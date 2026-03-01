El calendario de los siguientes 5 partidos de Tigres tras golear 1-4 al América

Tras caer la fecha pasada, Tigres volvió al camino de la victoria al aplastar 1-4 al América en el Estadio Ciudad de los Deportes, gracias a un doblete del argentino Juan Brunetta, más dianas de Jesús Angulo y el argentino Ángel Correa, llegando así a la sexta posición con 13 unidades.



En este mes de marzo, la U de Nuevo León tendrá choques importantes porque celebrará el Clásico Regio y buscará avanzar más en la Copa Campeones de la CONCACAF esperando conquistar su segundo título del certamen.



Aquí están los siguientes cinco partidos de los felinos:

#Fútbol2Day - 🇲🇽



América no perdía en casa ante Tigres desde 2019.



Los Felinos, cortaron racha de 2 derrotas seguidas. pic.twitter.com/t5VqoBsG1N — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) March 1, 2026

Puebla vs Tigres

Estadio Cuauhtémoc

Miércoles, 4 de marzo

20 h (EEUU ET), 19 h (México)

Jornada 9, Liga MX

Los universitarios vuelven a salir de visita. Los camoteros ganaron esta jornada al San Luis por la mínima, algo que los motivará pues hasta hace poco andaban en las últimas posiciones y ahora están en el treceavo peldaño.

Tigres UANL v Puebla - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Tigres vs Rayados

Estadio Universitario

Sábado, 7 de marzo

22 h (EEUU ET), 21 h (México)

Jornada 10, Liga MX

El Clásico Regio se celebrará en el Volcán, donde los locales parten como amplios favoritos para hacerse con el triunfo porque los albiazules andan de capa caída, con el técnico español Domènec Torrent viviendo, posiblemente, sus últimos choques al frente del equipo. Monterrey viene de perder 0-2 ante Cruz Azul.

Monterrey v Tigres UANL - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

FC Cincinnati vs Tigres

TQL Stadium

Jueves, 12 de marzo

19 h (EEUU ET), 18 h (México)

Octavos de Final de Ida, Concachampions

La U se enfocará en el certamen internacional, donde tiene como rival al club de la MLS, que viene de haber librado la primera ronda al golear 4-1 global al Forge FC de Canadá. El cuadro de Ohio se encargó del Universidad O&M de República Dominicana, al cual vapuleó 13-0 global.

FC Cincinnati | David Berding/GettyImages

Tigres vs Querétaro

Estadio Universitario

Viernes, 13 de marzo

20 h (EEUU ET), 19 h (México)

Jornada 11, Liga MX

El Volcán le dará una recepción hostil a los Gallos Blancos, que por ahora han quedado a deber con el estratega chileno Esteban González. Lamentablemente para la afición queretana, su equipo está en el penúltimo lugar de la clasificación, así que el club negriazul llega como víctima a este compromiso.

Queretaro v Tigres UANL - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

Tigres vs FC Cincinnati

Estadio Universitario

Jueves, 19 de marzo

20 h (EEUU ET), 19 h (México)

Octavos de Final de Vuelta, Concachampions

Ya existe un historial entre estos dos equipos, siendo el mexicano quien se consagró como vencedor en la edición 2025. En la Primera Ronda hubo un empate 1-1 en suelo norteamericano, pero en el Volcán, los felinos se impusieron 3-1 para avanzar a la siguiente ronda.