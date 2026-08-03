El calendario de los siguientes 5 partidos del América tras golear 3-0 a Santos Laguna

A pesar de las críticas de los aficionados por la falta de refuerzos de lujo, las Águilas del América se encuentran en lo más alto de la tabla general del Apertura 2026, de la Liga MX. Los del uruguayo Guillermo Almada golearon 3-0 a Santos Laguna en el Estadio Banorte Azteca a través de los tantos de Henry Martín, el uruguayo Brian Rodríguez y el canterano Alejandro Cárdenas.



El capitán azulcrema dejó atrás su malaria de no marcar gol en la fase regular desde el 7 de febrero del 2025, mientras Rayito dejó atrás una lesión que le había prohibido debutar en este semestre. La gran figura del duelo fue el guardameta Rodolfo Cota, quien detuvo por lo menos cuatro remates al arco, evitando así que los Guerreros encontraran rápidamente el empate.



Ahora viene la pausa de dos semanas en la liga loca para darle arranque a la Leagues Cup 2026 contra la MLS, tiempo en el cual los emplumados podrían ir agregando a sus refuerzos como el extremo colombiano Óscar Perea y el pivote estadounidense Edwin Cerillo.



Aquí está el calendario de los siguientes duelos del Ave:

América vs San Diego FC

Jueves, 6 de agosto

Estadio Banorte Azteca

Leagues Cup, Jornada 1

Horario: 19 h (EEUU ET), 20 h (México)

San Diego FC | David Berding/GettyImages

Las Águilas entran en acción para el torneo binacional enfrentando a una de las franquicias más nuevas de dicha liga, la que tiene en su nómina a Hirving Lozano, aunque está borrado por el cuerpo técnico por temas de disciplina. Estos dos sostuvieron un amistoso el 7 de junio del 2025, el cual acabó a favor de los californianos, quienes golearon 3-0 en el SnapDragon Stadium, aunque se debe aclarar que los capitalinos contaban con muchos juveniles arropados por algunos elementos del primer equipo. Este será el primer choque oficial.

América vs Portland Timbers

Domingo, 9 de agosto

Providence Park

Leagues Cup, Jornada 2

Horario: 19:15 h (EEUU ET), 20:15 h (México)

Portland Timbers | Soobum Im/GettyImages

La segunda prueba serán los Leñadores, con los cuales sí tienen un historial. Apenas el año pasado, les toco jugar el mismo torneo, con los dos llegando hasta la tanda de penales tras acabar 1-1,

con los emplumados llevándose dos puntos al imponerse 5-3. Previo a ello, tuvieron una cita en los cuartos de final de la Copa Campeones de la CONCACAF, empatando 1-1 en territorio norteamericano, pero con los de Coapa ganando 3-1 la vuelta.

América vs Austin FC

Jueves, 13 de agosto

Q2 Stadium

Leagues Cup, Jornada 3

Horario: 17:30 h (EEUU ET), 18:30 h (México)

Austin FC | Maria Lysaker/GettyImages

Los de Guillermo Almada cierran la Fase de Liga contra los Robles, un contrincante con el que no tiene anécdotas que contar. El equipo verde no la está pasando nada bien actualmente, ya

que deambula en el penúltimo lugar de la Conferencia Oeste, con apenas 17 puntos, con cuatro triunfos, cinco empates y siete tropiezos. Sus más grandes figuras son el mediocampista español Ilie Sánchez y el delantero uruguayo Facundo Torres.

América vs San Luis

Domingo, 16 de agosto

Estadio Banorte Azteca

Jornada 4, Liga MX

Horario: 16 h (EEUU ET), 17 h (México)

Atletico San Luis | Leopoldo Smith/GettyImages

De vuelta en el torneo local, a los Millonetas les toca recibir a los Colchoneros Aztecas, que no han podido vencerlos en sus últimos tres encuentros. Justamente, los dirigidos por Diego Mejía deambulan en el quinceavo sitio de la tabla con apenas dos puntos porque han sacado dos empates y un tropiezo. El pasado 14 de enero, los americanistas pegaron 2-0.

Juárez vs América

Viernes, 21 de agosto

Estadio Olímpico Benito Juárez

Jornada 5, Liga MX

Horario: 20 h (EEUU ET), 21 h (México)

Guilherme Castilho | Jam Media/GettyImages

La frontera será el destino de los capitalinos para la quinta fecha. Tristemente, Bravos es el peor equipo del semestre porque no ha podido sumar ni una sola unidad al haber caído frente a Puebla, Chivas y Pumas, este último que los vapuleó 1-5 ocasionando el despido inmediato del portugués Pedro Caixinha. La última vez que se enfrentaron, los de Coapa fueron derrotados 1-2.

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