El calendario de los siguientes 5 partidos del Inter Miami tras empatar 2-2 con Columbus Crew SC
Este sábado en el Nu Stadium, el Inter Miami dividió unidades con el Columbus Crew SC, luego que este último les sacara el empate 2-2 en los minutos finales. Luis Suárez fue el autor del primer tanto de las Garzas, mientras en el segundo gol el uruguayo asistió a Noah Allen. No obstante, un autogol del brasileño Carlos Casemiro y un tanto de tiro libre del español Brais Méndez cerraron la igualada.
Por otro lado, por fin el capitán argentino Lionel Messi reapareció con la casaca rosa, después de ingresar de cambio en el complemento. Una buena noticia para la afición del club.
Ahora sigue el parón en la MLS para encarar la Leagues Cup 2026 contra la Liga MX de México.
Aquí está el calendario de los siguientes cinco juegos del Inter Miami:
Inter Miami vs San Luis
Miércoles, 5 de agosto
Nu Stadium
Jornada 1, Leagues Cup
Horario: 16:30 h (EEUU ET), 17:30 h (México)
Por primera vez en su historia, las Garzas se enfrentarán al club mexicano. Se debe recordar que en este torneo binacional hay dos grupos, uno donde están todos los estadounidenses y otro donde
están todos los mexicanos, tras los tres juegos de la Fase de Liga, donde todos serán entre clubes de diferentes ligas, únicamente avanzarán los mejores cuatro de cada sector. Los Colchoneros Aztecas han disputado tres juegos en su respectiva liga, con una derrota y dos empates.
Inter Miami vs Monterrey
Sábado, 8 de agosto
Nu Stadium
Jornada 2, Leagues Cup
Horario: 17 h (EEUU ET), 18 h (México)
El equipo de Florida se vuelve a reencontrar con Rayados. Estos dos ya tienen un historial, ya que fueron rivales en los cuartos de final de la Copa Campeones de la CONCACAF 2024, con los mexicanos llevándose la serie. En el primer asalto, celebrado en el Chase Stadium, La Pandilla remontó 1-2 pese al tanto del argentino Tomás Avilés. Ya en el Estadio BBVA, el paraguayo Diego Gómez marcó en la derota de las Garzas por 3-1, dejando 5-2 el global.
Inter Miami vs León
Miércoles, 12 de agosto
Nu Stadium
Jornada 3, Leagues Cup
Horario: 16:30 h (EEUU ET), 17:30 h (México)
Otra institución que no se ha enfrentado al cuadro rosa. Actualmente, los Panzas Verdes llevan dos derrotas en el Apertura 2026, lo cual podría hacer parecer que llegan con la capa caída. No obstante, los de Guillermo Hoyos no pueden confiarse porque los del Bajío tienen un historial positivo contra la MLS venciendo al Seattle Sounders en la final de la Leagues Cup 2021 y al LAFC en la gran final de la Concachampions 2023.
Nashville SC vs Inter Miami
Sábado, 15 de agosto
GEODIS Park
Jornada 19, MLS
Horario: 17:30 h (EEUU ET), 18:30 h (México)
Sin saber si Messi y compañía estarán calificados a la siguiente fase de la Leagues Cup, en su agenda ya está pactado la reanudación del campeonato local frente a Las Seis Cuerdas. Los de Florida tienen una espinita clavada contra el cuadro amarillo, ya que en el pasado mes de marzo, los eliminó 1-1 global en los octavos de final de la Concachampions por la regla del gol de visitante.
Philadelphia Union vs Inter Miami
Miércoles, 19 de agosto
Subaru Park
Jornada 20, MLS
Horario: 16:30 h (EEUU ET), 17:30 h (México)
A los Herons les toca hacer parada en Chester, Pennsylvania. El club local está viviendo un gris presente al estar hundido en la Conferencia Este con apenas 13 puntos de 54 posibles, producto de tres triunfos, cuatro empates y once derrotas. Esta es una situación que el club rosa deberá aprovechar, aparte el historial de ambos está a su favor con siete éxitos, por tres igualadas y cuatro descalabros. El último registro nos regaló un 6-4 con triplete de Suárez, un doblete de Berterame y una diana del argentino Rodrigo De Paul.
Comunicólogo. Redactor y editor en 90min. Ex cronista y conductor de AYM Sports, ex Coeditor de contenidos en Terra Network para la selección mexicana. Con pasado como locutor.