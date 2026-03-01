El calendario de los siguientes 5 partidos del América tras ser goleado 1-4 por Tigres

Luego de haber goleado al Puebla la fecha pasada, las Águilas del América parecían despertar en este Clausura 2026, de la Liga MX, sin embargo, volvieron a demostrar que no están en su mejor nivel porque fueron vapuleadas 1-4 por Tigres en el Estadio Ciudad de los Deportes, con un doblete del argentino Juan Brunetta, siendo el uruguayo Brian Rodríguez aquel que descontó.



Rápidamente hubo un penal de Israel Reyes sobre el argentino Ángel Correa al minuto 2, siendo Brunetta el encargado de marcar. Al final, los Millonetas acabaron con diez hombres por la rápida expulsión del brasileño Vinicius Lima al 87’, pues con apenas un minuto en el campo perdió la cabeza y vio la roja tras una entrada temeraria sobre Jesús Angulo.



Con esto, los azulcremas quedaron octavos de la clasificación con once unidades, pero todavía queda la mitad del torneo por delante, aparte tienen un importante objetivo que cumplir en la Copa Campeones de la CONCACAF.



Aquí está el calendario de sus siguientes cinco partidos:

HUMILLACIÓN ❌🟡



America pierde ante ante Tigres y sigue sin levantar❌🟡



Numeros en el Clausura 2026 📊



✅ 3 Victorias

🟰 2 Empates

❌ 3 Derrotas

⬇️ 8vo lugar

📊 11/24 Puntos posibles



¿Se acabó la era Jardine? 🤔🟡 pic.twitter.com/8S8iU4T3PE — 365Scores México🇲🇽 (@365scoresMX) March 1, 2026

América vs Juárez

Estadio Ciudad de los Deportes

Miércoles, 4 de marzo

22 h (EEUU ET), 21 h (México)

Jornada 9, Liga MX

Al técnico brasileño André Jardine y sus pupilos les toca recibir en casa la visita de los fronterizos, que todavía tienen mucho por mejorar bajo el mando del portugués Pedro Caixinha, quien llegó este semestre para reemplazar al uruguayo Martín Varini. Los de Ciudad Juárez están en el escalón 15 con apenas siete unidades.

Álvaro Fidalgo y Jesús Murillo | Jam Media/GettyImages

Querétaro vs América

Estadio Corregidora

Sábado, 7 de marzo

18 h (EEUU ET), 17 h (México)

Jornada 10, Liga MX

Posteriormente, los emplumados hacen sus maletas para dirigirse al Gallinero. Gallos Blancos también está asumiendo un nuevo proyecto con el técnico chileno Esteban González al frente. Como costumbre, la plantilla cambió mucho y no ha habido una gran sorpresa porque son penúltimos con un partido menos.

Francisco Venegas y Henry Martín | Jam Media/GettyImages

Philadelphia Union vs América

Subaru Park

Martes, 10 de marzo

18 h (EEUU ET), 17 h (México)

Octavos de Final Ida, Concachampions

Una de las deudas que tiene Jardine con la afición americanista es el título internacional de la Concachampions y esta podría ser su última oportunidad para conquistar ese trofeo que se le ha negado. No será una tarea sencilla porque le equipo de la MLS será un digno rival.

Philadelphia Union | Scott Taetsch/GettyImages

América vs Mazatlán

Estadio Ciudad de los Deportes

Domingo, 15 de marzo

20 h (EEUU ET), 19 h (México)

Jornada 11, Liga MX

A los de Coapa les toca enfrentar a los Cañoneros con el cobijo de su gente. Obviamente los capitalinos parten como grandes favoritos porque de sus últimos cinco enfrentamientos ha habido dos empates por tres triunfos del Ave. Los de morado son antepenúltimos de la clasificación con siete unidades.

FBL-MEX-AMERICA-MAZATLAN | CARL DE SOUZA/GettyImages

América vs Philadelphia Union

Estadio Ciudad de los Deportes

Miércoles, 18 de marzo

20 h (EEUU ET), 19 h (México)

Octavos de Final Vuelta, Concachampions

The Union eliminó en la Primera Ronda del torneo al Defense Force FC de Trinidad y Tobago, al cual aplastó 12-0 global. Contra las Águilas ya hay un historial porque los dos se midieron en las semifinales de la edición 2021, siendo el cuadro azteca el vencedor tras repetir el 2-0 tanto en casa como de visita.