El calendario de los siguientes 5 partidos del Inter Miami tras vencer 0-1 al CF Montréal

Con el argentino Lionel Messi todavía de vacaciones tras el Mundial 2026, el Inter Miami pudo conseguir una victoria importante sobre el CF Montréal en calidad de visitante, luego de un penal ejecutado a la ‘Panenka’ por el uruguayo Luis Suárez al minuto 81, además el encuentro sirvió para el debut del pivote brasileño Carlos Casemiro.



El cuadro de Florida mantuvo la posesión del balón la mayor parte del tiempo, aunque no por eso los canadienses no tuvieron sus oportunidades. El argentino nacionalizado mexicano Germán Berterame había arrancado como inicial, pero abandonó al minuto 80 por un golpe en la cabeza que lo habría dejado inconsciente, razón por la cual El Pistolero mostró su playera como muestra de solidaridad tras convertir la pena máxima.



Gracias a esto, las Garzas llegaron a 37 puntos y se colocan como segundo lugar de la Conferencia Este, ahora antes del parón del torneo para disputar la Leagues Cup contra la Liga MX, faltaría otra jornada más de la liga local.



Aquí está el calendario de sus siguientes cinco partidos:

Inter Miami vs Columbus Crew

Sábado, 1 de agosto

Nu Stadium

Jornada 18, MLS

Horario: 16:30 h (EEUU ET), 17:30 h (México)

Inter Miami CF v Columbus Crew | Carmen Mandato/GettyImages

Antes de la pausa para disputar la Leagues Cup, Messi y compañía reciben en casa a The Crew, que en este presente campeonato se encuentra fuera de los Playoffs al estar en el décimo sitio de la Conferencia Oeste con 19 puntos. Apenas el pasado 31 de mayo se vieron las caras en el territorio de los locales, quienes vapulearon 5-1 a través de un doblete de La Pulga, más dianas del argentino Tadeo Allende, el uruguayo Luis Suárez y el haitiano Fafà Picault.

Inter Miami vs San Luis

Miércoles, 5 de agosto

Nu Stadium

Jornada 1, Leagues Cup

Horario: 16:30 h (EEUU ET), 17:30 h (México)

Atletico San Luis | Jam Media/GettyImages

Por primera vez en su historia, las Garzas se enfrentaran al club mexicano, el cual se convirtió en una filial del Atlético Madrid de España desde el 2017. Se debe recordar que en este torneo binacional hay dos grupos, uno donde están todos los estadounidenses y otro donde están todos los mexicanos, tras los tres juegos de la Fase de Liga, donde todos serán entre clubes de diferentes ligas, únicamente avanzarán los mejores cuatro de cada sector.

Inter Miami vs Monterrey

Sábado, 8 de agosto

Nu Stadium

Jornada 2, Leagues Cup

Horario: 17 h (EEUU ET), 18 h (México)

Monterrey v Inter Miami CF - Concacaf Champions Cup 2024 | Hector Vivas/GettyImages

El equipo de Florida se vuelve a reencontrar con Rayados en un terreno de juego. Estos dos ya tienen un historial, pues fueron rivales en la Copa Campeones de la CONCACAF 2024, en los cuartos de final, con los aztecas llevándose la serie. En el primer asalto, celebrado en el Chase Stadium, La Pandilla remontó 1-2 pese al tanto del argentino Tomás Avilés. Ya en el Estadio BBVA, el paraguayo Diego Gómez marcó en la caída de las Garzas por 3-1, dejando 5-2 el global.

Inter Miami vs León

Miércoles, 12 de agosto

Nu Stadium

Jornada 3, Leagues Cup

Horario: 16:30 h (EEUU ET), 17:30 h (México)

Ismael Diaz de Leon | Jam Media/GettyImages

Otra institución contra la cual no se ha enfrentado el cuadro rosa. Actualmente, los Panzas Verdes llevan dos derrotas en el recién comenzado Apertura 2026, de la Liga MX, lo cual podría hacer parecer que llegan con la capa caída. No obstante, los del técnico Guillermo Hoyos no se pueden confiar porque los del Bajío tienen un historial positivo contra la MLS venciendo al Seattle Sounders en la final de la Leagues Cup 2021 y al LAFC en la gran final de la Concachampions 2023.

Nashville SC vs Inter Miami

Sábado, 15 de agosto

GEODIS Park

Jornada 19, MLS

Horario: 17:30 h (EEUU ET), 18:30 h (México)

Inter Miami CF v Nashville SC - CONCACAF Champions Cup | Carmen Mandato/GettyImages

Sin saber si Messi y compañía estarán calificados a la siguiente fase de la Leagues Cup, en su agenda ya está pactado la reanudación del campeonato local frente a Las Seis Cuerdas. Los de Florida tienen una espinita clavada contra el cuadro amarillo, ya que en el pasado mes de marzo, los eliminó 1-1 global en los octavos de final de la Concachampions por la regla del gol de visitante.