Por fin llegó a su final el invicto de las Chivas Rayadas, pero lo perdieron con la frente en alto al haber dado un gran partido contra Cruz Azul en el Estadio Cuauhtémoc. El Rebaño Sagrado se tardó en encontrar el empate pese a su amplio dominio y cuando por fin lo había logrado, recibió un ‘cubetazo’ de agua fría para caer 2-1, gracias a las dianas del uruguayo Gabriel Fernández y Carlos Rodríguez, pese al tanto de Ángel Sepúlveda, en la Jornada 7 de la Liga MX.



No hay tiempo para lamentaciones, ya que el cuadro rojiblanco tiene partidos importantes en su haber, entre ellos, el Clásico Tapatío.



Aquí está el calendario de sus siguientes cinco partidos:

Buscamos sumar hasta el final, pero llegó nuestra primera caída tras 7 jornadas.



A aprender, trabajar y enfocarnos en la próxima visita a Toluca. pic.twitter.com/Ly61DafG4l — CHIVAS (@Chivas) February 22, 2026

Toluca vs Chivas

Estadio Nemesio Diez

18 h (EEUU ET), 17 h (México)

Sábado, 28 de febrero

Jornada 8, Liga MX

Otro choque de poder en el camino rojiblanco. Los tapatíos tienen que salir a enfrentar al actual bicampeón, que por ahora no ha carburado del todo, sin embargo, se mantiene invicto. Sin duda será otra prueba para saber si el Guadalajara realmente aspira a ser campeón.

Nico Castro y Rubén González | Simon Barber/GettyImages

Atlas vs Chivas

Estadio Jalisco

20 h (EEUU ET), 19 h (México)

Sábado, 7 de marzo

Jornada 9, Liga MX

El mes de marzo inicia para el Rebaño Sagrado con el Clásico Tapatío. El técnico argentino Diego Cocca ha logrado cambiarle la cara a los Zorros, que habían pasado por torneos realmente malos. Los Rojinegros han acumulado diez puntos tras tres victorias, un empate y dos tropiezos, aparte en este semestre vinieron de atrás para remontar un 2-0 en contra frente a los potosinos.

Adrián Mora y Yael Padilla | Simon Barber/GettyImages

Chivas vs Santos Laguna

Estadio Akron

18:07 h (EEUU ET), 17:07 h (México)

Sábado, 14 de marzo

Jornada 10, Liga MX

Pese a que se trata del peor equipo del campeonato, Gabriel Milito y sus dirigidos no pueden confiarse, ya que los Guerreros podrían despertar en cualquier instante. Hundidos en el fondo de la general con apenas una unidad, los de la Comarca ya habrían renunciado a todo esperando a crear un mejor proyecto de cara al siguiente semestre.

Cristian Dajome y Luis Romo | Manuel Guadarrama/GettyImages

Chivas vs León

Estadio Akron

21:07 h (EEUU ET), 20:07 h (México)

Miércoles, 18 de marzo

Jornada 11, Liga MX

Otra escuadra que no pasa por un buen campeonato. El Guadalajara recibe en casa a unos Panzas Verdes que apenas han podido hacerse de siete unidades, luego de cuatro derrotas, aunque al menos en esta fecha pudo volver a la senda de la victoria al pegarle a los laguneros. Ignacio Ambriz todavía tiene mucho trabajo por realizar para hacer resurgir a los Esmeraldas.

Bryan González y Nico Fonseca | Leopoldo Smith/GettyImages

Rayados vs Chivas

Estadio BBVA

20 h (EEUU ET), 19 h (México)

Sábado, 21 de marzo

Jornada 12, Liga MX

Se trata de otra visita complicada a la Sultana del Norte. Es cierto que el español Domènec Torrent no ha podido hacer que su equipo juegue mejor pese a los millones invertidos en su plantilla, no obstante, por la calidad de su plantilla todo puede pasar. La última vez que se enfrentaron, el Rebaño salió airoso al doblegar 4-2 en La Fortaleza.