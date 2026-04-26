El calendario de los siguientes 5 partidos del Inter Miami tras igualar 1-1 con el New England Revolution

El Inter Miami rescató el empate 1-1 frente al New England Revolution, así que una vez más no pudo festejar una victoria en su nuevo inmueble, es decir, en el Nu Stadium. Fue el cuadro visitante el que se puso arriba en el marcador al minuto 57 a través del español Carles Gil, sin embargo, el argentino Germán Berterame vino al 76’ para cerrar el resultado.



Con este empate, las Garzas llegaron a 19 unidades para mantenerse en el subliderato de la Conferencia Este, donde el Nashville SC sigue siendo el puntero. Por ahora, el equipo comandado por el técnico argentino Guillermo Hoyos ya debe ponerse a pensar en lo que sigue y precisamente se viene un juego agradable, el Clásico de Florida frente al Orlando City.



Aquí está el calendario de los siguientes 5 partidos del Inter Miami:

De no creerse😳



El Nu Stadium y ‘Las Garzas’ no se caen bien, o por lo menos no se tienen confianza suficiente como para festejar una victoria.



Se suma un tercer empate a la colección 🟰#InterMiami | #MLS pic.twitter.com/gx2gFpLwXx — AS USA Latino (@US_diarioas) April 26, 2026

Inter Miami vs Orlando City SC

Nu Stadium

Sábado, 2 de mayo

17 h (EEUU ET), 18 h (México)

MLS

El nuevo inmueble de las Garzas vivirá su primer Clásico de Florida frente a los Leones, un duelo que se espera sea muy entretenido y con muchos goles. Pese a que los melenudos son penúltimos de la Conferencia Este con seis unidades, esto es un clásico y no se puede asegurar quién será el ganador porque de los últimos cinco duelos, ha habido dos triunfos por bando y un empate.

Orlando City SC v Inter Miami CF | Dustin Markland/GettyImages

Toronto FC vs Inter Miami

BMO Field

Sábado, 9 de mayo

Hora: 12 h (EEUU ET), 11 h (México)

MLS

Los canadienses aparecen en el sexto peldaño de la Conferencia Este. Los Reds acaban de sucumbir 1-2 ante el Atlanta United. Con respecto a sus últimos cinco enfrentamientos, Las Garzas dominan porque tienen tres triunfos, mas los últimos dos han sido empates con marcador de 1-1.

Toronto FC v Inter Miami CF | Michael Chisholm/GettyImages

FC Cincinnati vs Inter Miami

TQL Stadium

Miércoles, 13 de mayo

Hora: 18:30 h (EEUU ET), 17:30 h (México)

MLS

Los Orange & Blue fungirán de anfitriones para La Pulga y compañía. Los de Ohio son onceavos de la Conferencia Este. Seguramente, los locales tiene sed de revancha porque el año pasado fueron goleados 0-4 de la mano de Messi y sus paisanos Matteo Silvetti y Tadeo Allende, este último firmando un doblete.

FC Cincinnati v Inter Miami FC - 2025 MLS Cup Playoffs: Conference Semifinal | Jeff Dean/GettyImages

Inter Miami vs Portland Timbers

Nu Stadium

Domingo, 17 de mayo

Hora: 15 h (EEUU ET), 16 h (México)

MLS

Los Leñadores no atraviesan un buen presente porque deambulan entre los últimos tres lugares de la Conferencia Oeste, sumado a ello, no han podido sacar ninguna victoria cuando juegan de visita, por lo que las estadísticas no están de su lado. Únicamente ha habido dos enfrentamientos entre estos dos equipos, el más reciente fue un triunfo 2-1 de los de Florida y anteriormente los de Oregón salieron vencedores por la mínima en casa.

Portland Timbers v Los Angeles Football Club | Soobum Im/GettyImages

Inter Miami vs Philadelphia Union

Nu Stadium

Domingo, 24 de mayo

Hora: 16 h (EEUU ET), 17 h (México)

MLS

Para muchos este podría ser otro partido que se llevaría sin problemas el cuadro local porque los de Pensilvania están hundidos en la Conferencia Este, con una sola victoria tras once compromisos, a cambio de siete tropiezos y dos empates. La última vez dividieron unidades al quedar 3-3, con anotaciones de Messi, el argentino Tadeo Allende y el venezolano Telasco Segovia.

Philadelphia Union v Inter Miami CF | Roger Wimmer/ISI Photos/GettyImages