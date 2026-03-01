El calendario de los siguientes 5 partidos de Tigres tras golear 1-4 al América
Tras caer la fecha pasada, Tigres volvió al camino de la victoria al aplastar 1-4 al América en el Estadio Ciudad de los Deportes, gracias a un doblete del argentino Juan Brunetta, más dianas de Jesús Angulo y el argentino Ángel Correa, llegando así a la sexta posición con 13 unidades.
En este mes de marzo, la U de Nuevo León tendrá choques importantes porque celebrará el Clásico Regio y buscará avanzar más en la Copa Campeones de la CONCACAF esperando conquistar su segundo título del certamen.
Aquí están los siguientes cinco partidos de los felinos:
Puebla vs Tigres
Estadio Cuauhtémoc
Miércoles, 4 de marzo
20 h (EEUU ET), 19 h (México)
Jornada 9, Liga MX
Los universitarios vuelven a salir de visita. Los camoteros ganaron esta jornada al San Luis por la mínima, algo que los motivará pues hasta hace poco andaban en las últimas posiciones y ahora están en el treceavo peldaño.
Tigres vs Rayados
Estadio Universitario
Sábado, 7 de marzo
22 h (EEUU ET), 21 h (México)
Jornada 10, Liga MX
El Clásico Regio se celebrará en el Volcán, donde los locales parten como amplios favoritos para hacerse con el triunfo porque los albiazules andan de capa caída, con el técnico español Domènec Torrent viviendo, posiblemente, sus últimos choques al frente del equipo. Monterrey viene de perder 0-2 ante Cruz Azul.
FC Cincinnati vs Tigres
TQL Stadium
Jueves, 12 de marzo
19 h (EEUU ET), 18 h (México)
Octavos de Final de Ida, Concachampions
La U se enfocará en el certamen internacional, donde tiene como rival al club de la MLS, que viene de haber librado la primera ronda al golear 4-1 global al Forge FC de Canadá. El cuadro de Ohio se encargó del Universidad O&M de República Dominicana, al cual vapuleó 13-0 global.
Tigres vs Querétaro
Estadio Universitario
Viernes, 13 de marzo
20 h (EEUU ET), 19 h (México)
Jornada 11, Liga MX
El Volcán le dará una recepción hostil a los Gallos Blancos, que por ahora han quedado a deber con el estratega chileno Esteban González. Lamentablemente para la afición queretana, su equipo está en el penúltimo lugar de la clasificación, así que el club negriazul llega como víctima a este compromiso.
Tigres vs FC Cincinnati
Estadio Universitario
Jueves, 19 de marzo
20 h (EEUU ET), 19 h (México)
Octavos de Final de Vuelta, Concachampions
Ya existe un historial entre estos dos equipos, siendo el mexicano quien se consagró como vencedor en la edición 2025. En la Primera Ronda hubo un empate 1-1 en suelo norteamericano, pero en el Volcán, los felinos se impusieron 3-1 para avanzar a la siguiente ronda.
