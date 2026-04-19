El calendario de los siguientes 5 partidos del América tras vencer 2-1 al Toluca
Las Águilas del América cumplieron su objetivo y vencieron 2-1 al Toluca en el Estadio Banorte Azteca para continuar con vida en el campeonato, todo gracias a un doblete del uruguayo Brian Rodríguez, pese a que el rival descontó con un autogol de Miguel Vázquez.
A falta de dos jornadas para culminar la fase regular, los de Coapa se instalaron en la sexta posición con 22 unidades, sin embargo, no pueden confiarse porque León, séptimo de la clasificación, tiene sus mismos puntos, mientras Tigres, Xolos, Atlas (que juega este domingo) y Necaxa continúan con vida esperando colarse a la Liguilla del Clausura 2026, de la Liga MX.
Esto sirvió como oxígeno puro para el técnico brasileño André Jardine, quien todavía aspirar a sumar un nuevo trofeo con los emplumados, pues de no ser así, hay muchas probabilidades de que su exitosa etapa llegue a su fin.
Aquí están los siguientes cinco partidos del Ave:
EL CALENDARIO DEL AMÉRICA
León vs América
Martes, 21 de abril
Estadio Nou Camp
Hora: 22:06 h (EEUU ET), 21:06 h (México)
Jornada 16, Liga MX
Esta se tratará de una final para los azulcremas, ya que La Fiera es uno de los que compite para meterse entre los ocho invitados a la Liguilla. Ignacio Ambriz no pudo repetir el éxito conseguido en su primera etapa con los Esmeraldas, sin embargo, el técnico argentino Javier Gandolfi ha sabido recomponer el barco y tiene al equipo con vida para meterse a la Fiesta Grande.
América vs Atlas
Sábado, 25 de abril
Estadio Banorte Azteca
Hora: 22 h (EEUU ET), 21 h (México)
Jornada 17, Liga MX
Otra final más para los Millonetas. Los Rojinegros tampoco han tirado la toalla y están en la disputa por jugar la Liguilla. El argentino Diego Cocca trata de repetir su exitoso paso con los Zorros, donde se hizo con el bicampeonato, pero a diferencia de aquella época, no cuenta con jugadores tan sobresalientes, siendo el capitán Aldo Rocha y el arquero colombiano Camilo Vargas de los pocos sobrevivientes de aquel histórico momento.
América vs San Diego FC
Miércoles, 5 de agosto
Estadio Banorte Azteca
Hora: por definir
Fase de Liga, Leagues Cup
Sin saber si André Jardine y compañía estarán en la Liguilla o no, es un hecho que ya tienen en agenda sus partidos de primera fase para la Leagues Cup contra la MLS, con la novedad de que ahora sí habrá juegos en territorio mexicano, pocos, pero habrá. Los de Coapa reciben a la franquicia más nueva de la liga estadounidense, que buscará dar un ‘aztecazo’ como lo hizo el Nashville SC.
América vs Portland Timbers
Lunes, 10 de agosto
Providence Park
Hora: por definir
Fase de Liga, Leagues Cup
Después de estar en el Nido, ahora le toca salir de visita a las Águilas. Los Leñadores los recibirán en su inmueble esperando triunfar. Ambos ya se enfrentaron en este torneo, igualando 1-1 en el 2025, pero también chocaron en la Liga de Campeones CONCACAF, donde el Ave se impuso 4-2 global.
América vs Austin FC
Viernes, 14 de agosto
Q2 Stadium
Hora: por definir
Fase de Liga, Leagues Cup
Su último rival para el torneo binacional es el club texano, lo que será un partido inédito, ya que jamás se han cruzado. En la actual temporada, los Robles no la están pasando nada bien porque están en la doceava posición de la Conferencia Oeste, con seis derrotas por sola una victoria y un empate.
Comunicólogo. Redactor y editor en 90min. Ex cronista y conductor de AYM Sports, ex Coeditor de contenidos en Terra Network para la selección mexicana. Con pasado como locutor.