Este sábado el técnico argentino Javier Mascherano y compañía encararon un compromiso más de la temporada 2026 de la MLS, enfrentando al Red Bulls New York en el nuevo Nu Stadium, que vivió su segundo compromiso, sin embargo, por segunda vez consecutiva, el Inter Miami no pudo regalarle una victoria a su público sumando una segunda igualada tras haberlo hecho 2-2 con el Austin FC la semana anterior.



Los Toros dieron el primer golpe de autoridad, ya que el mexicano Jorge Ruvalcaba apareció a los 15 minutos, sin embargo, antes de acabar la primera parte, el argentino Mateo Silvetti halló el empate en el tiempo añadido. Ya en el complemento, el argentino Germán Berterate dio la voltereta, mas Adri Mehmeti selló el marcador para que ambos dividieran puntos.



Las Garzas seguirán concentradas en dar lo mejor dentro de la MLS, donde esperan defender su título obtenido la campaña pasado en la MLS Cup.



Aquí te dejamos el calendario de sus siguiente cinco compromisos:

🤝 ¡Otro empate para el Inter Miami! 🦩



Los de Leo Messi vuelven a igualar en el marcador, esta vez contra NY Red Bulls ⚪️🔴



🏟️ El Nu Stadium sigue sin conocer la victoria de su equipo #messi #intermiami #mls #futbol pic.twitter.com/qR7RqqSzus — MARCA México 🇲🇽 (@MarcaMexico_) April 12, 2026

Colorado Rapids vs Inter Miami

Dick’s Sporting Goods Park

Sábado, 18 de abril

14:30 h (EEUU ET), 15:30 h (México)

MLS

Los de Denver pierden o ganan, pues después de seis jornadas ha tenido tres triunfos y tres tropiezos sin tener nunca que dividir unidades. Esta será la segunda vez que estos dos equipos se enfrenten. El único registro ocurrió el pasado 6 de abril del 2024 en el Chase Stadium, acabando todo en un empate 2-2. De parte de los Rapids aparecieron el brasileño Rafael Navarro y Cole Bassett, mientras Messi y el brasileño Leo Afonso marcaron por lasGarzas.

Colorado Rapids v Inter Miami CF | Megan Briggs/GettyImages

Real Salt Lake vs Inter Miami

America First Field

Miércoles, 22 de abril

19:30 h (EEUU ET), 20:30 h (México)

MLS

Otra vez le toca salir de visita a los de la Conferencia Este. Tal como sucede con Colorado Rapids, este también será el segundo choque contra losMonarcas. Al Ejército Azul le toco pisar el Chase Stadium, saliendo con una derrota 2-0 debido a los tantos del finlandés Robert Taylor y el paraguayo Diego Gómez. Para esta temporada, los de Utah, cuartos de la Conferencia Oeste, sólo han perdido uno de sus encuentros, ya que ha logrado cuatro ganados y un empate. Debido a esto, podría ser un equipo que se les complique bastante.

Real Salt Lake v Inter Miami CF | Mike Ehrmann/GettyImages

Inter Miami vs New England Revolution

Nu Stadium

Sábado, 25 de abril

17:30 h (EEUU ET), 18:30 (México)

MLS

Para culminar el mes de abril, el nuevo recinto de las Garzas abre sus puertas una vez más, esta vez para recibir a los pupilos del serbio Marko Mitrovic, exentrenador de la selección sub-20 de Estados Unidos y quien asumió el reto de cambiarle la cara al club, que acabó la temporada pasada con un registro de 39 derrotas, 23 victorias y 13 empates. Se podría decir que los Revs son clientes de Messi y compañía, pues de los últimos cuatro compromisos, todos han sido triunfos de los Herons. Los de Boston han tenido tres derrotas en cinco partidos.

Inter Miami CF v New England Revolution | Rich Storry/GettyImages

Inter Miami vs Orlando City SC

Nu Stadium

Sábado, 2 de mayo

17 h (EEUU ET), 18 h (México)

MLS

Arrancando el mes de mayo, Javier Mascherano y compañía reciben la visita de los Leones, que para el verano ya contarán con la presencia del francés Antoine Griezmann, campeón del mundo con Francia. El Clásico de Florida suele ser un encuentro entretenido y con muchos goles. Todo está parejo, ya que en los últimos cinco partidos han existido dos triunfos por bando y un empate. Lamentablemente para los leones, actualmente no la pasan nada bien al ser penúltimos de la Conferencia Este con apenas tres puntos de 18 posibles.

Orlando City SC v Inter Miami CF | Alex Menendez/GettyImages

Toronto FC vs Inter Miami

BMO Field

Sábado, 9 de mayo

Hora: 12 h (EEUU ET), 11 h (México)

MLS

Los canadienses vienen de igualar 1-1 con el FC Cincinnati, por lo que le sigue los pasos a los de rosa en la Conferencia del Este. Últimamente los Rojos le han complicado todo a las Garzas porque sus últimos dos enfrentamientos acabaron con empate 1-1, primero en el territorio de Ontario y posteriormente en Florida.