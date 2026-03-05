Sports Illustrated

El calendario de los siguientes 5 partidos del América tras caer 2-1 ante Juárez

Víctor Dávila salió lesionado al minuto 36
Jaime Garza|
FBL-MEX-AMERICA-JUAREZ
FBL-MEX-AMERICA-JUAREZ | YURI CORTEZ/GettyImages

Las Águilas del América volvieron a caer en la Liga MX, ahora a manos de Bravos de Ciudad Juárez por un doloroso marcador de 2-1, jugando en casa, lo cual agrava aún más la situación. Sumado a la terrible lesión de Víctor Dávila, el panorama del conjunto azulcrema para lo que viene no es nada favorable.

Querétaro vs América
Estadio Corregidora
Sábado, 7 de marzo
18 h (EEUU ET), 17 h (México)
Jornada 10, Liga MX

Los emplumados hacen sus maletas para dirigirse al Gallinero. Gallos Blancos también está asumiendo un nuevo proyecto con el técnico chileno Esteban González al frente. Como costumbre, la plantilla cambió mucho y no ha habido una gran sorpresa porque son penúltimos con un partido menos.

Francisco Venegas, Henry Martin
Francisco Venegas y Henry Martín | Jam Media/GettyImages

Philadelphia Union vs América
Subaru Park
Martes, 10 de marzo
18 h (EEUU ET), 17 h (México)
Octavos de Final Ida, Concachampions

Una de las deudas que tiene Jardine con la afición americanista es el título internacional de la Concachampions y esta podría ser su última oportunidad para conquistar ese trofeo que se le ha negado. No será una tarea sencilla porque le equipo de la MLS será un digno rival.

D.C. United v Philadelphia Union
Philadelphia Union | Scott Taetsch/GettyImages

América vs Mazatlán
Estadio Ciudad de los Deportes
Domingo, 15 de marzo
20 h (EEUU ET), 19 h (México)
Jornada 11, Liga MX

A los de Coapa les toca enfrentar a los Cañoneros con el cobijo de su gente. Obviamente los capitalinos parten como grandes favoritos porque de sus últimos cinco enfrentamientos ha habido dos empates por tres triunfos del Ave. Los de morado son antepenúltimos de la clasificación con siete unidades.

FBL-MEX-AMERICA-MAZATLAN
FBL-MEX-AMERICA-MAZATLAN | CARL DE SOUZA/GettyImages

América vs Philadelphia Union
Estadio Ciudad de los Deportes
Miércoles, 18 de marzo
20 h (EEUU ET), 19 h (México)
Octavos de Final Vuelta, Concachampions

The Union eliminó en la Primera Ronda del torneo al Defense Force FC de Trinidad y Tobago, al cual aplastó 12-0 global. Contra las Águilas ya hay un historial porque los dos se midieron en las semifinales de la edición 2021, siendo el cuadro azteca el vencedor tras repetir el 2-0 tanto en casa como de visita.

Mauro Lainez, Alejandro Bedoya
Philadelphia Union v Club America - CONCACAF Champions League 2021 | Tim Nwachukwu/GettyImages

Pumas vs América
Estadio Olímpico Universitario
Sábado, 21 de marzo
22 h (EEUU ET), 21 h (México)
Jornada 12, Liga MX

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número 11 por el torneo de Clausura 2026 y el duelo acabó 4-1, en favor del conjunto azulcrema. Dicho compromiso se llevó a cabo en la cancha del estadio Ciudad de los Deportes.

Jaime Garza
JAIME GARZA

Redactor web y Editor para SI Fútbol. Liga MX y fútbol internacional. La vida, como una pelota de fútbol, da muchas vueltas. Mi trabajo consiste en relatar lo que ocurre mientras rueda.

