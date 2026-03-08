El calendario de los siguientes 5 partidos del América tras vencer 1-2 al Querétaro
Tras dos derrotas a hilo, por fin las Águilas del América volvieron al camino de la victoria al imponerse 1-2 al Querétaro en el Estadio Corregidora, gracias a las dianas el uruguayo Brian Rodríguez y Patricio Salas, en la Jornada 10 del Clausura 2026.
Esto le da un poco de oxígeno al técnico brasileño André Jardine, al cual parece que poco a poco se le está acabando el crédito pese a haberle dado a la afición el tricampeonato de liga.
De cualquier forma, el camino de los azulcremas continúa y antes de seguir con la Liga MX, primero debe enfocarse en la Copa Campeones de la CONCACAF.
El calendario de los próximos partidos del América
Philadelphia Union vs América
Subaru Park
Martes, 10 de marzo
18 h (EEUU ET), 17 h (México)
Octavos de final Ida, Concachampions
El torneo internacional no podía llegar en peor momento para los azulcremas que están atravesando la etapa más gris de la era André Jardine. El conjunto de Pensilvania no ha tenido un buen arranque de la MLS ya que perdió sus dos primeros encuentros de la temporada.
América vs Mazatlán
Estadio Ciudad de los Deportes
Domingo, 15 de marzo
20 h (EEUU ET), 19 h (México)
Jornada 10, Liga MX
Todos pensaban que los Cañoneros serían un rival endeble y a modo porque está a meses de desaparecer, sin embargo, bajo el mando de Sergio Bueno se quieren hundir con la cabeza en alto. En esta jornada derrotó 4-2 a León, pero también ha superado a Pachuca y Santos Laguna.
América vs Philadelphia Union
Estadio Ciudad de los Deportes
Miércoles, 18 de marzo
20 h (EEUU ET), 19 h (México)
Octavos de final Vuelta, Concachampions
Rápidamente llega el segundo compromiso del certamen de la CONCACAF. Las Águilas deberán hacerse muy fuertes en su territorio. Estos dos ya tienen un historial en el campeonato, con los mexicanos goleando 4-0 global, venciendo 2-0 tanto en casa como de visita, pasando a la gran final de la edición 2021.
Pumas vs América
Estadio Olímpico Universitario
Sábado, 21 de marzo
22 h (EEUU ET), 21 h (México)
Jornada 11, Liga MX
Normalmente el Ave parte como gran favorita para hacerse con el Clásico Capitalino, pero esta vez no se ve tan sencillo porque los auriazules están teniendo un gran semestre, peleando en los primeros lugares de la tabla. Aun cuando fracasó en la Concachampions, Universidad Nacional no quiere quedarse con las manos vacías este semestre.
Santos Laguna vs América
Estadio TSM Corona
Sábado, 4 de abril
22 h (EEUU ET), 21 h (México)
Jornada 12, Liga MX
Los Guerreros son todo un desastre, hundidos en lo más bajo de la tabla con apenas dos puntos. A eso hay que sumarle que son la peor defensiva con 25 anotaciones en contra, siendo uno de los clubes que hizo cambios en el banquillo luego de los pésimos resultados. Quien fuera uno de los clubes más fuertes como locales en la Comarca, está lejos de esas maravillosas épocas.
Comunicólogo. Redactor y editor en 90min. Ex cronista y conductor de AYM Sports, ex Coeditor de contenidos en Terra Network para la selección mexicana. Con pasado como locutor.