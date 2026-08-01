El mercado de fichajes no deja de sorprender y el Chelsea tuvo una lluvia de novedades durante esta semana. En esta oportunidad, los Blues confirmaron la incorporación de Danny Welbeck, quien dejó Brighton para firmar un contrato por dos temporadas. El delantero, de 35 años, llega por pedido de Xabi Alonso y expresó su entusiasmo desde el primer día con elogios para el DT y para el club.

Welbeck llega luego de una temporada muy prudictiva con las Gaviotas. En la Premier League marcó 13 goles en 37 partidos, la cifra goleadora más importante de su carrera en la liga inglesa. En total disputó 40 encuentros durante la campaña anterior y convirtió 14 tantos.

Ni el Chelsea ni el Brighton informaron el monto del acuerdo. De todas maneras, el delantero ya fue presentado oficialmente y firmó un vínculo hasta 2028 para incorporarse al plantel de Alonso. "Cuando te enteras del interés del Chelsea, te llena de un orgullo inmenso", dijo Welbeck. Y agregó: "me siento realmente honrado de llegar a un club de esta envergadura en un momento que parece realmente emocionante".

🚨🔵 OFFICIAL: Danny Welbeck joins Chelsea from Brighton on a two year deal.



“I’m really honoured to come to a club of this stature at what feels like a really exciting time. I’ve had fantastic conversations with the manager and already feel that connection”. pic.twitter.com/hdtbjCq8ly — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 1, 2026

El atacante también destacó la influencia del DT español durante las conversaciones previas a la firma. "Ya siento esa conexión", expresó Welbeck. Además, explicó que ya conoce a varios integrantes del plantel y remarcó el papel que espera cumplir dentro del vestuario. "Saben que soy un hombro en el que apoyarse. Siempre puedes venir a mí y hablar conmigo de cualquier cosa", comentó.

Welbeck inició su carrera en el Manchester United y luego vistió las camisetas del Arsenal, el Watford y el Brighton. Con la selección de Inglaterra disputó 42 partidos y marcó 16 goles.

Chelsea Unveil their New Signing Danny Welbeck | Chris Lee - Chelsea FC/GettyImages

Su llegada representa una incorporación diferente para los Blues, que durante los últimos mercados apostó principalmente por futbolistas jóvenes. En Stamford Bridge esperan que la experiencia del delantero aporte una alternativa valiosa dentro del plantel y acompañe el crecimiento de varios compañeros.

Con este movimiento, Welbeck se convierte en uno de los fichajes del verano del Chelsea. También se sumó Morgan Rogers desde el Aston Villa y Marco Palestra procedente del Atalanta. Además, Jordan Henderson, de 36 años, alcanzó un acuerdo para finalizar su vínculo con el Brentford y su incorporación al equipo londinense sería oficial en las próximas horas.

El atacante inglés competirá por un lugar junto a Joao Pedro, Liam Delap, Emmanuel Emegha, Marc Guiu y Nicolas Jackson.