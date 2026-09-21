El campeón de la Premier League 2026/27, según la Inteligencia Artificial

La Premier League 2026/27 apenas lleva cinco jornadas, pero el arranque de la temporada ya provocó un cambio importante en las proyecciones. El Manchester City es el único equipo que ganó todos sus partidos y lidera la clasificación con 15 puntos, mientras que el Arsenal perdió su invicto ante el Brighton y quedó tres unidades por detrás.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

Sin embargo, la supercomputadora de Opta todavía pronostica a los Gunners como campeones de la liga inglesa. El modelo les asigna un 43,52% de posibilidades de conquistar nuevamente el título, frente al 40,96% del City de Enzo Maresca. La diferencia es mínima y refleja lo pareja que aparece la pelea por el campeonato.

La inteligencia artificial llegó a estas conclusiones después de realizar 10.000 simulaciones de los partidos restantes, teniendo en cuenta factores como el rendimiento reciente y la dificultad de los rivales. La herramienta actualiza sus probabilidades a medida que incorpora nuevos resultados.

El Liverpool y el Brighton aparecen como alternativas

Más lejos de los dos principales candidatos, el conjunto dirigido por Andoni Iraola figura tercero en las proyecciones con 61,09 puntos, mientras que los Seagulls son cuartos con 60,44.

El Brighton es, además, una de las grandes sorpresas del comienzo del campeonato. Su triunfo por 3-0 ante el Arsenal no solo terminó con el invicto de los Gunners, sino que también elevó sus opciones dentro del modelo. Opta le concede un 3,90% de posibilidades de ser campeón.

El Manchester United, lejos de la pelea

Los Red Devils suman apenas cinco puntos y el modelo los proyecta séptimos, con 53,62 unidades al final de la temporada.

Su situación resulta llamativa porque, pese a su escaso rendimiento en la tabla, el Manchester United lidera actualmente la Premier en remates y en toques dentro del área rival. El problema está en la dificultad para transformar ese volumen ofensivo en goles y puntos. Sus posibilidades de terminar en puestos de UEFA Champions League también se redujeron considerablemente.

Arsenal v Real Betis - Pre-Season Friendly | Stephen McCarthy/GettyImages

Así terminaría la Premier League 2026/27 según Opta

Posición proyectada Equipo Puntos actuales Puntos proyectados 1 Arsenal 12 76,06 2 Manchester City 15 75,64 3 Liverpool 9 61,09 4 Brighton 10 60,44 5 Chelsea 7 54,43 6 Brentford 9 54,02 7 Manchester United 5 53,62 8 Everton 9 53,32 9 Newcastle 8 53,08 10 Leeds United 9 52,51 11 Aston Villa 4 52,20 12 Bournemouth 3 47,68 13 Hull City 8 46,00 14 Nottingham Forest 5 45,27 15 Sunderland 4 44,36 16 Ipswich Town 6 43,80 17 Crystal Palace 4 43,45 18 Tottenham 2 43,02 19 Fulham 2 39,74 20Arsenal Coventry City 3 39,45

El Tottenham aparece en zona de descenso

Una de las mayores sorpresas está en el fondo de la clasificación proyectada. El Tottenham, que actualmente ocupa el último lugar con apenas dos puntos, aparece en el puesto 18 y con una probabilidad de descenso superior al 30% en las simulaciones de Opta.

El Fulham y el Coventry completan los tres puestos de descenso proyectados. Aun así, el propio modelo advierte que se trata de una muestra muy chica: quedan 33 jornadas y las probabilidades cambiarán a medida que avance la temporada.

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