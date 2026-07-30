El candidato de la UEFA para reempalzar a Infantino en la presidencia de la FIFA

La FIFA atraviesa uno de los momentos de mayor tensión desde la llegada de Gianni Infantino a la presidencia: el máximo dirigente del organismo impulsa un nuevo modelo comercial que permitiría la entrada de inversores privados para gestionar parte de los grandes ingresos del fútbol mundial.

La propuesta, sin embargo, generó una fuerte resistencia entre varias organizaciones deportivas. La UEFA, Concacaf y la Federación Europea de Clubes cuestionan tanto el contenido del proyecto como la manera en la que fue presentado, y aseguran que no existió una consulta previa.

🚨 NEW: Gianni Infantino, the under-pressure Fifa president, has given members a 53-day deadline to back his plans to sell stakes in the World Cup or face a 75 per cent reduction in potential funding.



In a letter sent to all 211 member associations by the Fifa president,… pic.twitter.com/lnHYQd7FDD — Telegraph Football (@TeleFootball) July 29, 2026

Desde Europa creen que permitir que empresas privadas participen en el negocio de la Copa del Mundo, tanto masculina como femenina, podría cambiar la forma en la que se maneja el fútbol en el futuro inmediato. Su principal preocupación es que los intereses económicos tengan más peso que las decisiones deportivas.

Nasser Al-Khelaifi aparece como la alternativa contra Infantino

En medio de esta disputa, el nombre de Nasser Al-Khelaifi comenzó a ganar protagonismo como posible candidato para desafiar a Infantino en las elecciones presidenciales de la FIFA previstas para marzo de 2027.

El dirigente catarí, presidente del Paris Saint-Germain y de la Federación Europea de Clubes, cuenta con una amplia influencia dentro del fútbol internacional. Su experiencia al frente de uno de los clubes más importantes del mundo y su relación con el negocio audiovisual lo convierten en una figura atractiva para quienes buscan una alternativa al actual presidente. Además, su posición crítica frente al nuevo modelo comercial de la FIFA reforzó la idea de que podría liderar una candidatura opositora impulsada desde Europa.

Sin embargo, personas cercanas a Al-Khelaifi aseguran que no tiene intención de presentarse y que seguirá trabajando desde sus actuales cargos.

Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026 | Sports Press Photo/GettyImages

Infantino mantiene ventaja rumbo a las elecciones

En esa línea, la negativa de Al-Khelaifi deja a la UEFA sin un candidato definido para enfrentar a Infantino. Aunque Europa representa una fuerza importante dentro de la FIFA, cualquier aspirante necesita respaldo global para ganar, especialmente de las federaciones africanas, asiáticas y sudamericanas que han recibido importantes beneficios económicos durante la gestión del actual presidente.