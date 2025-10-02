El centro delantero por el que irá la dirigencia del Barcelona para reemplazar a Lewandowski en 2026
El fichaje de Robert Lewandowski fue un acierto rotundo de la directiva del Barcelona. Si bien el polaco llegaba al club en medio de dudas debido a su elevada edad, su rendimiento habla por sí mismo. El ex Bayern Múnich ha superado la barrera de los 100 goles con la camiseta culé y tiene varios títulos en su haber.
Sin embargo, todos los ciclos deben de cerrar y el del '9' con los de la Ciudad Condal está por llegar a su fin. El contrato de Robert culmina a final de temporada y ahora mismo no hay vías de renovación. Tal es el caso que el área deportiva del Barcelona ya valora fichajes como posibles reemplazos de Lewandowski, habiendo un nombre por encima del resto.
De acuerdo con el más reciente reporte de El Nacional, Deco, Director Deportivo del Barcelona, tiene una marcada preferencia por el fichaje de Julián Álvarez. El portugués considera que el campeón del mundo en Qatar 2022 tiene todo para jugar el cuadro culé y que su perfil de atacante se adecúa perfectamente con el estilo blaugrana.
A la par de la consideración de Deco, de la misma forma se entiende que Joan Laporta también considera al hombre del Atlético de Madrid como el '9' del futuro culé. Por ahora, no hay sondeos ni con el entorno del jugador, ni con su club, sin embargo, se espera que el Barcelona más temprano que tarde llamará a la puerta.
En todo caso el fichaje se perfila para ser de menos algo complejo. Es evidente que Julián es y con diferencia radical por sobre el resto del plantel, el mejor jugador del Atlético de Madrid. Su traspaso de forma natural ha de superar la barrera de los cien millones de euros, una cifra los culés por ahora, no tienen de sobra.
Egresado de ciencias de la comunicación por la UNAM. Ejerzo el periodismo digital desde el 2018. Vivo el fútbol desde que tenía 3 años.