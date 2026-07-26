El calendario de los siguientes 5 partidos de Tigres tras igualar 2-2 con San Luis

Tras dos jornadas disputadas en el Torneo Apertura 2026, de la Liga MX, Tigres sigue sin conocer la victoria, ya que después de caer frente a Tijuana en el Estadio Caliente, ahora no pudo conservar la ventaja y fue empatado 2-2 por San Luis en los últimos minutos.



Apenas a los once minutos, el capitán uruguayo Fernando Gorriarán abrió el camino para los locales, sin embargo, al 38’, el español Rafael Llorente encontró el empate. Para el complemento, Diego ‘Chicha’ Sánchez volvió a darle la ventaja a los felinos, pero a un minuto de cumplirse el tiempo reglamentario, el juvenil David Rodríguez sorprendió con un verdadero golazo para dejar enmudecido el Volcán Universitario.



Y ahora, el técnico argentino Guido Pizarro tiene en agenda un partido más de la liga local para después enfocarse en la Leagues Cup contra la MLS.



Aquí están los siguientes cinco partidos de la UANL:

😱 ¡SAN LUIS LE ARRUINÓ LA FIESTA A TIGRES! 🐯⚽



🤝 Tigres y Atlético San Luis empataron 2-2 en un partidazo en el Volcán. Los felinos estuvieron dos veces arriba en el marcador, pero los potosinos reaccionaron en ambas ocasiones y rescataron un punto sobre el final. 🔥 pic.twitter.com/VsNIJjoXLr — CRACKS MX (@mx_cracks) July 26, 2026

Querétaro vs Tigres

Sábado, 1 de agosto

Estadio Corregidora

Jornada 3, Liga MX

Horario: 16 h (EEUU ET), 17 h (México)

Querétaro | Rodrigo Oropeza/GettyImages

Antes del parón de la liga local, los felinos tienen que acudir al Gallinero para chocar contra los queretanos. En su primer partido del torneo, Gallos Blancos sucumbió en casa contra el América aun cuando contó con varias oportunidades para poder batir el arco contrario. El historial no está tan desnivelado, ya que se han visto dos triunfos felinos, por dos empates y un triunfo negriazul.

Tigres vs Real Salt Lake

Miércoles, 4 de agosto

America First Field

Jornada 1, Leagues Cup

Horario: 19 h (EEUU ET), 20 h (México)

Real Salt Lake | Ryan Sirius Sun/GettyImages

Toca abrir el camino del campeonato binacional contra el cuadro de Utah, con el cual ya hay antecedentes. El más reciente fue el 24 de julio del 2019 dentro del mismo certamen, con los regios ganando por la mínima del chileno Eduardo Vargas. Antes de eso, fueron rivales en los cuartos de final de la Copa Campeones de la CONCACAF 2016, con la UANL avanzando 1-3 global.

Tigres vs Minnesota United

Viernes, 7 de agosto

Allianz Field

Jornada 2, Leagues Cup

Horario: 18 h (EEUU ET), 19 h (México)

Mamadou Dieng | Brace Hemmelgarn/GettyImages

El segundo rival es un cuadro al que nunca se han enfrentado los felinos. Los Loons no están en su mejor momento, pues son décimos de la Conferencia Oeste con 23 unidades tras seis triunfos, cinco empates y seis tropiezos. Hasta hace poco, el colombiano James Rodríguez militó en el club sin dejar una gran huella.

Tigres vs Vancouver Whitecaps

Martes, 11 de agosto

Estadio Universitario

Jornada 3, Leagues Cup

Horario: 19 h (EEUU ET), 20 h (México)

Thomas Müller | Brace Hemmelgarn/GettyImages

Las dos instituciones felinas nos han regalado choques tanto en la Concachampions como en la Leagues Cup. Les toco eliminarse en la Primera Fase de la CONCACAF 2024 y los aztecas avanzaron al dejar 4-1 el global. En el 2017 también coincidieron en el mismo torneo, dentro de las semifinales, con la U ganando el pase a la final por 1-4 global. En la ronda de 32 de la Leagues Cup 2023, igualaron 1-1, mas Los Incomparables se impusieron 5-3 en los penales. Esta vez, los Caps cuentan con el veterano y campeón del mundo alemán Thomas Müller en sus filas.

Atlas vs Tigres

Sábado, 15 de agosto

Estadio Jalisco

Jornada 4, Liga MX

Horario: 20 h (EEUU ET), 21 h (México)

Juan Brunetta y Aldo Rocha | Simon Barber/GettyImages

A la espera de saber si el técnico argentino Guido Pizarro y compañía avanzaron a la siguiente fase del campeonato, en su agenda ya está pactada la visita a La Madriguera para probar fuerzas con un renovado club rojinegro, que hizo un gran número de contrataciones esperando ser protagonista. En el historial de los últimos cinco partidos podemos ver un empate 0-0 en el inmueble tapatío, dos victorias felinas en el Volcán por 2-0 y 2-1, así como dos igualadas 1-1 en los dos territorios.