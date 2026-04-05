El calendario de los siguientes 5 partidos del Inter Miami tras empatar 2-2 con el Austin FC

Este sábado comenzó una nueva historia para el Inter Miami, ya que fue la apertura de su nuevo inmueble, el Nu Stadium, el cual no pudieron estrenar como hubieran querido, ya que apenas rescataron el empate 2-2 frente al Austin FC.



El encargado de regalar el primer gol en la historia del nuevo estadio fue el brasileño Guilherme Biro, aunque el argentino Lionel Messi no quiso quedarse con las ganas y minutos después apareció para empatar. En el complemento, los texanos volvieron a irse adelante con tanto del canadiense Jayden Nelson, mas el uruguayo Luis Suárez evitó el tropiezo ante sus aficionados.

FT at Nu Stadium 🏟️ pic.twitter.com/XYLB1BSWIt — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 5, 2026

Aquí está el calendario de sus próximos encuentros.

Inter Miami vs Red Bulls New York

Nu Stadium

Sábado, 11 de abril

17:30 h (EEUU ET), 18:30 h (México)

MLS

Ronald Donkor | Elsa/GettyImages

El próximo encuentro de las Garzas es contra los Toros Rojos, que vienen de derrotar 4-2 al FC Cincinnati. Las estadísticas están de lado de Messi y compañía, pues de los últimos cinco enfrentamientos cuatro han sido para los de Florida. De hecho, su último partido ocurrió en casa ajena y los de rosa golearon 1-5.

Colorado Rapids vs Inter Miami

Dick’s Sporting Goods Park

Sábado, 18 de abril

14:30 h (EEUU ET), 15:30 h (México)

MLS

Keegan Rosenberry | Dustin Satloff/GettyImages

Esta será la segunda vez que estos dos equipos se enfrenten. El único registro ocurrió el pasado 6 de abril del 2024 en el Chase Stadium, acabando todo en un empate 2-2. De parte de los Rapids aparecieron el brasileño Rafael Navarro y Cole Bassett, mientras Messi y el brasileño Leo Afonso marcaron por las Garzas.

Real Salt Lake vs Inter Miami

America First Field

Miércoles, 22 de abril

19:30 h (EEUU ET), 20:30 h (México)

MLS

Real Salt Lake v Inter Miami CF | Megan Briggs/GettyImages

Otra vez le toca salir de visita a los de la Conferencia Este. Tal como sucede con Colorado Rapids, este también será el segundo choque contra los Monarcas. Al Ejército Azul le toco pisar el Chase Stadium, saliendo con una derrota 2-0 debido a los tantos del finlandés Robert Taylor y el paraguayo Diego Gómez.

Inter Miami vs New England Revolution

Nu Stadium

Sábado, 25 de abril

17:30 h (EEUU ET), 18:30 (México)

MLS

Inter Miami CF v New England Revolution | Rich Storry/GettyImages

Para culminar el mes de abril, el nuevo inmueble del equipo volverá a abrir sus puertas, esta vez para recibir a los pupilos del serbio Marko Mitrovic, exentrenador de la selección sub-20 de Estados Unidos y quien asumió el reto de cambiarle la cara al club, que acabó la temporada pasada con un registro de 39 derrotas, 23 victorias y 13 empates.

Inter Miami vs Orlando City SC

Nu Stadium

Sábado, 2 de mayo

17 h (EEUU ET), 18 h (México)

MLS

Orlando City SC v Inter Miami CF | Dustin Markland/GettyImages

Arrancando el mes de mayo, Javier Mascherano y compañía reciben la visita de los Leones, que para el verano ya contarán con la presencia del francés Antoine Griezmann, campeón del mundo con Francia. El Clásico de Florida suele ser un encuentro entretenido y con muchos goles. Todo está parejo, ya que en los últimos cinco partidos han existido dos triunfos por bando y un empate.