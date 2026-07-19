El calendario de los siguientes 5 partidos de Monterrey tras vencer 3-2 a Santos Laguna

La era del técnico argentino Matías Almeyda inició con el pie derecho, ya que Rayados de Monterrey logró imponerse 3-2 a Santos Laguna en el Estadio BBVA, todo gracias a un doblete del argentino Lucas Ocampos, así como una diana de Jesús ‘Tecatito’ Corona, mientras el argentino Lucas Di Yorio y Eduardo ‘Mudo’ Aguirre descontaron.



Se debe recordar que rápidamente llega la primera fecha doble del campeonato, pues a inicios de agosto se hará una pausa para disputar la Leagues Cup, la cual es poca querida por los aficionados y que tampoco es tomada con mucha seriedad por los equipos de la Liga MX.

Aquí está el calendario de los siguientes cinco partidos de Rayados de Monterrey:

Necaxa vs Monterrey

Domingo, 26 de julio

Estadio Victoria

Jornada 2, Liga MX

Horario: 16 h (EEUU ET), 17 h (México)

Iker Fimbres | Leopoldo Smith/GettyImages

Rápidamente llega la primera doble jornada. Los Rayos iniciaron el torneo dando una voltereta 2-1 al Atlante en su propio campo, a través del argentino Julián Carranza y Eugenio Pizutto. Los hidrocálidos no hicieron muchos movimientos en su plantilla, aunque siguieron apostando por el proyecto del uruguayo Martín Varini, pero seguro tratarán de hacer de su cancha una fortaleza. En la fecha pasada, los albiazules pegaron 0-2 tras los tantos del argentino Germán Berterame e Iker Fimbres, por lo que podrían repetir la dosis de imponerse.

Atlas vs Monterrey

Sábado, 1 de agosto

Estadio Jalisco

Jornada 3, Liga MX

Horario: 18 h (EEUU ET), 19 h (México)

FBL-MEX-ATLAS-MONTERREY | ULISES RUIZ/GettyImages

Otro conjunto que arrancó con el pie derecho, ya que los Rojinegros se metieron al Bajío para sacarle los tres puntos a León al vencer 2-3, incluso su fichaje, el caboverdiano Luis de Barros ‘Duk’, se estrenó como goleador a los dos minutos. La Furia promete mucho para este semestre, ya que hicieron varias contrataciones ahora que Grupo PRODI es su nuevo dueño. Sin duda, los nuevos propietarios quieren construir un equipo serio que luche por títulos.

Monterrey vs Orlando City

Miércoles, 5 de agosto

Inter&Co Stadium

Leagues Cup, Jornada 1

Horario: 16:30 h (EEUU ET), 17:30 h (México)

Iván Angulo y Antoine Griezmann | Alex Menendez/GettyImages

Tras el cotejo contra Atlas, llega una pausa en el fútbol mexicano para darle paso al torneo binacional contra la MLS de los Estados Unidos. Se debe recordar que este certamen cuenta con la Fase de Liga, donde cada equipo azteca se enfrentará a tres estadounidenses, con una tabla donde estarán todos los de México y otra donde estarán los del país vecino. Los cuatro mejores de cada liga avanzan. Su primer rival son los Leones, con los cuales nunca han chocado, y que desde este verano cuentan en sus filas con el campeón del mundo francés Antoine Griezmann.

Inter Miami vs Monterrey

Sábado, 8 de agosto

Nu Stadium, Miami

Leagues Cup, Jornada 2

Horario: 17 h (EEUU ET), 18 h (México)

TOPSHOT-FBL-CONCACAF-CHAMPIONS CUP-MONTERREY-MIAMI | YURI CORTEZ/GettyImages

Un duelo que sin duda será especial para los regios, ya que jugarán contra el argentino Lionel Messi, a menos que alguna lesión u otra razón aparezcan. No obstante, ya tienen un historial, ocurrido en los cuartos de final de la Copa de Campeones CONCACAF 2024. En calidad de visita, Rayados ganó por 1-2, mientras en El Gigante de Acero, se impuso 3-1 para dejar el global 5-2.

Monterrey vs Nashville SC

Miércoles, 12 de agosto

GEODIS Park, Nashville

Leagues Cup, Jornada 3

Horario: 17 h (EEUU ET), 18 h (México)

Shakur Mohammed, Hany Mukhtar | Johnnie Izquierdo/GettyImages

El último rival de la Fase de Liga. Las Seis Cuerdas también tienen una historia con los norteños, pues se midieron en este mismo torneo en el 2023. Justamente se disputo en el mismo inmueble y los locales triunfaron 0-2 tras los tantos del inglés Sam Surridge y Fafà Picault, aunque este último ya no milita con ellos sino con el Atlanta United.