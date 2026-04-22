El Chelsea despide Liam Rosenior y se queda de nuevo sin entrenador

Después de varios días de especulación, el Chelsea tomó la decisión. Liam Rosenior deja de ser el director técnico del club con efecto inmediato.

Tras una reunión entre directiva y entrenador, se llegó a esto. Los Blues acumulan cinco partidos con derrotas y por si fuera poco, sin goles anotados.

🚨 BREAKING: Chelsea have decided to SACK Liam Rosenior with immediate effect.



It’s OVER after 4 months, and 5 consecutive defeats with 0 goals scored. ❌ pic.twitter.com/5dVf1NnBfS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 22, 2026

El comunicado oficial del club comenta:

En nombre de todos en el Chelsea FC, queremos dejar constancia de nuestro agradecimiento a Liam y a su equipo por su dedicación durante su etapa en el Club.



Liam siempre se ha comportado con la máxima integridad y profesionalidad desde su nombramiento a mitad de temporada.



Esta no ha sido una decisión que el Club haya tomado a la ligera; sin embargo, los resultados y el rendimiento recientes no han estado a la altura de las expectativas, y aún queda mucho por jugar esta temporada. Todos en el Chelsea FC le deseamos a Liam mucho éxito en el futuro. Chelsea en su sitio web

Callum McFarlane tomará las riendas del equipo de manera interina para finalizar la temporada. Después, habrá una gran baraja de nombres que se mencionarán para tomar al club londinense.

Cabe recordar que Rosenior llegó hace cuatro meses cuando la directiva decidió despedir a Enzo Maresca, DT que los hizo campeones en el Mundial de Clubes. A consecuencia, varios futbolistas como Enzo Fernández y Marc Cucurella mostraron su inconformidad por dicha decisión.

Por si fuera poco, en la última conferencia de prensa, Liam dio una declaración que atacaba de alguna manera el esfuerzo de sus jugadores. Acumulando esto y la racha negativa, el despido parecía cercano.

El problema será que hace un par de meses el Chelsea decidió renovarle hasta el 2032, por lo tanto la indemnización de la cual se habla es de 30 millones de dólares para poder romper el contrato.

Actualmente el club de Londres está en la posición número siete de la Premier League, apenas rascando competiciones europeas.