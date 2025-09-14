El calendario de los siguientes 5 partidos del América tras su derrota 1-2 ante Chivas

El Club América se midió ante Chivas de Guadalajara en la jornada 8 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX. De manera inesperada, las Águilas cayeron ante el Rebaño Sagrado, que había llegado a este encuentro como antepenúltimo lugar de la tabla. El equipo dirigido por Gabriel Milito se quedó con la victoria gracias los goles de Roberto Alvarado y Armando González. Por parte de los capitalinos descontó Alejandro Zendejas.

A continuación te compartimos los próximos compromisos del América.

Monterrey vs América | Jornada 9 | Apertura 2025

Monterrey v America - Torneo Clausura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Rayados vs América

Sábado, 20 de septiembre

Estadio BBVA Bancomer

21:00 horas (México), 23:00 horas (ET)

Jornada 9, Liga MX

Después del resultado adverso ante Chivas, las Águilas de André Jardine buscarán sacarse la espina ante Rayados, uno de los equipos más poderosos de toda la Liga MX. Este duelo pinta para ser el mejor de la jornada.

San Luis vs América | Jornada 10 | Apertura 2025

Atletico San Luis v America - Playoffs Torneo Apertura 2023 Liga MX | Leopoldo Smith/GettyImages

Atlético de San Luis vs América

24 de septiembre

Estadio BBVA Bancomer

21:00 horas

Jornada 10, Liga MX

Después de dos partidos complicados al hilo, el Club América tendrá un rival más accesible, al menos en el papel. Las Águilas buscarán sumar tres puntos fáciles ante un equipo que se les suele dar bien.

América vs Pumas | Jornada 11 | Apertura 2025

Pumas UNAM v America - Torneo Clausura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

América vs Pumas

27 de septiembre

Estadio Ciudad de los Deportes

21:05 horas (México), 23:05 horas (ET)

Jornada 11, Liga MX

La rivalidad entre América y Pumas crece con cada encuentro. El Clásico Capitalino es un duelo con mucha intensidad e historia. A pesar de que en el papel los azulcremas saldrá como favoritos, los de la UNAM venderán muy cara la derrota.

América vs Santos Laguna | Jornada 12 | Apertura 2025

America v Santos Laguna - Torneo Apertura 2023 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

América vs Santos Laguna

4 de octubre

Estadio Ciudad de los Deportes

21:05 horas (México), 23:05 (ET)

Jornada 10, Liga MX

En la previa, este parece un partido muy ganable para las Águilas. Santos Laguna viene de quedar en último lugar durante los últimos dos torneos del futbol mexicano. Sin embargo, los de Coapa no deben pecar de confiados... pues se podrían llevar una dura sorpresa.

Cruz Azul vs América | Jornada 13 | Apertura 2025

America v Cruz Azul - Playoffs Torneo Clausura 2025 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

Cruz Azul vs América

18 de septiembre

Estadio Ciudad de los Deportes

21:05 horas (México), 23:05 horas (ET)

Jornada 14, Liga MX

En los últimos años, el Clásico Joven ha tenido capítulos muy memorables, sobre todo en la fase final del torneo. Cruz Azul buscará dar un golpe de autoridad ante su más odiado rival. El equipo de Jardine, por su parte, buscará mantener la racha positiva ante la Máquina Celeste.