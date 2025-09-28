El calendario de los siguientes 5 partidos del América tras golear 4-1 a Pumas UNAM
El Club América se midió ante Pumas este sábado 27 de septiembre en el duelo correspondiente a la jornada 11 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Con doblete de Alejandro Zendejas, un tanto de la 'Pantera' Zúñiga y un autogol de los unamitas, los azulcremas golearon 4-1 a Pumas, que arrancaron ganando el compromiso por conducto de Jorge Ruvalcaba al minuto catorce.
A continuación te presentamos los próximos compromisos de las Águilas.
América vs Santos Laguna | Jornada 12 del Apertura 2025
América vs Santos Laguna
Sábado, 4 de octubre
Estadio Ciudad de los Deportes
23:05 horas (ET), 21:05 horas (MX)
Jornada 12, Liga MX
El Club América recibirá a Santos Laguna en el Estadio Ciudad de los Deportes. En el papel, las Águilas saldrá como claras favoritas para llevarse la victoria ante los Guerreros. La diferencia de planteles es abismal y la realidad de ambas escuadras es contrastante.
Cruz Azul vs América | Jornada 13 del Apertura 2025
Cruz Azul vs América
Sábado, 18 de octubre
Estadio Olímpico Universitario
23:05 horas (ET), 21:05 horas (MX)
Jornada 13, Liga MX
El Clásico Joven es uno de los partidos más esperados cada semestre. Esto pinta para ser el partido de la jornada: dos de los máximos contendientes al título se verán las caras. Cruz Azul buscará tomar revancha de los recientes partidos ante los azulcremas.
América vs Puebla | Jornada 14 del Apertura 2025
América vs Puebla
Martes, 21 de octubre
Estadio Ciudad de los Deportes
21:00 horas (ET), 19:00 horas (MX)
Jornada 14, Liga MX
Después de un duelo complejo ante Cruz Azul, el calendario de las Águilas será más accesible. El equipo de André Jardine recibirá al Puebla en su casa. Difícilmente puede haber un partido más desequilibrado en la Liga MX que entre América y Puebla.
Mazatlán vs América | Jornada 15 del Apertura 2025
Mazatlán vs América
Viernes, 24 de octubre
Estadio El Encanto
23:00 horas (ET), 21:00 horas (MX)
Jornada 15, Liga MX
Después del duelo ante La Franja, el América tendrá una visita sencilla, al menos en el papel. En cinco visitas al Estadio Kraken, las Águilas suman cuatro victorias.
América vs León | Jornada 16 del Apertura 2025
América vs León
Viernes, 1 de noviembre
Estadio Ciudad de los Deportes
23:05 horas (ET), 21:05 horas (MX)
Jornada 16, Liga MX
América saldrá como favorito para el duelo ante La Fiera, que no pasa por su mejor momento. Aunque en sus diez enfrentamientos más recientes, las Águilas no lo han tenido nada fácil. En este periplo, los azulcremas suman tres victorias, por un triunfo de León y seis empates.
Redactor y escritor chilango. Entusiasta del futbol, la literatura y el periodismo narrativo. Ha colaborado para medios como Diario AS México, Futbol Total, Sopitas.com, Nexos, Pie de Página, entre otros.