El Chelsea le pone precio a Enzo Fernández

Luego de una temporada con bastantes altibajos, el Chelsea se meterá en un mercado de fichajes determinante. El conjunto blue intentará retener a varias figuras luego de no haber clasificado a competiciones europeas de cara a la próxima campaña, con la ilusión de tener un equipo competitivo para luchar por ganar la Premier League.

Enzo Fernández es uno de los nombres que, según la BBC, manifestó su voluntad de irse tras una temporada manchada por la polémica por su declaración sobre vivir en Madrid. Ahora, entre otros clubes importantes, es pretendido por el Real Madrid o el Manchester City, donde se reencontraría con Enzo Maresca.

El rgentino jugó 35 de los 37 partidos posibles de la Premier League, con diez goles y cuatro asistencias en su cuenta personal. En la UEFA Champions League tuvo asistencia perfecta, con tres tantos y dos pases gol. Llegó a la final de la FA Cup, perdida justamente ante el City en Wembley.

Sunderland v Chelsea - Premier League | Chelsea Football Club/GettyImages

Según informó la BBC, el Chelsea pretende 120 millones de libras para deshacerse del ex Benfica, un equivalente a 138 millones de euros. Cabe recordar que lo pagaron, luego del Mundial 2022, 121 millones de euros.

Su opción preferida, según su agente Javier Pastore, su destino favorito es el Real Madrid, aunque a esta hora parecería que el que más chances tiene de hacerse del futbolista es el Manchester City por una razón económica.

Por lo pronto, el jugador está enfocado en el Mundial 2026 con Argentina, donde intentará aportar su grano de arena en el mediocampo para que la Albiceleste compita por el campeonato en la Copa del Mundo. La Scaloneta debuta el martes 16 de junio en el Arrowhead Stadium de Kansas City contra Argelia, mientras que el lunes 22 disputará su encuentro en Dallas ante Austria. Cerrará la fase de grupos el sábado 27, también en el AT&T Stadium, contra Jordania.

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