El calendario de los siguientes 5 partidos del América tras vencer 2-1 al Toluca

Las Águilas del América cumplieron su objetivo y vencieron 2-1 al Toluca en el Estadio Banorte Azteca para continuar con vida en el campeonato, todo gracias a un doblete del uruguayo Brian Rodríguez, pese a que el rival descontó con un autogol de Miguel Vázquez.



A falta de dos jornadas para culminar la fase regular, los de Coapa se instalaron en la sexta posición con 22 unidades, sin embargo, no pueden confiarse porque León, séptimo de la clasificación, tiene sus mismos puntos, mientras Tigres, Xolos, Atlas (que juega este domingo) y Necaxa continúan con vida esperando colarse a la Liguilla del Clausura 2026, de la Liga MX.



Esto sirvió como oxígeno puro para el técnico brasileño André Jardine, quien todavía aspirar a sumar un nuevo trofeo con los emplumados, pues de no ser así, hay muchas probabilidades de que su exitosa etapa llegue a su fin.



Aquí están los siguientes cinco partidos del Ave:

EL CALENDARIO DEL AMÉRICA

León vs América

Martes, 21 de abril

Estadio Nou Camp

Hora: 22:06 h (EEUU ET), 21:06 h (México)

Jornada 16, Liga MX

Esta se tratará de una final para los azulcremas, ya que La Fiera es uno de los que compite para meterse entre los ocho invitados a la Liguilla. Ignacio Ambriz no pudo repetir el éxito conseguido en su primera etapa con los Esmeraldas, sin embargo, el técnico argentino Javier Gandolfi ha sabido recomponer el barco y tiene al equipo con vida para meterse a la Fiesta Grande.

Iván Moreno e Israel Reyes | Agustin Cuevas/GettyImages

América vs Atlas

Sábado, 25 de abril

Estadio Banorte Azteca

Hora: 22 h (EEUU ET), 21 h (México)

Jornada 17, Liga MX

Otra final más para los Millonetas. Los Rojinegros tampoco han tirado la toalla y están en la disputa por jugar la Liguilla. El argentino Diego Cocca trata de repetir su exitoso paso con los Zorros, donde se hizo con el bicampeonato, pero a diferencia de aquella época, no cuenta con jugadores tan sobresalientes, siendo el capitán Aldo Rocha y el arquero colombiano Camilo Vargas de los pocos sobrevivientes de aquel histórico momento.

FBL-MEX-ATLAS-AMERICA | ULISES RUIZ/GettyImages

América vs San Diego FC

Miércoles, 5 de agosto

Estadio Banorte Azteca

Hora: por definir

Fase de Liga, Leagues Cup

Sin saber si André Jardine y compañía estarán en la Liguilla o no, es un hecho que ya tienen en agenda sus partidos de primera fase para la Leagues Cup contra la MLS, con la novedad de que ahora sí habrá juegos en territorio mexicano, pocos, pero habrá. Los de Coapa reciben a la franquicia más nueva de la liga estadounidense, que buscará dar un ‘aztecazo’ como lo hizo el Nashville SC.

Bryan Zamblé | Sean M. Haffey/GettyImages

América vs Portland Timbers

Lunes, 10 de agosto

Providence Park

Hora: por definir

Fase de Liga, Leagues Cup

Después de estar en el Nido, ahora le toca salir de visita a las Águilas. Los Leñadores los recibirán en su inmueble esperando triunfar. Ambos ya se enfrentaron en este torneo, igualando 1-1 en el 2025, pero también chocaron en la Liga de Campeones CONCACAF, donde el Ave se impuso 4-2 global.

Israel Reyes y Kevin Kelsy | Omar Vega - Leagues Cup/GettyImages

América vs Austin FC

Viernes, 14 de agosto

Q2 Stadium

Hora: por definir

Fase de Liga, Leagues Cup

Su último rival para el torneo binacional es el club texano, lo que será un partido inédito, ya que jamás se han cruzado. En la actual temporada, los Robles no la están pasando nada bien porque están en la doceava posición de la Conferencia Oeste, con seis derrotas por sola una victoria y un empate.

Dani Pereira | Scott Wachter/GettyImages