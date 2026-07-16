El camino de la selección de España hacia la final del Mundial 2026

La selección de España volverá a disputar una final de la Copa del Mundo luego de completar una sólida campaña, en la que combinó una defensa casi infranqueable con un ataque efectivo en los momentos clave.

Ahora, La Roja buscará conquistar su segundo título mundial cuando enfrente a la vigente campeona, Argentina, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey el próximo domingo 19 de julio.

España y Argentina. Argentina y España.



La Final de la #CopaMundialFIFA. pic.twitter.com/8p7Fc73cdv — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) July 15, 2026

Una fase de grupos con autoridad

España llegó al Mundial 2026 como una de las selecciones favoritas. En la fase de grupos integró el Grupo H, donde mostró una gran solidez defensiva y terminó invicta.

El debut fue con un empate sin goles ante Cabo Verde, un resultado que dejó algunas dudas en ataque. Sin embargo, el equipo reaccionó con una contundente goleada por 4-0 sobre Arabia Saudita y luego cerró la primera fase con un trabajado triunfo por 1-0 frente a Uruguay, resultado que le permitió finalizar como líder de su zona sin recibir goles.

Un recorrido firme en la fase eliminatoria

El combinado dirigido por Luis de la Fuente mantuvo el nivel en los cruces directos. En los dieciseisavos de final superó con claridad a Austria por 3-0 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, confirmando su candidatura al título.

En octavos llegó uno de los encuentros más esperados del torneo frente a Portugal. En un duelo muy equilibrado, España se impuso por la mínima gracias a un gol de Mikel Merino y dejó en el camino al conjunto liderado por Cristiano Ronaldo.

En los cuartos, Bélgica consiguió romper la imbatibilidad de Unai Simón con un tanto de Charles De Ketelaere, pero La Roja reaccionó con goles de Fabián Ruiz y Merino, quien marcó el tanto decisivo en los minutos finales para sellar el 2-1 y avanzar a semifinales.

La Francia de Mbappé no pudo frenarla

En semifinales, España mostró probablemente su mejor versión de la competencia al derrotar por 2-0 a Francia, una de las grandes favoritas al título, liderada por el delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé.

Mikel Oyarzabal abrió el marcador desde el punto penal tras una infracción sobre Lamine Yamal, mientras que Pedro Porro sentenció el encuentro en la segunda mitad con una gran definición luego de una destacada jugada colectiva. El triunfo significó el regreso de España a una final mundialista después de 16 años.

France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026 | Lars Baron/GettyImages

La última parada: Argentina

Con una campaña de cinco victorias, un empate y apenas un gol recibido en todo el torneo, España construyó su éxito a partir de una defensa liderada por Unai Simón, Pau Cubarsí y Aymeric Laporte, además del equilibrio que aportó su mediocampo.

Ahora, los de De la Fuente afrontarán el desafío más importante del Mundial 2026 cuando se enfrente a la selección argentina. El conjunto español intentará conquistar la segunda Copa del Mundo de su historia y volver a lo más alto del fútbol internacional desde Sudáfrica 2010.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026