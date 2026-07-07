El Chelsea aplica una cláusula que impacta en los contratos de sus principales figuras

El Chelsea atraviesa un momento de incertidumbre que va mucho más allá de lo deportivo: tras quedar fuera de todas las competiciones europeas para la próxima temporada 2026/27, el club inglés activó una cláusula incluida en algunos contratos que impactará directamente en los ingresos de varios integrantes del plantel.

Esta medida forma parte de la política implementada por la dirigencia para proteger las finanzas del club en caso de no clasificar a torneos organizados por la UEFA, especialmente la Champions League.

🚨 𝗨𝗣𝗗𝗔𝗧𝗘: Chelsea are yet to receive formal contacts from Real Madrid for Enzo Fernandez.



Chelsea value him at £120m. Real Madrid sources confirm that an approach is likely.



— @JacobsBen pic.twitter.com/JM29gox5bR — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 24, 2026

Por ende, esta decisión, que había pasado desapercibida para los futbolistas hasta hace pocas semanas, comenzó a generar malestar dentro del vestuario; entre los principales jugadores condicionados por esta estipulación figuran Cole Palmer, Moisés Caicedo, João Pedro y Enzo Fernández.

Una reducción salarial que sorprende al plantel

Esta situación se hizo fectiva como consecuencia de una campaña 2025/26 muy por debajo de las expectativas: el conjunto londinense finalizó en la décima posición de la Premier League, un resultado que lo dejó sin presencia internacional y obligó a aplicar las condiciones pactadas en los contratos -en algunos casos, los jugadores verán reducidos sus ingresos hasta la mitad o incluso más-.

De hecho, algunos de los representantes de las figuras involucradas iniciaron conversaciones con la dirigencia inglesa para revisar las condiciones económicas o explorar una posible transferencia de sus representados durante el mercado de pases.

Sunderland v Chelsea - Premier League | George Wood/GettyImages

Sin embargo, la postura del Chelsea es clara y la institución solo aceptará negociar la salida de aquellos futbolistas por montos que, como mínimo, permitan recuperar la inversión realizada al momento de su fichaje. En el caso de Enzo Fernández, por ejemplo, el club mantiene una valoración cercana a los 120 millones de euros, cifra similar a la que desembolsó para incorporarlo desde Benfica.

Por ahora, la dirigencia no contempla modificar las condiciones acordadas y deberá afrontar un desafío adicional para sostener la competitividad de su plantel, aunque sea, en la Premier League.

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