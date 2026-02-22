El calendario de los siguientes 5 partidos de las Chivas tras caer 2-1 ante Cruz Azul
Por fin llegó a su final el invicto de las Chivas Rayadas, pero lo perdieron con la frente en alto al haber dado un gran partido contra Cruz Azul en el Estadio Cuauhtémoc. El Rebaño Sagrado se tardó en encontrar el empate pese a su amplio dominio y cuando por fin lo había logrado, recibió un ‘cubetazo’ de agua fría para caer 2-1, gracias a las dianas del uruguayo Gabriel Fernández y Carlos Rodríguez, pese al tanto de Ángel Sepúlveda, en la Jornada 7 de la Liga MX.
No hay tiempo para lamentaciones, ya que el cuadro rojiblanco tiene partidos importantes en su haber, entre ellos, el Clásico Tapatío.
Aquí está el calendario de sus siguientes cinco partidos:
Toluca vs Chivas
Estadio Nemesio Diez
18 h (EEUU ET), 17 h (México)
Sábado, 28 de febrero
Jornada 8, Liga MX
Otro choque de poder en el camino rojiblanco. Los tapatíos tienen que salir a enfrentar al actual bicampeón, que por ahora no ha carburado del todo, sin embargo, se mantiene invicto. Sin duda será otra prueba para saber si el Guadalajara realmente aspira a ser campeón.
Atlas vs Chivas
Estadio Jalisco
20 h (EEUU ET), 19 h (México)
Sábado, 7 de marzo
Jornada 9, Liga MX
El mes de marzo inicia para el Rebaño Sagrado con el Clásico Tapatío. El técnico argentino Diego Cocca ha logrado cambiarle la cara a los Zorros, que habían pasado por torneos realmente malos. Los Rojinegros han acumulado diez puntos tras tres victorias, un empate y dos tropiezos, aparte en este semestre vinieron de atrás para remontar un 2-0 en contra frente a los potosinos.
Chivas vs Santos Laguna
Estadio Akron
18:07 h (EEUU ET), 17:07 h (México)
Sábado, 14 de marzo
Jornada 10, Liga MX
Pese a que se trata del peor equipo del campeonato, Gabriel Milito y sus dirigidos no pueden confiarse, ya que los Guerreros podrían despertar en cualquier instante. Hundidos en el fondo de la general con apenas una unidad, los de la Comarca ya habrían renunciado a todo esperando a crear un mejor proyecto de cara al siguiente semestre.
Chivas vs León
Estadio Akron
21:07 h (EEUU ET), 20:07 h (México)
Miércoles, 18 de marzo
Jornada 11, Liga MX
Otra escuadra que no pasa por un buen campeonato. El Guadalajara recibe en casa a unos Panzas Verdes que apenas han podido hacerse de siete unidades, luego de cuatro derrotas, aunque al menos en esta fecha pudo volver a la senda de la victoria al pegarle a los laguneros. Ignacio Ambriz todavía tiene mucho trabajo por realizar para hacer resurgir a los Esmeraldas.
Rayados vs Chivas
Estadio BBVA
20 h (EEUU ET), 19 h (México)
Sábado, 21 de marzo
Jornada 12, Liga MX
Se trata de otra visita complicada a la Sultana del Norte. Es cierto que el español Domènec Torrent no ha podido hacer que su equipo juegue mejor pese a los millones invertidos en su plantilla, no obstante, por la calidad de su plantilla todo puede pasar. La última vez que se enfrentaron, el Rebaño salió airoso al doblegar 4-2 en La Fortaleza.
