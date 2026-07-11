No hay dudas que Julián Quiñones tuvo un Mundial de gran nivel con la selección de México. El delantero convirtió cuatro goles en cinco partidos y terminó el torneo como una de las figuras del Tri. Ese rendimiento impulsó versiones sobre un posible salto al futbol europeo y el Chelsea como uno de los clubes más cercanos al jugador. Sin embargo, esa posibilidad perdió fuerza durante las últimas horas.

Fabrizio Romano desmintió las versiones que habían trascendido desde Arabia Saudita y aseguró que los Blues no presentaron ninguna oferta por el atacante del Al-Qadsiah. La publicación puso fin a los reportes de distintos medios que señalaban, y afirmaban, un supuesto interés del conjunto londinense.

🚨❌ Chelsea have not sent any bid for Julián Quiñones despite reports from Saudi. pic.twitter.com/QxGX1Tyg17 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 11, 2026

Esto no quiere decir que el rendimiento del delantero mexicano no haya despertado atención fuera de Arabia Saudita. De hecho, el Genoa, de la Serie A, y el Atlético de Madrid, de LaLiga, estarían interesados en el internacional méxicano aunque, de momento, no se habrían iniciado negociaciones u ofertas formales por parte de ninguna institución.

Transfermarkt fija el valor de mercado de Quiñones en 14 millones de euros. De todos modos, el Al-Qadsiah podría pedir una cifra superior si recibe propuestas, teniendo en cuenta el rendimiento del delantero durante la última temporada y el Mundial. Sin embargo, la institución no contemplaría desprenderse del goleador, titular indiscutido dentro del plantel que disputará la próxima edición de la Liga de Campeones de Asia.

Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026 | Chris Brunskill/Fantasista/GettyImages

Quiñones renovó su contrato con el conjunto saudí hasta 2029 antes del Mundial y, de acuerdo con información difundida por ESPN, el acuerdo incluye una cláusula de rescisión de 120 millones de dólares.

El atacante de 29 años cerró su campaña como máximo goleador de la Saudi Pro League con 33 anotaciones en 31 encuentros. Con la Selección Mexicana mostró ese mismo nivel durante el Mundial y marcó contra Sudáfrica, Chequia, Ecuador e Inglaterra, igualando el registro de Javier Hernández y Luis Hernández como los futbolistas mexicanos con cuatro goles en una misma Copa del Mundo.