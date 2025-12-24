El central zurdo que juega en la Premier League y Deco quiere fichar para el FC Barcelona

La lesión de Christensen y la incertidumbre generada alrededor de Ronald Araujo ha provocado que el FC Barcelona tenga que analizar el mercado para determinar la viabilidad de fichar un nuevo central.

En ese contexto, el defensa Murillo Santiago, el central zurdo que ya intentó fichar Deco hace un tiempo, vuelve a ser un nombre determinante en la escena de fichajes del Can Barça, informan desde el diario Sport. El zaguero del Nottingham Forest tiene perfil y estilo culé y han habido contactos con su entorno, aunque parece muy poco probable que su llegada se dé en enero en el mercado de invierno, pero sí se apunta a que refuerce el club tras el Mundial 2026.

Se trata de una operación que requiere una fuerte inversión, tanto por la competencia inglesa como por la juventud del jugador, que responde al perfil de central para una década.

De Murillo, en el análisis que hace el club culé tras su seguimiento, gustan su valentía para jugar, su rapidez y capacidad de corrección y también sus buenas prestaciones a la hora de defender acciones en inferioridad numérica. Desde lo táctico aportaría mucho para Hansi Flick, ya que se desenvuelve muy bien de lateral izquierdo y si la situación lo amerita, el entrenador alemán sabe que puede contar con él para esa posición.

Nottingham Forest FC v Newcastle United FC - Premier League | Ritchie Sumpter/GettyImages

El central brasileño zurdo ha sido uno de los mejores defensores de la Premier League, conocido por su físico y solidez defensiva. Incluso el Nottingham tiene contrato con él hasta 2029, pero si aparece el FC Barcelona, más allá de su presente financiero, es un gigante europeo que va por todo.

Al mismo tiempo el equipo inglés pretende retenerlo como sea a fin de evitar su marcha. O al menos exigir una gran suma de dinero, que aun así no parece alejarlo de la órbita

