 de octubre
Estadio Olímpico Universitario
Jornada 12, Liga MX
21:00 horas (México), 23:00 horas (ET)
Chivas y Pumas son dos de los equipos más sólidos del futbol mexicano. En sus diez enfrentamientos más recientes en la Liga MX, el Rebaño suma siete victorias ante los felinos por dos derrotas y un empate.
Redactor y escritor chilango. Entusiasta del futbol, la literatura y el periodismo narrativo. Ha colaborado para medios como Diario AS México, Futbol Total, Sopitas.com, Nexos, Pie de Página, entre otros.