El calendario de los siguientes 5 partidos de Monterrey tras caer 2-1 contra Necaxa

Tras haberse llevado un triunfo sobre Santos Laguna en la primera jornada de la Liga MX, Rayados no pudo repetir la dosis porque le tocó sufrir la derrota en manos del Necaxa en el Estadio Victoria por marcador de 2-1, pese al tanto del argentino Lucas Ocampos desde el manchón penal.



El duelo fue difícil para Monterrey, ya que apenas a los 20 minutos se quedó con diez hombres por la expulsión del colombiano Stefan Medina. Posteriormente, los dos tantos de los Rayos fueron casi una calca, ya que aprovecharon el balón parado desde el tiro de esquina para hacer daño al arco de Luis ‘Mochis’ Cárdenas. Al minuto 55 apareció el argentino Julián Carranza y en el tiempo añadido, el colombiano Juan Valencia hizo el segundo con menos de un minuto en el terreno de juego.



Para este compromiso, el técnico argentino Matías Almeyda pudo debutar de forma oficial a los recientes fichajes del semestre, Orbelín Pineda y el delantero belga Hugo Cuypers, los cuales entraron de cambio en el complemento.



Aquí están los siguientes cinco partidos de La Pandilla:

Termina la jornada 2 del Apertura 2026 y Monterrey cae 2-1 con Necaxa en Aguascalientes, el gol lo hizo Lucas Ocampos de penal.



El partido se condicionó desde la expulsión temprana de Stefan Medina, pero el equipo luchó hasta donde pudo y lo que sí se puede criticar es la pésima… pic.twitter.com/Mpjyqhiw3q — Soy Rayado 🌟 (@SomosRayados) July 27, 2026

Atlas vs Rayados

Sábado, 1 de agosto

Estadio Jalisco

Jornada 3, Liga MX

Horario: 18 h (EEUU ET), 19 h (México)

Atlas | Manuel Guadarrama/GettyImages

La siguiente misión de Matías Almeyda y compañía es visitar a la Furia Rojinegra, la cual ha tenido un buen inicio con dos triunfos al hilo, a la espera de que el técnico argentino Hernán Crespo tome las riendas, siendo Omar Flores el encargado de estar en el banquillo. Con nuevo dueño, el cuadro tapatío ha llevado a cabo una fuerte inversión para reforzarse y armar un proyecto serio.

Rayados vs Orlando City

Miércoles, 5 de agosto

Inter.co Stadium

Jornada 1, Leagues Cup

Horario: 16:30 h (EEUU ET), 17:30 h (México)

Antoine Griezmann | Alex Menendez/GettyImages

El cuadro regio comienza el campeonato binacional contra la MLS en frente de los Leones, que desde hace poco ya cuentan con el campeón del mundo francés Antoine Griezmann en sus filas. El conjunto morado no ha tenido una temporada del todo exitosa, ya que es décimo de la Conferencia Este con 20 unidades, producto de seis victorias, dos empates y nuevo tropiezos.

Inter Miami vs Rayados

Sábado, 8 de agosto

Nu Stadium

Jornada 2, Leagues Cup

Horario: 17 h (EEUU ET), 18 h (México)

Luis Suárez | Minas Panagiotakis/GettyImages

Un encuentro que llama mucho la atención simplemente porque se trata del equipo que capitanea el astro argentino Lionel Messi, acompañado del uruguayo Luis Suárez y el brasileño Carlos Casemiro. Este será el reencuentro de La Pandilla con el argentino Germán Berterame, quien sufrió un fuerte golpe en la cabeza que lo hizo ser sacado en ambulancia el fin de semana, mas ya estaría estable esperando que pronto se reincorpore con las Garzas.

Rayados vs Nashville SC

Miércoles, 12 de agosto

GEODIS Park

Jornada 3, Leagues Cup

Horario: 17 h (EEUU ET), 18 h (México)

Maximiliano Meza y Dax McCarthy | Andy Lyons/GettyImages

La última fecha de la Fase de Liga se cierra contra Las Seis Cuerdas. Estos dos ya tienen un antecedente ocurrido el pasado 15 de agosto del 2023, precisamente en este mismo torneo. Se trató de las semifinales de la edición 2023, con los estadounidenses imponiéndose 0-2 en el mismo inmueble a través del inglés Sam Surridge y el haitiano Fafà Picault, aunque la gran figura del club es el capitán y mediocampista alemán Hany Mukhtar.

Rayados vs Juárez

Sábado, 15 de agosto

Estadio BBVA

Jornada 4, Liga MX

Horario: 18 h (EEUU ET), 19 h (México)

Chivas v FC Juarez - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

A la espera de ver si Monterrey avanzó o no a la siguiente fase del torneo, en su agenda ya tiene acordado su choque contra los Bravos, que han tenido un mal arranque, ya que en el debut fueron vencidos por Puebla en la frontera, mientras en la segunda fecha perdió de último minuto contra las Chivas en suelo tapatío. El último registro entre los dos acabó 2-2 en Ciudad Juárez, con tantos del serbio Uras Djurdjevic ‘Djuka’ y Jesús ‘Tecatito’ Corona.