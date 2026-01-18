“El campeonato es largo y tenemos un buen plantel”, lanzó Gabriel Milito tras la tercera victoria a hilo de Chivas
Las Chivas Rayadas del Guadalajara iniciaron con todo el Clausura 2026, de la Liga MX, ya que suman tres victorias consecutivas, nueve puntos de nueve posibles, con lo cual, quedó demostrado que respaldar el proyecto del argentino Gabriel Milito fue una buena decisión.
Eso no es todo, ya que gracias al buen trabajo del Rebaño Sagrado, ocho de sus futbolistas fueron llamados a la selección mexicana para encarar los amistosos contra Panamá y Bolivia en este mes de enero: Raúl Rangel, Luis Romo, Richard Ledezma, Bryan González, Brian Gutiérrez, Ángel Sepúlveda, Armando González y Roberto Alvarado.
El cuadro tapatío no había tenido un arranque similar desde el Apertura 2023, cuando estaban bajo el mando del serbio Veljko Paunovic, así que técnico rojiblanco aseguró que esto se debe al gran trabajo colectivo que han llevado a cabo sus pupilos, lo que ha sido una de sus principales fortalezas.
“Sobre todas las cosas el equipo colectivamente tiene un orden y un gran esfuerzo para sostener nuestros ataques, en general al equipo se le ve bien, con mucho brillo, decisión, una defensa que está mostrando mucho criterio, un mediocampo con Omar (Govea) y Brian, que acaba de llegar y se adaptó rapidísimo”, indicó.
“Es cierto que hemos sido más compactos, sabemos la importancia que tiene ganar en el fútbol moderno los duelos, las ayudas y el orden colectivo que hay que tener, no sirve de nada atacar mucho sin esa solidez para defender. Hemos terminado muy bien el torneo pasado y hoy el equipo se ve mejor”, añadió Gaby.
Algo que se le ha aplaudido mucho al Mariscal es haber empezado a explotar el potencial de jugadores que estaban prácticamente borrados por otros estrategas, tal como Daniel Aguirre y Omar Govea, quienes tienen un papel como titulares, destacando que los dos han sabido adaptarse a las peticiones del timonel.
“Para eso está el tiempo de trabajo, la pretemporada, hemos profundizado el conocimiento particularmente en estos dos jugadores y sentimos que eran jugadores notables, uno busca perfiles de futbolistas de acuerdo a lo que quieres realizar, Omar y Daniel son dos totalmente adaptables a la idea que pretendíamos desarrollar en Chivas, el rendimiento de los dos es muy bueno, el campeonato es largo y tenemos un buen plantel”, expresó el sudamericano.
Asimismo, habló sobre los retornos de Rubén ‘Oso’ González y Diego Campillo, dos elementos que el semestre anterior fueron piezas claves para el equipo.
“De la misma manera lo hizo El Oso, el torneo pasado, ahora lo recuperamos de su lesión, igual que Campillo, vamos bien, pero recién comienza, debemos tener esa humildad necesaria”, añadió Milito.
Sobre sus dirigidos que fueron convocados por México a los duelos de preparación, El Mariscal los felicitó y les pidió que disfrutaran la experiencia.
“Es una convocatoria distinta porque tienen jugadores del medio local. Celebro que los hayan convocado, se lo merecen. Solamente les dije que vayan y disfruten esta gran experiencia, que es lo que todo futbolista anhela y más estando tan pronto la Copa del Mundo. Ya cuando regresen se meterán en nuestro campeonato”, compartió el exdefensa del Barcelona de España.
