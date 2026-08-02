El calendario de los siguientes 5 partidos del Inter Miami tras empatar 2-2 con Columbus Crew SC

Este sábado en el Nu Stadium, el Inter Miami dividió unidades con el Columbus Crew SC, luego que este último les sacara el empate 2-2 en los minutos finales. Luis Suárez fue el autor del primer tanto de las Garzas, mientras en el segundo gol el uruguayo asistió a Noah Allen. No obstante, un autogol del brasileño Carlos Casemiro y un tanto de tiro libre del español Brais Méndez cerraron la igualada.



Por otro lado, por fin el capitán argentino Lionel Messi reapareció con la casaca rosa, después de ingresar de cambio en el complemento. Una buena noticia para la afición del club.



Ahora sigue el parón en la MLS para encarar la Leagues Cup 2026 contra la Liga MX de México.



Aquí está el calendario de los siguientes cinco juegos del Inter Miami:

🐐 LEO MESSI VOLVIÓ A INTER MIAMI CON UN EMPATE



🇺🇸 Las Garzas igualaron 2-2 con Columbus Crew en el NU Stadium por la #MLS



⚽ 🇺🇾 Lucho Suárez y Allen. Casemiro (e/c) y Brais Méndez



🇦🇷 Rodri De Paul fue titular y La Pulga ingresó en el ST pic.twitter.com/UeEvs4yg23 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 2, 2026

Inter Miami vs San Luis

Miércoles, 5 de agosto

Nu Stadium

Jornada 1, Leagues Cup

Horario: 16:30 h (EEUU ET), 17:30 h (México)

Atletico San Luis | Leopoldo Smith/GettyImages

Por primera vez en su historia, las Garzas se enfrentarán al club mexicano. Se debe recordar que en este torneo binacional hay dos grupos, uno donde están todos los estadounidenses y otro donde

están todos los mexicanos, tras los tres juegos de la Fase de Liga, donde todos serán entre clubes de diferentes ligas, únicamente avanzarán los mejores cuatro de cada sector. Los Colchoneros Aztecas han disputado tres juegos en su respectiva liga, con una derrota y dos empates.

Inter Miami vs Monterrey

Sábado, 8 de agosto

Nu Stadium

Jornada 2, Leagues Cup

Horario: 17 h (EEUU ET), 18 h (México)

Lionel Messi | Azael Rodriguez/GettyImages

El equipo de Florida se vuelve a reencontrar con Rayados. Estos dos ya tienen un historial, ya que fueron rivales en los cuartos de final de la Copa Campeones de la CONCACAF 2024, con los mexicanos llevándose la serie. En el primer asalto, celebrado en el Chase Stadium, La Pandilla remontó 1-2 pese al tanto del argentino Tomás Avilés. Ya en el Estadio BBVA, el paraguayo Diego Gómez marcó en la derota de las Garzas por 3-1, dejando 5-2 el global.

Inter Miami vs León

Miércoles, 12 de agosto

Nu Stadium

Jornada 3, Leagues Cup

Horario: 16:30 h (EEUU ET), 17:30 h (México)

Daniel Arcila, José Rodríguez, Rodrigo Echeverria | Jam Media/GettyImages

Otra institución que no se ha enfrentado al cuadro rosa. Actualmente, los Panzas Verdes llevan dos derrotas en el Apertura 2026, lo cual podría hacer parecer que llegan con la capa caída. No obstante, los de Guillermo Hoyos no pueden confiarse porque los del Bajío tienen un historial positivo contra la MLS venciendo al Seattle Sounders en la final de la Leagues Cup 2021 y al LAFC en la gran final de la Concachampions 2023.

Nashville SC vs Inter Miami

Sábado, 15 de agosto

GEODIS Park

Jornada 19, MLS

Horario: 17:30 h (EEUU ET), 18:30 h (México)

Lionel Messi | Carmen Mandato/GettyImages

Sin saber si Messi y compañía estarán calificados a la siguiente fase de la Leagues Cup, en su agenda ya está pactado la reanudación del campeonato local frente a Las Seis Cuerdas. Los de Florida tienen una espinita clavada contra el cuadro amarillo, ya que en el pasado mes de marzo, los eliminó 1-1 global en los octavos de final de la Concachampions por la regla del gol de visitante.

Philadelphia Union vs Inter Miami

Miércoles, 19 de agosto

Subaru Park

Jornada 20, MLS

Horario: 16:30 h (EEUU ET), 17:30 h (México)

Mateo Silvetti, Frankie Westfield | Leonardo Fernandez/GettyImages

A los Herons les toca hacer parada en Chester, Pennsylvania. El club local está viviendo un gris presente al estar hundido en la Conferencia Este con apenas 13 puntos de 54 posibles, producto de tres triunfos, cuatro empates y once derrotas. Esta es una situación que el club rosa deberá aprovechar, aparte el historial de ambos está a su favor con siete éxitos, por tres igualadas y cuatro descalabros. El último registro nos regaló un 6-4 con triplete de Suárez, un doblete de Berterame y una diana del argentino Rodrigo De Paul.