El calendario de los siguientes 5 partidos del Arsenal tras caer 2-1 frente al Southampton

Sorpresivamente el Arsenal se quedó sin un segundo título en la temporada 2025-2026, ya que después de perder la gran final de la Carabao Cup ante el Manchester City, esta vez quedó eliminado 2-1 contra el Southampton en los cuartos de final de la FA Cup en el St. Mary’s Stadium.



Los Saints comenzaron ganando el cotejo a través del escocés Ross Stewart y aunque el empate llegó gracias al sueco Vyktor Gyökeres, que entre semana se alzó como el héroe de su país al lograr el boleto al Mundial 2026, el norirlandés Shea Charles apareció a falta de cinco minutos para dejar a los Gunners en el camino.



A pesar de eso, no es momento de lamentaciones para el técnico español Mikel Arteta y sus dirigidos, ya que en el panorama aún tienen la posibilidad de llevarse la Premier League, así como la UEFA Champions League.

Our FA Cup journey ends here.



Attentions turn to Sporting CP on Tuesday. pic.twitter.com/kZAlBtdr4P — Arsenal (@Arsenal) April 4, 2026

Aquí están los próximos cinco juegos del Arsenal:

Sporting Lisboa vs Arsenal

Martes, 7 de abril

Estádio José Alvalade

13 h (EEUU ET), 14 h (México)

UEFA Champions League

Sporting CP v CD Santa Clara - Primeira Liga | Gualter Fatia/GettyImages

Inicia la llave contra el equipo portugués en territorio ajeno. Los Gunners tienen que cambiar completamente la cara, ya que no pueden permitirse otro tropiezo tan pronto, aun cuando todavía quede el juego de vuelta. A los Leones se les daba por eliminados tras caer 3-0 en el primer juego de los octavos de final ante el sorpresivo Bodo/Glimt de Noruega, sin embargo, en casa dieron un tremendo regreso de 5-0.

Arsenal vs AFC Bournemouth

Sábado, 11 de abril

Emirates Stadium

5:30 h (EEUU ET), 6:30 h (México)

Premier League

AFC Bournemouth Development Squad v West Bromwich Albion U21 - Premier League Cup Quarter Final | Robin Jones - AFC Bournemouth/GettyImages

Los Artilleros aún le sacan nueve puntos de diferencia al Manchester City en la liga local, por lo que deben evitar dejar ir puntos si no quieren una sorpresa más en su historia. Los Cherries aparecen en el treceavo escalón de la tabla, por lo que es un rival al que posiblemente pueden superar, sin embargo, de sus últimos tres enfrentamientos, los de Dorset se han llevado dos triunfos.

Arsenal vs Sporting Lisboa

Miércoles, 5 de abril

Emirates Stadium

13 h (EEUU ET), 14 h (México)

UEFA Champions League

Declan Rice | Nigel French/Allstar/GettyImages

Rápidamente arribe la vuelta del certamen internacional. A pesar de jugar en casa y con su gente, los de Mikel Arteta sufrieron mucho en los octavos de final, ya que el Bayer Leverkusen de Alemania les complicó la vida. La ‘Orejona’ se le ha negado siempre al equipo británico, por eso debe duplicar los esfuerzos para por fin cumplir el objetivo.

Manchester City vs Arsenal

Domingo, 19 de abril

Etihad Stadium

9:30 h (EEUU ET), 10:30 h (México)

Premier League

Arsenal v Manchester City - Carabao Cup Final | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

Un partido imperdible porque puede definir al campeón de la liga, ya que los únicos que se mantienen en la lucha son tanto los Gunners como los Citizens. El español Pep Guardiola y sus pupilos ya le echaron a perder los planes a Milkel Arteta en la Carabao Cup, al imponerse 0-2, y ahora querrán meterles mayor presión venciendo en el campo de los Ciudadanos.

Arsenal vs Newcastle United

Sábado, 25 de abril

Emirates Stadium

10:30 h (EEUU ET), 11:30 h (México)

Premier League

Anthony Gordon | Serena Taylor/GettyImages

El último compromiso del mes de abril será contra las Urracas, doceavos de la clasificación con 42 unidades. Los londinenses son ampliamente favoritos para hacerse con los tres puntos porque sus últimos tres choques han sido para ellos.