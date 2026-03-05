Las Águilas del América volvieron a caer en la Liga MX, ahora a manos de Bravos de Ciudad Juárez por un doloroso marcador de 2-1, jugando en casa, lo cual agrava aún más la situación. Sumado a la terrible lesión de Víctor Dávila, el panorama del conjunto azulcrema para lo que viene no es nada favorable.

El calendario de los siguientes 5 partidos del América tras caer 2-1 ante Juárez

Querétaro vs América

Estadio Corregidora

Sábado, 7 de marzo

18 h (EEUU ET), 17 h (México)

Jornada 10, Liga MX

Los emplumados hacen sus maletas para dirigirse al Gallinero. Gallos Blancos también está asumiendo un nuevo proyecto con el técnico chileno Esteban González al frente. Como costumbre, la plantilla cambió mucho y no ha habido una gran sorpresa porque son penúltimos con un partido menos.

Francisco Venegas y Henry Martín | Jam Media/GettyImages

Philadelphia Union vs América

Subaru Park

Martes, 10 de marzo

18 h (EEUU ET), 17 h (México)

Octavos de Final Ida, Concachampions

Una de las deudas que tiene Jardine con la afición americanista es el título internacional de la Concachampions y esta podría ser su última oportunidad para conquistar ese trofeo que se le ha negado. No será una tarea sencilla porque le equipo de la MLS será un digno rival.

Philadelphia Union | Scott Taetsch/GettyImages

América vs Mazatlán

Estadio Ciudad de los Deportes

Domingo, 15 de marzo

20 h (EEUU ET), 19 h (México)

Jornada 11, Liga MX

A los de Coapa les toca enfrentar a los Cañoneros con el cobijo de su gente. Obviamente los capitalinos parten como grandes favoritos porque de sus últimos cinco enfrentamientos ha habido dos empates por tres triunfos del Ave. Los de morado son antepenúltimos de la clasificación con siete unidades.

FBL-MEX-AMERICA-MAZATLAN | CARL DE SOUZA/GettyImages

América vs Philadelphia Union

Estadio Ciudad de los Deportes

Miércoles, 18 de marzo

20 h (EEUU ET), 19 h (México)

Octavos de Final Vuelta, Concachampions

The Union eliminó en la Primera Ronda del torneo al Defense Force FC de Trinidad y Tobago, al cual aplastó 12-0 global. Contra las Águilas ya hay un historial porque los dos se midieron en las semifinales de la edición 2021, siendo el cuadro azteca el vencedor tras repetir el 2-0 tanto en casa como de visita.

Philadelphia Union v Club America - CONCACAF Champions League 2021 | Tim Nwachukwu/GettyImages

Pumas vs América

Estadio Olímpico Universitario

Sábado, 21 de marzo

22 h (EEUU ET), 21 h (México)

Jornada 12, Liga MX

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número 11 por el torneo de Clausura 2026 y el duelo acabó 4-1, en favor del conjunto azulcrema. Dicho compromiso se llevó a cabo en la cancha del estadio Ciudad de los Deportes.

