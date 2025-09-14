El calendario de los siguientes 5 partidos de Chivas tras vencer 2-1 al América

Chivas de Guadalajara dio la gran sorpresa de la jornada 8 del torneo Apertura 2025 y derrotó al Club América. El Rebaño Sagrado se impuso gracias a los goles de Roberto Alvarado y Armando González.

A continuación te contamos cuáles serán los siguientes compromisos del equipo de Gabriel Milito en la Liga MX.

Chivas vs Tigres | Jornada 1 | Apertura 2025

Chivas v Tigres UANL - Torneo Clausura 2025 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

Chivas vs Tigres

Miércoles, 17 de septiembre

Estadio Akron

Jornada 1, Liga MX

19:05 horas (México), 21:05 horas (ET)

Chivas está atravesando la parte más compleja de su calendario. Tras perder ante Cruz Azul y ganarl al América, el equipo de Milito tendrá que medirse ante los poderosos Tigres de la UANL. ¿Podrán dar la sorpresa y quedarse con los tres puntos?

Chivas vs Toluca | Jornada 9 | Apertura 2025

Toluca v Chivas - Torneo Clausura 2025 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

Chivas vs Toluca

Sábado, 20 de septiembre

Estadio Akron

Jornada 9, Liga MX

19:07 horas (México), 21:07 horas (ET)

Chivas tuvo que medirse de manera consecutiva a tres de los máximos candidatos al título. Esta racha de duelos complejos terminará cuando se enfrente ante Toluca, el actual campeón de la Liga MX. En el papel, el Rebaño no saldrá como favorito.

Chivas vs Necaxa | Jornada 10 | Apertura 2025

Chivas vs Necaxa

Martes, 23 de septiembre

Estadio Akron

Jornada 10, Liga MX

19:07 horas (México), 21:07 horas (ET)

Necaxa v Guadalajara - Torneo Clausura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Este duelo tendrá un sabor especial. Fernando Gago se enfrentará por primera vez a Chivas de Guadalajara tras su polémica salida para firmar con Boca Juniors. El conjunto rojiblanco saldrá como amplio favorito para llevarse la victoria.

Puebla vs Chivas | Jornada 11 | Apertura 2025

Puebla v Chivas - Torneo Apertura 2024 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

Puebla vs Chivas

Viernes, 26 de septiembre

Estadio Cuauhtémoc

Jornada 11, Liga MX

21:00 horas (México), 23:00 horas (ET)

Después de ligar cuatro duelos contra algunos de los equipos más poderosos y peligrosos de la competencia, Chivas visitará al Puebla, uno de los más modestos y frágiles.

Pumas vs Chivas | Jornada 12 | Apertura 2025

Pumas UNAM v Chivas - Torneo Clausura 2025 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

Pumas vs Chivas

5 de octubre

Estadio Olímpico Universitario

Jornada 12, Liga MX

21:00 horas (México), 23:00 horas (ET)

Chivas y Pumas son dos de los equipos más sólidos del futbol mexicano. En sus diez enfrentamientos más recientes en la Liga MX, el Rebaño suma siete victorias ante los felinos por dos derrotas y un empate.